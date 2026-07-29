România importă peste 60% din țiței din Kazahstan

Convorbirea la nivel înalt a survenit în contextul în care funcționarea infrastructurii de transport din regiunea Mării Negre a înregistrat recent perturbări cauzate de evoluțiile de securitate.

„Astăzi am discutat cu prim-ministrul Kazahstanului, Olzhas Bektenov, despre securitatea aprovizionării României cu țiței și despre funcționarea conductei Caspian Pipeline Consortium (CPC), o infrastructură esențială pentru exporturile de țiței din Kazahstan și pentru securitatea energetică a sud-estului Europei”, a anunțat premierul interimar într-o postare pe Facebook.

„Peste jumătate din importurile de țiței ale României provin din Kazahstan. Acesta este transportat prin conducta CPC până în portul Novorossiysk, unde este încărcat pe petroliere și livrat către România. Cea mai mare parte a țițeiului importat este procesată la rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol – KMGI, care deține peste 40% din capacitatea națională de rafinare și este unul dintre principalii furnizori de carburanți de pe piața românească”, a adăugat Ilie Bolojan.

Atacurile cu drone au perturbat fluxurile de export

În ultimele zile, atacurile cu drone din Marea Neagră au afectat operațiunile de transport maritim din apropierea infrastructurii CPC, provocând perturbări temporare ale transportului de țiței. Autoritățile din Kazahstan au luat măsuri pentru a gestiona situația și pentru a restabili fluxurile de export.

În acest context, Bolojan a menționat că i-a mulțumit premierului Bektenov „pentru eforturile depuse în menținerea fluxului de țiței către România, în ciuda dificultăților recente”.

Pentru România, funcționarea neîntreruptă a acestei rute de transport este importantă atât pentru activitatea rafinăriei Petromidia, cât și pentru stabilitatea aprovizionării cu produse petroliere, a precizat premierul Bolojan.

„Am convenit să condamnăm atacurile asupra infrastructurii energetice critice și să acționăm împreună pentru prevenirea unor astfel de incidente. Vom continua colaborarea cu Kazahstan și cu partenerii europeni pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu țiței și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice. La finalul discuției, i-am adresat premierului Olzhas Bektenov invitația de a efectua o vizită oficială în România”, a mai transmis Ilie Bolojan.

Producția de petrol din Kazahstan s-a prăbușit la jumătate

Exporturile de petrol din Kazahstan prin terminalul maritim al orașului-port rusesc Novorossiisk au fost reluate pe 27 iulie 2026, după o întrerupere cauzată de atacurile recente asupra tancurilor petroliere din Marea Neagră. Anunțul a fost făcut de Ministerul Energiei din Kazahstan, care a confirmat reînceperea încărcării vaselor de transport, relatează e-nergia.ro.

Kazahstan, cel mai important furnizor de țiței pentru rafinăriile din România și al doilea pentru Uniunea Europeană, a fost obligat să își reducă producția zilnică de petrol cu mai mult de jumătate în perioada în care activitatea terminalului său strategic din portul rusesc Novorossiisk a fost suspendată, din cauza atacurilor repetate cu drone în Marea Neagră, relatează Profit.ro.

Potrivit datelor furnizate de surse din piață citate de Reuters, producția de țiței a Kazahstanului s-a prăbușit duminică la doar 133.200 de tone metrice — echivalentul a aproximativ 1 milion de barili pe zi —, comparativ cu media lunii iunie, când atingea 2,16 milioane de barili pe zi.







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