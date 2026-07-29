Schimbările climatice, evenimentele internaționale și programele personale tot mai dinamice influențează alegerile de călătorie, iar rezervările realizate cu puțin timp înainte de plecare devin o componentă tot mai importantă a procesului de decizie.

Această tendință este confirmată și de evoluția căutărilor efectuate cu doar 7-13 zile înainte de plecare, care au crescut cu 25% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pentru românii care preferă vacanțele spontane și urmăresc ofertele last-minute, promoțiile și condițiile meteorologice, Turcia se remarcă drept una dintre cele mai atractive destinații din regiunea mediteraneeană.

Pentru cei care aleg acest mod spontan de a descoperi lumea, Turcia oferă un echilibru ideal între flexibilitate și diversitatea experiențelor. De la litoralul Mării Egee până la Riviera Turcească, sezonul estival prelungit, oferta variată de cazare și promoțiile sezoniere fac ca organizarea unei vacanțe last-minute să fie simplă și accesibilă.

Dincolo de apele turcoaz, plajele aurii și golfurile ascunse, vizitatorii pot descoperi ospitalitatea turcească, gastronomia locală, cramele boutique care contribuie la renașterea culturii vinului, experiența inedită a muzeelor deschise pe timpul nopții și numeroase activități în aer liber, de la scufundări până la zboruri cu parapanta.

Astfel, chiar și o escapadă decisă pe ultima sută de metri se poate transforma într-o vacanță mediteraneeană memorabilă.

Antalya, lider mondial al plajelor cu Steagul Albastru

Nu este surprinzător că Riviera Turcească se află printre primele opțiuni pentru vacanțele spontane, beneficiind de un sezon estival îndelungat și de peste 300 de zile însorite pe an. În centrul acestei regiuni se află Antalya, principala destinație de vacanță din Turcia, cunoscută pentru standardele ridicate de ospitalitate și pentru unele dintre cele mai avantajoase oferte turistice din zona mediteraneeană.

De la Belek la Kemer și Side, stațiunile de lux din regiune reunesc plaje impecabile, centre de wellness de top, o ofertă gastronomică deosebită și facilități sportive la standarde internaționale. Astfel, chiar și o vacanță rezervată în ultimul moment poate oferi experiența unei escapade atent planificate.

Antalya este apreciată în egală măsură pentru litoralul său spectaculos. Cu 232 de plaje certificate cu Steagul Albastru, cel mai mare număr înregistrat de o destinație la nivel mondial, regiunea oferă atât întinderi generoase de nisip auriu, cât și golfuri izolate și ape limpezi.

Atractivitatea internațională a regiunii continuă să crească. Trei plaje din Antalya (Belek, Gundogdu și Kadriye) au fost incluse în clasamentul realizat de TUI pe baze științifice privind cele mai frumoase plaje din lume. Turcia a ocupat patru dintre primele zece poziții, mai multe decât orice altă destinație.

Țestoasele Caretta caretta își depun ouăle pe plaja Patara

Fie că aleg să se relaxeze pe plajele premiate din Belek, să descopere apele turcoaz de la Kaputas, să se plimbe pe plaja Patara, unde își depun ouăle țestoasele Caretta caretta, sau să înoate deasupra ruinelor antice din Kekova, vizitatorii pot admira unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de coastă ale Mediteranei.

De la orașe fermecătoare de litoral și sate istorice până la cetăți antice și stațiuni animate, coasta de vest a Turciei este mai mult decât o destinație potrivită pentru o escapadă spontană.

Hotelurile boutique, stațiunile de lux și patrimoniul culinar bogat, construit în jurul uleiului de măsline, verdețurilor de sezon, fructelor de mare proaspete și vinurilor turcești de calitate, transformă regiunea Mării Egee într-un spațiu în care cultura, gastronomia și natura se completează armonios.

În contextul în care filmul „Odiseea”, regizat de Christopher Nolan, readuce pe marele ecran epopeea atemporală a lui Homer, nordul Mării Egee le oferă turiștilor ocazia de a descoperi peisajele legendare descrise de poetul antic.

Turcia | Foto: Autorității pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Canakkale, orașul în apropierea căruia se află cetatea antică Troia, este locul în care mitologia, arheologia și peisajele spectaculoase de coastă se întâlnesc. Călătoria poate continua spre țărmurile istorice ale orașului Assos și spre insula liniștită Bozcaada.

Mai la sud, Ayvalik și Cunda îi invită pe vizitatori să descopere atmosfera relaxată a regiunii, străzile pitorești, farmecul litoralului și filozofia unui stil de viață tihnit. Călătoria continuă în Izmir, centrul vibrant al regiunii Mării Egee, unde Cesme, Alacati și Urla îmbină atmosfera elegantă a litoralului cu trasee prin podgorii boutique și restaurante recunoscute de Ghidul Michelin.

Mai la sud, Bodrum, Datca, Marmaris și Fethiye oferă ape limpezi, trasee renumite pentru Croaziera Albastră, stațiuni de talie internațională și experiențe gastronomice memorabile. Astfel, coasta de vest a Turciei devine destinația ideală pentru turiștii care își doresc atât relaxare, cât și explorare.

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