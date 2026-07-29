Ghidul complet al drepturilor călătorilor în UE: cum îți poți cere banii înapoi în caz de anulări sau întârzieri

Cum îți poți cere banii înapoi în caz de anulări sau întârzieri

Normele unitare din UE acoperă toate mijloacele principale de transport. Astfel, pasagerii pot solicita despăgubiri în cazul pierderii unei escale din cauza întârzierilor, în situațiile de suprarezervare (overbooking) sau când li se refuză îmbarcarea la avion.

Măsurile se aplică similar pentru cursele feroviare anulate, plecările premature ale autocarelor sau pierderea bagajelor pe durata unei croaziere maritime.

Totodată, persoanele cu dizabilități sau cu mobilitate redusă beneficiază de dreptul garantat de a călători pe orice cale de transport, având asigurată asistență gratuită în terminale și la bordul vehiculelor.

Pașii oficiali pentru a solicita despăgubiri

Pentru a obține o compensație sau rambursarea costurilor în caz de incident, călătorii trebuie să urmeze o procedură standardizat în câțiva pași simpli.

Primul demers constă în contactarea directă a transportatorului de la care a fost achiziționat biletul, prin intermediul formularului oficial de reclamații pus la dispoziție de acesta. Termenul legal în care compania este obligată să formuleze un răspuns variază în funcție de tipul de transport: o lună pentru companiile feroviare, două luni pentru liniile aeriene sau maritime și trei luni pentru firmele de transport cu autocarul.

Dacă operatorul refuză cererea sau nu transmite un răspuns în termenul legal, pasagerii pot depune o plângere la autoritatea națională competentă din țara în care s-a produs incidentul. În plus, Centrul European al Consumatorilor (ECC) oferă consultanță gratuită, iar rezidenții UE pot apela la entitățile de Soluționare Alternativă a Litigiilor (ADR) pentru rezolvarea pe cale extrajudiciară a disputelor.

„Indiferent de mijlocul de transport ales, pasagerii europeni beneficiază de un sistem clar de protecție. Dacă reclamația trimisă transportatorului nu primește un răspuns favorabil în termenul legal, călătorii se pot adresa direct autorităților naționale sau Centrului European al Consumatorilor”, arată ghidul de asistență al Uniunii Europene. Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Reformă istorică adoptată în iulie 2026

În luna iulie 2026, Uniunea Europeană a adoptat o revizuire amplă a drepturilor pasagerilor aerieni, marcând prima reformă majoră a acestui cadru legislativ din ultimii mai bine de 20 de ani.

Noul pachet normativ elimină o serie de costuri ascunse și simplifică birocrația pentru procesarea plângerilor. Printre cele mai importante modificări se numără garantarea locului gratuit pentru copiii cu vârsta sub 12 ani alături de un adult însoțitor, eliminând taxele suplimentare practicate de unele companii aeriene pentru rezervarea locurilor alăturate.

De asemenea, noile reguli impun afișarea transparentă a tuturor taxelor de bagaj înainte de finalizarea rezervării, accelerarea procedurilor de plată a despăgubirilor, soluții mai rapide de reorientare a traseului în caz de anulare și măsuri sporite de protecție a echipamentelor de mobilitate pentru persoanele cu dizabilități.

Toate aceste modificări intrate în vigoare la nivelul decizional european vor fi aplicabile efectiv începând din vara anului viitor. Până la intrarea lor în aplicare, călătorii continuă să fie protejați integral de normele europene în vigoare.

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