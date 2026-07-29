Alături de concurenți se află și căpitanii echipelor, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, la echipa roșie, respectiv, Sonny Medini și Rikito Watanabe, la cea galbenă.

În ediția de astăzi, 29 iulie 2026, de la ora 20.30, Liviu Vârciu își pune la încercare talentul artistico – vizual, fiind provocat să picteze o ciupercă gigantică într-un parc destinat copiilor, alături de colegul său, Andrei Ștefănescu, după cum Libertatea a aflat în exclusivitate.

Cu această ocazie, Liviu Vârciu va face și o mărturisire amuzantă despre soția sa. „Eu nu am pictat niciodată în viața mea! Pe mine mă deranjează când îmi spune că este din neam de pictori”, a menționat acesta, atunci când a văzut ce are de făcut.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Evident, el a continuat povestind cum reacționează atunci când soția îi propune să cumpere materiale pentru pictură: „Doar când spune: «Haide să luăm niște acuarele pentru asta mică, că poate vrea să picteze», mă apucă nervii! Eu nu glumesc”!

Totuși, vedeta nu s-a lăsat, ba chiar s-a bucurat din plin de experiență, mărturisind cât de mult îi priește pictatul și cât de relaxantă a fost această activitate pentru el.

Colegul său de echipă, Andrei Ștefănescu, s-a bucurat la fel de mult de această activitate: „Nu a ieșit exact ce voiam, dar merge”! Liviu Vârciu a declarat că uitase de oboseală, iar Andrei Ștefănescu a adăugat: „Atenție! Noi, în soare, la miezul zilei, nu am simțit nimic. Ne întrebau: «Vreți ceva?». «Nu, nu vrem nimic»! Pe cuvântul meu că a fost minunat”, lucru confirmat și de colegul lui.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE