Ce schimbă noua Lege a Integrității

Una dintre cele mai importante noutăți este introducerea declarației de interese financiare, care va fi publică, spre deosebire de declarațiile de avere și interese, ce rămân protejate de publicare integrală. Decizia vine în urma unei hotărâri a Curții Constituționale a României (CCR).

„Agenția, prin platforma e-DAI, va genera automat declarațiile de interese financiare, care vor fi publicate în termen de cel mult 60 de zile de la generare”, se arată în textul adoptat și citat de Mediafax. Declarațiile vor fi disponibile online timp de 5 ani.

Cine trebuie să depună declarații de interese financiare

Noua lege impune obligativitatea depunerii declarațiilor de interese financiare pentru o gamă largă de funcționari și demnitari, printre care:

Președintele României, premierul, miniștrii, deputații și senatorii;

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii Curții Constituționale;

Șefii instituțiilor publice, ambasadorii și consilierii prezidențiali;

Membrii consiliilor de administrație ale companiilor de stat și conducătorii regiilor autonome.

Lista completă include 43 de categorii, de la funcționari publici la candidații pentru funcții publice, precum președintele sau parlamentarii.

Conform noilor reglementări, anumite informații nu vor fi făcute publice în declarațiile de interese financiare. Printre acestea se numără:

Codul numeric personal, adresa de domiciliu și alte date personale;

Informații despre locația exactă a imobilelor deținute;

Detalii financiare precum numerele conturilor bancare sau codurile IBAN;

Numele și datele personale ale altor persoane menționate în declarații.

Noua Legea a Integrității aduce mai mult modificări care au fost considerate „controversate”

Noua lege elimină mai multe prevederi considerate problematice sau controversate. Printre acestea se numără:

Anularea automată a actelor administrative adoptate în conflict de interese, dacă acestea nu ar fi trecut fără votul persoanei implicate;

Diminuarea sancțiunilor financiare pentru conflictele de interese minore;

Introducerea unei interdicții de 3 ani pentru ocuparea de funcții publice în cazul persoanelor găsite vinovate de conflicte de interese sau incompatibilitate.

De asemenea, se prevede că aleșii locali pot renunța la funcția care generează starea de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la numire.

Ce spune președintele Camerei Deputaților despre noul proiect votat în Parlament

Sorin Grindeanu a anunțat miercuri că Legea Integrității a votat și va merge la Senat. Președintele Camerei Deputaților susține că noua lege aduce „transparența în ceea ce privește averile demnitarilor”.

„Aici a fost o luptă cu cei de la USR care făcuseră de fapt o contra-reformă şi ciuntiseră ANI de atribuţii. Am readus în comisii această lege în limitele cerute de ANI şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. În plus – am readus transparenţa în ceea ce priveşte averile demnitarilor. Iar aşa cum am promis ieri – mi-am publicat declaraţia de avere şi de interese pe site-ul Partidului Social Democrat. Şi îi invit pe toţi decidenţii politici să facă asta”, a spus Sorin Grindeanu, potrivit News.ro.

Noua Lege a Integrității merge la Senat

Proiectul de lege merge acum la Senat, care este for decizional. După votul final, legea va intra în vigoare doar după promulgarea de către președintele României, Nicușor Dan, și publicarea în Monitorul Oficial.

Noua Lege a Integrității promite să aducă o mai mare transparență în declarațiile de interese financiare, dar păstrează anumite limitări asupra datelor disponibile publicului. Rămâne de văzut cum va influența această lege activitatea Agenției Naționale de Integritate și încrederea publicului în instituțiile statului.

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