După o perioadă de absență din mediul online, Andreea Popescu a revenit în atenția publicului cu dezvăluiri importante despre viața sa de după divorț. Pentru prima dată, influencerița a vorbit deschis despre custodia celor trei copii pe care îi are împreună cu fostul partener, Rareș Cojoc.

Cum își vor împărți cei doi copiii

Vedeta le-a explicat urmăritorilor săi că a ajuns la un acord cu fostul soț în ceea ce privește programul copiilor. Astfel, cei mici vor locui o săptămână alături de ea, iar următoarea săptămână o vor petrece cu tatăl lor. Este o schimbare majoră în viața întregii familii, însă Andreea Popescu pare pregătită să facă față noii etape.

„Din păcate, Jenny pleacă de la noi. Aici îmi arăta ținuta pe care a purtat-o la interviu, și-a găsit un loc de muncă la o grădiniță și mă bucur pentru ea.

Keshika și Lorena rămân alături de noi. Vom avea un nou ritm: o săptămână copiii la mine, una la Rareș, iar bonele vor veni prin rotație în săptămâna în care copiii sunt la mine.“, a scris Andreea Popescu, pe Instagram.

O nouă etapă, privită cu optimism

Fosta dansatoare a Delia Matache a mărturisit că această perioadă vine cu multe provocări, dar și cu dorința de a merge mai departe. Chiar dacă programul de viață se va schimba considerabil, Andreea Popescu este încrezătoare că va reuși să se adapteze și să gestioneze situația la fel de bine ca până acum.

„Este o etapă nouă. Știu că suntem multe femei care trecem prin astfel de schimbări și simt că, la momentul potrivit, voi împărtăși mai mult din tot acest proces. Viața nu se oprește. Se așază altfel. Chiar și la 42 de ani, cu 3 copii. Aleg să văd binele, chiar și când nu e ușor de văzut. Cu nădejde în Dumnezeu, știu că totul va fi bine“, a mai scris influencerița în mediul online.

Influencerița privește cu optimism spre ceea ce urmează și este convinsă că lucrurile se vor așeza în timp. Deși trece printr-o perioadă delicată, vedeta pare determinată să depășească acest moment și să își păstreze echilibrul pentru binele copiilor.