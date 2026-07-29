Liderul social-democrat a folosit acest prilej pentru a lansa critici dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, acuzându-l de o abordare rigidă în gestionarea crizei din domeniul medical.

În același timp, Grindeanu a subliniat că măsura privind sistemul sanitar a fost posibilă datorită sprijinului primit de la 14 deputați PNL.

„Am deblocat posturile din Sănătate. Am văzut că aseară domnul Bolojan număra iar paturi, contabil. Încă nu a înțeles că viața oamenilor nu este un tabel Excel. Aici însă vreau să le mulțumesc în mod special celor 14 deputați PNL care au trecut peste ordinul politic cinic al lui Bolojan și au votat acest amendament. Celorlalți le transmit să le fie rușine”, a declarat Sorin Grindeanu la Parlament.

TVA de 9% la locuințe, prelungit. Măsuri pentru carburanți și profesori

Pe lângă deblocarea angajărilor din spitale, plenul Camerei Deputaților a dat undă verde altor proiecte cu impact social și economic direct asupra populației.

Printre deciziile adoptate miercuri se numără prelungirea aplicării cota redusă de TVA de 9% pentru achiziția de locuințe până la data de 30 septembrie.

De asemenea, parlamentarii au votat cadrul legislativ destinat temperării creșterii prețurilor la carburanți la pompă, o intervenție necesară în contextul scumpirilor din ultima perioadă.

Totodată, aleșii au aprobat acordarea primei didactice în valoare de 1.500 de lei pentru cadrele didactice, măsură finanțată din fonduri europene nerambursabile.

O nouă ședință de plen este programată vineri

Liderul PSD a precizat că activitatea legislativă din această săptămână nu se oprește aici și că va fi convocată o nouă ședință a Camerei Deputaților pentru a urgenta proiecte esențiale venite de la mai multe ministere de linie.

Sorin Grindeanu a anunțat că vineri va fi organizat un nou plen pentru a trece inițiativele solicitate de Ministerul Finanțelor, Ministerul Agriculturii și Ministerul Transporturilor. El a susținut că Parlamentul își va continua activitatea pentru a suplini lipsa de inițiativă a Executivului.

Președintele social-democrat a încheiat subliniind că are toată deschiderea pentru a organiza oricâte ședințe vor fi necesare, adăugând că premierul interimar Ilie Bolojan trebuie să analizeze serios dacă „mai vrea să țină România blocată”.

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