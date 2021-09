Andreea Popescu va deveni mamă pentru a doua oară. Fosta dansatoare a Deliei s-a îngrășat 20 de kilograme în sarcină

Andreea Popescu mai are o lună și va deveni mama pentru a doua oară. Bruneta a mărturisit că s-a îngrășat 20 de kilograme pe perioada sarcinii și că îi este din ce în ce mai greu în această perioadă.

„A fost bine, e o sarcină ușoară, n-am ce să spun, dar în trimestrul III e foarte greu, te miști greu, respiri greu, e un proces normal prin care trece orice femeie.

Eu nu am avut această baftă să fiu vreo gravidă slabă și cu burtă, a trebuit să iau proporții. Am luat destul de multe kilograme, am luat 20 de kilograme și mai am o lună de sarcină. Îmi este frică, exact în ultima lună se ia cel mai mult”, a spus Andreea Popescu la Antena Stars.

„Testul de glucoză trebuie să-l facă orice gravidă, este la recomandarea medicului. Eu l-am făcut puțin mai târziu. De obicei se face în trimestrul II de sarcină, eu l-am făcut în trimestrul III pentru că am amânat foarte mult

. Când am fost ieri la control, bebelușul este mai mare cu o săptămână și patru zile, adică e mai lungă, grăsuță, mai mare și atunci s-a recomandat special să nu am diabet gestațional”, a mai precizat Andreea Popescu.

