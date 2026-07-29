Un membru al familiei regale saudite, prințul Abdullah bin Fahad, a fost găsit mort pe 25 noiembrie 2025 într-o cameră a hotelului Marriott Kensington din Londra, unde se cazase după un tratament de dezintoxicare la clinica Priory. Autopsia a stabilit că moartea a fost provocată de un stop cardiac cauzat de consumul de alcool și mai multe droguri, iar autoritățile britanice au clasificat cazul drept o moarte accidentală.

Prințul se cazase la hotel pe 19 noiembrie 2025 pentru o ședere de o săptămână. Camerele de supraveghere l-au surprins ieșind din cameră în noaptea de dinaintea morții pentru a fuma o țigară. A fost găsit inconștient de personalul hotelului, iar încercările de resuscitare făcute de angajați și paramedici nu au avut succes. Ancheta a exclus sinuciderea, deoarece nu a fost găsită nicio scrisoare în cameră.

Analizele medico-legale au arătat o concentrație de alcool de 222 mg la 100 ml de sânge, aproape de trei ori peste limita legală pentru șofat în Anglia. Au fost descoperite și niveluri potențial letale de GHB, precum și urme de canabis, alprazolam (Xanax) și alte medicamente împotriva anxietății. Raportul a concluzionat că amestecul acestor substanțe a provocat stopul cardiac.

Abdullah avea probleme legate de consumul de alcool și medicamente controlate. În august 2025 a fost internat la clinica Priory din Roehampton, unde a urmat un tratament pentru dependența de alcool, benzodiazepine și pregabalină. După aceea, și-a continuat recuperarea la clinica Rainford Hall din Merseyside, primind externarea în octombrie. După ieșirea din centru, nu a participat la consultațiile de urmărire programate online.

Prințul Abdullah făcea parte din familia Al Jalawi, din Casa de Saúd, care conduce Arabia Saudită din 1932. Spre deosebire de membrii importanți ai monarhiei, el a rămas departe de viața publică. Cazul său a atras atenția asupra relației complexe dintre familia regală saudită și consumul de alcool, într-o țară unde alcoolul este în continuare interzis pentru cetățenii saudiți.

Interdicția alcoolului în Arabia Saudită își are originile într-un incident din anii ’50, când prințul Mishari, aflat sub influența alcoolului, a ucis un diplomat britanic. Regele Abdulaziz a ordonat arestarea fiului său și ulterior a emis un decret care a interzis importul băuturilor alcoolice în regat. Restricțiile au rămas stricte timp de decenii, iar în 2024, Arabia Saudită a deschis prima sa magazie de alcool la Riad, accesibilă doar diplomaților nonmusulmani în condiții speciale.

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