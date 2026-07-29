Blocajul ANCPI îngheață piața imobiliară: Ce se întâmplă cu TVA-ul de 9% și tranzacțiile aflate în derulare

Cota de TVA de 9% pentru locuințe va fi valabilă până la 1 octombrie

Pentru a intra oficial în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele Nicușor Dan în cel mult 20 de zile, apoi publicată în Monitorul Oficial, după care va produce efecte.

Ulterior, notarii și băncile vor putea debloca tranzacțiile rămase în așteptare. Cumpărătorilor eligibili li se va permite să își finalizeze achizițiile cu TVA redus de 9% până la 30 septembrie 2026, inclusiv, iar, ulterior, de la 1 octombrie se va aplica definitiv cota majorată de 21%.

„Acest lucru este făcut ca să protejeze cumpărătorii care altfel ar fi fost afectați de întreruperea serviciilor ANCPI, dar vorbim de aceleași criterii de eligibilitate. Tot oamenii care au avut antecontracte semnate înainte de 31 iulie anul trecut…”, a precizat Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance, lider de piață în intermedierea de credite.

Dan Niculae: „Piața este 100% blocată”

În ceea ce privește blocajul de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în urma incidentului de securitate cibernetică, acesta continuă să afectează întreaga piață de cadastru.

„Nimeni nu are ce să facă. În momentul acesta, piața este 100% blocată din perspectiva semnării tranzacțiilor noi, inclusiv a aprovării creditelor, pentru că normele cer să se verifice situația proprietății. Nu ai cum fără un certificat de la ANCPI. Nu poți să accesezi un credit în momentul de față, banca nu poate să instituie ipotecă pe imobil. Practic, nici un fel de tranzacție nu se poate finaliza. Totul este pe pauză”, a mai adăugat Dan Niculae.

Dan Niculae, CEO al Imobiliare.ro Finance. Foto: LinkedIn

Piața imobiliară a fost pe „pauză”, iar acest lucru afectează atât vânzătorii, cât și cumpărători sau dezvoltatorii.

„Singurul lucru pe care îl ai de făcut este să aștepți ca sistemele să fie reparate, să-și revină, să repornească. Apoi, bineînțeles, va fi o perioadă destul de aglomerată. (…) Este o coadă imensă de tranzacții, în ultimele trei săptămâni, plus ce ar fi fost între timp. O să fie o perioadă destul de aglomerată, dar ușor, ușor se va rezolva”, a adăugat el.

Migrarea aplicațiilor ANCPI în Cloudul Guvernamental întârzie

Sistemul informatic al ANCPI rămâne indisponibil. Guvernul României a transmis luni, într-un comunicat, că echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialiști din cadrul STS și Cyberint, lucrează la reconstrucția integrală a infrastructurii și la operaționalizarea aplicației e-Terra direct în cloud-ul guvernamental. e-Terra este sistemul informatic integrat de cadastru și carte funciară utilizat la nivel național în România, dezvoltat și gestionat de ANCPI.

„Operațiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcționare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activității acestor echipe, dar și de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS și Cyberint”, a transmis Guvernul României.

Pentru a reda cât mai repede accesul cetățenilor și profesioniștilor la serviciile cadastrale s-a concluzionat că „varianta optimă pentru momentul de față este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmată de actualizări ulterioare, fără impact asupra disponibilității serviciilor”.

Nu a mai fost estimată nicio dată pentru finalizarea migrării infrastructurii.

„Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune – nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obligă să le amânăm”, se mai arată în comunicat.





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