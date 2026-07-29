Andreea Raicu a declarat în urmă cu ceva timp că și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a nu-și pune în pericol sănătatea. Vedeta evită pe cât posibil stresul și se relaxează ori de câte ori are ocazia.

„Nu am diabet. Am predispoziție, ceea ce este diferit. Nu înseamnă că trebuie să fac dacă sunt atentă cu ce mănânc și cu nivelul de stres”, a declarat Andreea Raicu, pe Instagram.

Andreea Raicu recunoaște că și-a pus sănătatea în pericol

Andreea Raicu a vorbit recent despre un subiect sensibil. Vedeta le-a dezvăluit internauților cum și-a pus ani la rând sănătatea în pericol și știe că nu este singura care a trecut prin asta. Fosta prezentatoare TV a mărturisit că obișnuia să își umple agenda de activități și să creadă că valoarea unei persoane este dată de cât de mult muncește. Ritmul a adus-o la epuizare.

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„Ani la rând am confundat epuizarea cu succesul. Credeam că o viață împlinită înseamnă să am agenda plină, să rezolv mereu ceva și să fiu ocupată din momentul în care mă trezeam până când adormeam. Și nu eram doar eu.

Am ajuns să admirăm oamenii care sunt mereu ocupați, ca și cum valoarea noastră s-ar măsura în cât de mult muncim și cât de puțin ne oprim. Problema este că poți să-ți păcălești mintea o vreme. Corpul, niciodată”, a spus Andreea în mediu virtual.

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