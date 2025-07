Într-o postare sinceră pe Facebook, Andreea a povestit cum s-a simțit în această perioadă de deconectare totală: „7 zile fără telefon. 7 zile fără WhatsApp. 7 zile fără Instagram. 7 zile fără nimic din tot ce-mi cere mereu atenția.

Andreea Raicu a stat fără telefon șapte zile

A fost primul lucru pe care mi l-am dorit în vacanța asta: să mă desprind. De tot ce mă agită. De tot ce mă obosește fără să-mi dau seama. Simțeam că nu mai pot. Aveam momente în care simțeam ca îmi fierbe mintea. Că nu mai pot să respir cu adevărat. Și voiam să fiu acolo. Cu mine. Cu oamenii mei. Cu locul. Fără filtre, fără postări, fără să știu ce face toată lumea în timp ce uit ce simt eu. Și da… a fost minunat.

Pentru că, științific vorbind: 🔹 Creierul se liniștește – scade cortizolul, dispare agitația. 🔹 Te reconectezi cu momentul – fără distrageri, începi să fii cu adevărat prezent. 🔹 Creativitatea revine – apar gânduri clare, idei, inspirație. 🔹 Corpul se odihnește – respiri mai profund, dormi mai bine.

🔹 Și poate cel mai frumos – te întorci la tine. E uimitor cât de mult se schimbă totul după doar 7 zile fără telefon. Încă nu am intrat pe Instagram și… nu-mi lipsește. Pozele le-au făcut prietenii mei, iar postarea a scris-o colega mea Anastasia de la SM. 🙂 Voi ați încercat să stați fără telefon? Cum v-ați simțit?”.

Una dintre cele mai apreciate imagini din vacanță este cea în care Andreea apare purtând un costum de baie verde, cu un croi elegant și modern, care îi pune în valoare silueta tonifiată. Vedeta stă relaxată pe o platformă din piatră, cu marea albastră în fundal și razele soarelui mângâindu-i pielea. Cu ochii închiși și capul lăsat pe spate, transmite o stare profundă de calm, libertate și mulțumire.

Este o imagine care surprinde nu doar frumusețea exterioară, ci și liniștea interioară a unui om care a ales, conștient, să se întoarcă la esențial.

Printre fotografiile publicate se numără și unele în care apare alături de mama sa și de o prietenă, imagini ce subliniază importanța conexiunii reale cu cei dragi. Departe de ecrane și notificări, Andreea Raicu oferă un exemplu de echilibru și redescoperire personală.

Cum se menține Andreea Raicu

Andreea Raicu a făcut o schimbare semnificativă în alimentația sa, după 15 ani de vegetarianism, reintroducând carnea în dieta sa. Decizia a venit ca urmare a unei nevoi interioare neașteptate.

Pe lângă această schimbare, Andreea Raicu încearcă să stea departe de zahăr, gluten și lactate. În schimb, consumă migdale, semințe, fructe și alune.

„M-am schimbat. Am început să mănânc carne ocazional. Dintr-odată am simțit nevoia să mănânc carne, dintr-odată. Până atunci, nici nu avem ce discuta, cred că vreo 15 ani nu am mâncat. Nu mănânc gluten sau ar trebui să nu mănânc, dar sunt foarte pofticioasă. În mod normal nu mănânc gluten și nu mănânc lactate.

Nu am o boală, dar am intoleranță și mă umflu. Încerc să nu mănânc zahăr. Mănânc încontinuu. Migdale, alune, semințe, fructe, încontinuu”, a mărturisit vedeta, potrivit Cancan.