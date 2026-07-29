Caz grav în Stația CFR Galbeni din Bacău

Incidentul s-a petrecut în Stația CFR Galbeni, din județul Bacău. Femeia, care lucrează ca impiegat de mișcare, a necesitat două zile de îngrijiri medicale, iar echipamentele din birou au fost distruse.

„Potrivit informațiilor existente la acest moment, persoana în cauză a pătruns fără drept în Biroul de Mișcare și a agresat salariata, lovind-o în zona capului cu receptorul telefonic. În urma incidentului au fost deteriorate bunuri din dotarea unității, respectiv monitorul calculatorului și telefonul de serviciu”, a transmis CFR Infrastructură Iași, pe pagina de Facebook.

Deși nu a avut nevoie de intervenție medicală de urgență, angajata a fost înlocuită din serviciu din cauza șocului suferit. Aceasta s-a prezentat, ulterior, la un spital din municipiul Bacău, unde a primit îngrijiri medicale, fiindu-i stabilite două zile de îngrijiri medicale.

Au fost sesizate organele de urmărire penală

Reprezentanții CFR SA au sesizat organele de urmărire penală și avertizează că pătrunderea neautorizată în spațiile tehnice constituie infracțiune. În acest moment, sunt desfășurate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii incidentului și dispunerea măsurilor legale.

„Pătrunderea fără drept în spațiile de lucru cu acces restricționat ale C.N.C.F. C.F.R. S.A. poate întruni elementele constitutive ale infracțiunii de violare a sediului profesional, prevăzută de art. 225 din Codul penal, precum și ale altor infracțiuni, în funcție de împrejurările concrete ale faptei”, precizează CFR.

Salariul unui impiegat de mișcare la CFR

Impiegatul de mișcare (IDM) este considerat un adevărat „dispecer” al sinelor, el dirijând circulația trenurilor dintr-o gară. Este unul dintre cei mai importanți factori în siguranța și eficiența circulației trenurilor pe rețeaua feroviară.

„În spatele fiecărui tren care sosește sau pleacă în siguranță, există o persoană care coordonează, comunică, verifică și ia decizii în timp real: Impiegatul de Mișcare (IDM). Este omul de la sol care «dirijează» mișcarea trenurilor din stații și are o responsabilitate uriașă: să asigure circulația în condiții optime și fără incidente”, precizează CFR Infrastructură.

Salariul de bază pentru postul de impiegat de mișcare D este de 6.525 de lei, potrivit CFR S.A., iar salariul net, adică bani „în mână”, după scăderea taxelor și a contribuțiilor sociale obligatorii către stat, este de 3.911 lei. Pentru un impiegat de mișcare, la acest net de bază se adaugă obligatoriu sporurile specifice feroviare și tichetele de masă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE