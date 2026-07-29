Un guvern de armistițiu este propunerea principală a lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor spune că „ar fi fost bine” ca partidele „să forțeze” un „guvern de armistițiu” până la sfârşitul anului, în contextul provocărilor economice şi de securitate cu care România se confruntă.

„Prima propunere este să avem până la sfârşitul anului un guvern de tranziţie, un guvern de armistiţiu, spuneţi-i cum vreţi, dar asta înseamnă că toată lumea trebuie să vină la masa guvernului. Şi PNL, şi PSD, şi USR, şi UDMR. Mai ales în această perioadă, eu cred că ar fi fost bine să forţăm un pic, între ghilimele, în sensul bun al cuvântului, formarea unui guvern de armistiţiu”, a declarat liderul UDMR, potrivit News.ro.

Care sunt variantele în care România ar putea avea un guvern minoritar

În cazul în care formarea unui guvern de largă majoritate nu este posibilă, Kelemen Hunor a prezentat două opţiuni pentru un guvern minoritar. Prima variantă ar fi un guvern condus de Siegfried Mureşan, însă acest lucru necesită susţinerea PSD, care, conform Hunor, „spune că nu votează un guvern din care nu face parte”.

A doua opţiune implică un guvern condus de Sorin Grindeanu, despre care liderul UDMR afirmă că „PNL-ul, deocamdată, spune că nu votează acest guvern”.

Kelemen Hunor spune că decizia finală îi aparține președintelui

Hunor a menţionat că formarea unui nou guvern depinde de nominalizarea unui premier de către preşedintele Nicușor Dan.

„Deci sunt aceste trei variante. A patra variantă nu există. În momentul în care domnul preşedinte desemnează pe cineva dintre cei doi sau dacă găseşte un alt premier, foarte bine, putem discuta despre guvern”, a explicat el.

În ciuda dialogurilor cu diferiţi lideri politici, Hunor subliniază că nu are rolul de mediator între partide. „Eu nu am acest rol de mediator, dar încerc să aduc argumente în fiecare zi, când discut cu colegii mei. Cred că am fost corect cu fiecare şi mi-am păstrat relaţia cu fiecare”, a declarat liderul UDMR pentru News.ro.

Partidele ar putea sau nu să formeze un guvern după data de 15 august

Întrebat despre posibilitatea formării unui guvern după 15 august, Hunor a răspuns: „Asta nu ştiu. Nu vreau să stric feng shui-ul nimănui”. Totodată, liderul UDMR a atras atenţia asupra unei tendinţe de izolare a partidelor politice: „Deocamdată văd că fiecare este închis în bula lui”.

Kelemen Hunor a concluzionat că soluţia optimă ar fi un guvern majoritar, cel puţin până la sfârşitul anului, pentru a face faţă provocărilor actuale, inclusiv în domeniul agriculturii: „Este foarte important că sunt zone din agricultură care trebuie susţinute, dacă nu vrem să punem lacăt pe producţia agricolă”.

Guvernul lui Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în luna mai

Pe fondul neînțelegerilor politice din cadrul coaliție, referitoare la noile măsuri fiscale și bugetare, a fost inițiată o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

În data de 5 mai 2026, Plenul reunit al Parlamentului a dezbătut și votat moțiunea de cenzură. Demersul a înregistrat 281 de voturi „pentru”, depășind pragul minim constituțional de 233 de voturi necesar pentru demiterea Guvernului. Ca urmare a votului, Cabinetul Bolojan a fost retras din funcție.

România are în prezent un guvern interimar

În conformitate cu prevederile articolului 110 din Constituția României, după adoptarea moțiunii de cenzură, Guvernul a intrat în stare de interimat. Conform cadrului legal, un executiv interimar îndeplinește numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, fără a putea emite ordonanțe de urgență sau iniția proiecte de lege.

Starea de interimat se menține până la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern desemnat în urma consultărilor dintre Președinția României și partidele politice parlamentare.

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