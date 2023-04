„Dacă m-aș întoarce în timp, cred că aș dansa. Aș schimba multe lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care le regret. Știu că poate multe persoane zic că datorită experiențelor am ajuns aici.

Nu, regret foarte multe lucruri pe care le-am făcut în tinerețe și nu le-aș mai face, de care îmi este rușine. Dansul pot să zic că l-aș face, dar aș schimba anumite poteci pe care le-am urmat în viață. Sunt multe momente unde am greșit.

Când am intrat în lumea showbizului la început m-am lăsat influențată de anumite persoane care m-au convins să fac anumite lucruri, pentru care mi-am dat acordul, evident, în care nu mă simțeam confortabil, dar le-am făcut, totuși, ca să nu dea prost, să nu fac de râs.

Aș schimba multe în viața mea, am greșit foarte mult, încă din adolescentă. Dar e bine că am ajuns aici cu bine” , a declarat Andreea Popescu pentru Ego.

Andreea Popescu nu este deranjată de faptul că lumea îi spune că este fosta dansatoare a Deliei Matache.

„E o chestie pe care eu am făcut-o și așa am devenit cunoscută, datorită Deliei. Evident, ea a fost un factor foarte important în viața mea.

Delia a avut o influență foarte bună în viața mea. Greșelile pe care eu le-am făcut, ulterior, nu au fost din cauza dansului sau a lumii în care am intrat datorită ei pentru că eu prin ea am intrat în această lume a showbizului. Nu am niciun fel de problemă pentru că sunt fosta dansatoare. Așa am devenit cunoscută. Nu sufăr de chestia asta, de mândria asta inutilă”, a mai spus Andreea.

Cu privire la ceea ce se întâmplă în familia Deliei, după ce sora ei, Oana, a divorțat de tatăl copiilor săi, Andreea este reținută.

„Nu mă bag în subiectul acesta, fiecare este liber să facă în viață ce își dorește, cum își dorește. Ne asumăm lucrurile rele, lucrurile bune, repercusiunile. Indiferent că există o repercursiune proastă asupra acestui eveniment, să zicem, cine o să sufere?

Persoana în cauză, nu eu, tu sau cine se uită la televizor. Oamenii știu ce este cel mai bine de făcut. Suntem maturi și luăm decizii poate câteodată bune, poate câteodată mai puțin bune, dar asta este, ce să facem?”

