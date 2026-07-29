Guru C. Georgescu, patima lăudăroșeniei, plăcerea de a pălăvrăgi și înnebunirea națiunii

Volumul a fost publicat la Polirom, acum două decenii. Extraordinară carte despre decăderea post-sovietică!

Coperta cărții. Sursa foto: polirom.ro

Sunt multe de înțeles din această carte despre cum arată Federația Rusă până ziua de astăzi și până în cea de mâine (și de ce).

Dar nu pentru asta fac această introducere, ci pentru a ajunge la acest fragment: „Eu, Petrovici, după atâția ani, am început să înțeleg că patima lăudăroșeniei, plăcerea de a pălăvrăgi frumos, îi înnebunește cu totul pe oameni!”.

Mă tem că este exact cazul celui mai putinist dintre politrucii din țara natală: guru C. Georgescu, care a prostit tiktokerii cu citate din desene animate și alte citate inventate din Iorga, cu o morgă de atotcunoscător, când insul e un balivernagiu de cafenea care a duminicit prin Austria din surse necunoscute (vorba vine) de venit.

Faptul că acest ins a putut să prostească atât de ușor milioane de români (nu că ar fi ceva de capul democrației românești, că nu e! – e la fel de proastă ca școala românească, unde nu se bagă bani de zeci de ani, dar mofturile sunt până la cer) spune cam tot ce e de spus despre România de ieri, de astăzi și de mâine.

Și nici faptul că i se face nonstop laudatio pușcăriabilului la televiziunile de casă ale altor penali și că e spălat de o trompetă trecută prin toate cabinetele reputate pentru corupție nu ajută prea mult.

Întrebat din ce trăiește, guru C. Georgescu a avut, desigur, neobrăzarea să spună că ne ține Dumnezeu pe toți, el neavând practic nicio sursă de venit cunoscută, dar se poartă cu nădragi și pantofi de n-are nici Marcel de la Buzău (fără diplomă de Bac găsită) pe tik-tok. Nici nu mai au guguștiucii ce să vadă la Ciolacu, pe partea economic-vestimentară… Ăsta e nivelul României și altul nici nu poate fi!

Vorbă lungă, treanca-fleanca, înnebunitoare baliverne, oameni mai ușor de prostit nu găsești nici în lumea a patra la retrogradare. Cum să te facă din vorbe un papagal pitic, cu iz de Kremlin stătut?! Dumnezeule, că multă lume e cu nevoi cognitive speciale…

Patima palavrei fără sens, plăcerea lăudăroșeniei (un CV integral inventat) și, firește, șaorma de vorbe cu de toate, concepte claie peste grămadă, misticism de tik-tok-mini-tok, numai bun pentru alba-neagra cu mințile fragile…

Și așa am ajuns noi astăzi, cu alde Nicușor la Cotroceni (când alternativa Simion e mai bună și o piatră la rinichi!) și Ilie-Valahie la Palatul Victoria, prezentați, vezi Doamne, ca lumini ale națiunii. Când, de fapt, sunt tot ce s-a scremut sistemul public să dea mai competent. Dar n-a ieșit decât așa, ca un moț.

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