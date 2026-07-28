Ce tipuri de centrale termice există pe piață

Înainte să identifici cauza pentru care centrala ta termică s-a oprit este important să știi exact ce tip și model de echipament deții. Piața oferă mai multe versiuni de centrale de apartament, fiecare cu avantajele și particularitățile ei, iar modul în care reacționează la o defecțiune diferă în funcție de tehnologia folosită.

Cele mai des întâlnite sunt centralele pe gaz, în special modelele în condensare, care sunt apreciate pentru randamentul lor superior, obținut prin recuperarea căldurii din vaporii de apă eliminați în procesul de ardere.

De asemenea, există și centralele clasice, cu tiraj forțat sau natural, care sunt de generație mai veche și care au o eficiență mai redusă. Există și centralele pe GPL, alimentate cu gaz petrolier lichefiat stocat în rezervoare proprii, care reprezintă o soluție practică pentru locuințele din zonele fără acces la rețeaua publică de gaze naturale, relatează romstal.ro.

O alternativă silențioasă, compactă și prietenoasă cu mediul înconjurător este centrala electrică. Aceasta produce apă caldă și căldură prin intermediul unor rezistențe, însă principalul dezavantaj este costul mai ridicat la energia electrică pe care o consumă.

O soluție viabilă pentru locuințele care nu sunt racordate la rețeaua de gaz sunt centralele pe combustibil solid (lemne, brichete sau peleți), care presupun, însă, asigurarea unui spațiu adecvat pentru depozitarea combustibilului.

O altă alternativă o reprezintă pompele de căldură, care sunt capabile să extragă energie termică din mediul înconjurător (aer, apă sau sol) și să o transfere în locuință. Datorită eficienței ridicate, acestea pot asigura atât încălzirea pe timpul iernii, cât și răcirea în sezonul cald.

Cauze frecvente ale defecțiunii centralei termice

Iată care sunt cele mai des întâlnite cauze de defectare și cum pot fi ele evitate:

Instalare necorespunzătoare. Cea mai întâlnită cauză este montajul greșit al centralei. Amplasarea acesteia în spații nepotrivite (dormitoare, încăperi cu pereți din materiale inflamabile, zone cu umiditate ridicată sau cu praf în exces) poate afecta funcționarea aparatului, cât și siguranța celor care locuiesc în casă. Pentru a evita astfel de situații este esențial să fie folosite materiale de instalații de calitate, să fie montate filtrele recomandate (antimagnetită, cu polifosfați, de gaz, unde este cazul) și să fie respectate instrucțiunile de montaj ale producătorului. Montarea și punerea în funcțiune a centralei trebuie făcute de către un instalator autorizat.

Uzura echipamentului. O centrală termică are o durată de viață medie de 15-20 de ani. Cu cât se apropie mai mult de acest prag, cu atât semnele de uzură devin mai evidente. Componentele principale încep să cedeze, apa nu mai este încălzită la parametri normali, iar centrala se poate opri fără un motiv aparent. În astfel de situații, o soluție pe termen lung este înlocuirea echipamentului cu un model nou, mai performant și mai eficient din punct de vedere energetic. Reparațiile repetate ale unei centrale vechi pot deveni costisitoare, iar investiția continuă în mentenanță riscă, la un moment dat, să nu mai fie justificată economic.

Lipsa reviziilor periodice. Orice centrală termică necesită verificări și curățări regulate de către un profesionist. În absența acestor operațiuni, echipamentul nu doar că funcționează cu un randament scăzut și consumă inutil energie și apă, dar poate genera și riscuri serioase, inclusiv de explozie. Legislația actuală impune efectuarea unei revizii cel puțin o dată la doi ani, însă este recomandată o verificare anuală ca să te asiguri că sistemul funcționează la capacitate maximă și că eventualele probleme minore sunt depistate înainte de a se transforma în defecțiuni majore.

Folosirea incorectă a centralei. O greșeală frecventă este alegerea unui model de centrală supradimensionat în raport cu necesitățile reale ale locuinței. Un echipament prea puternic va funcționa în cicluri prea scurte, ceea ce favorizează formarea condensului în exces și, implicit, corodarea componentelor interne. Acest fenomen scurtează semnificativ durata de viață a aparatului. În plus, funcționarea centralei la o presiune în afara intervalului optim (1,5-2 bari) poate provoca dezechilibre în sistem sau chiar defectarea acesteia. Monitorizarea constantă a presiunii și curățarea periodică a filtrelor pentru agentul termic sunt măsuri simple, dar eficiente, pentru prelungirea duratei de viață a întregii instalații.

Ce trebuie să faci dacă centrala termică curge

Dacă observi scurgeri de apă la centrala ta termică, trebuie să iei măsuri rapid, deoarece, cu cât vei aștepta mai mult, cu atât daunele ar putea fi mai mari. Apa poate distruge pardoseala, pereții și instalația electrică și poate favoriza apariția mucegaiului. De aceea, este recomandat să urmezi următorii pași:

Oprește alimentarea cu apă. Pentru asta, trebuie să localizezi robinetul principal, care se află de obicei sub chiuveta din bucătărie, și rotește-l în sensul acelor de ceasornic.

Oprește centrala. Folosește întrerupătorul de pornire/oprire de pe centrală sau oprește-o de la tabloul electric.

Limitează scurgerile. Pune prosoape sau o găleată pe jos pentru a proteja pardoseala.

Verifică manometrul. Dacă manometrul indică peste 2,5 bari, este posibil ca presiunea să fie prea mare și să fie necesară verificarea instalației.

Solicită un specialist autorizat. Nu încerca să repari singur o centrală pe gaz. Este ilegal și mai ales periculos.

O scurgere la centrala termică poate provoca daune serioase produse de apă în doar câteva ore. De asemenea, poate crea pericole electrice, dacă apa ajunge la cablajul intern al centralei.

Cauze frecvente ale scurgerilor de apă la centrala termică

Înțelegerea cauzelor pentru care există scurgeri de apă la centrala termică te va ajuta să explici problema unui tehnician autorizat și, totodată, îți poate oferi o idee despre costurile de reparație. Iată cele cele mai frecvente șapte cauze pentru care curge apă din centrala ta.

Presiune prea mare

Centrala ta are un manometru pe partea din față, iar acesta ar trebui să indice, cum spuneam, între 1 și 1,5 bari când încălzirea este oprită. Dacă nivelul depășește 2,5 bari, supapa de siguranță va elibera apă pentru a proteja centrala de deteriorare și este foarte probabil să existe o problemă care necesită verificare, explică experții de la domestic-heating.co.uk.

Simptome: apă care picură dintr-o țeavă de pe peretele exterior, manometru în zona roșie.

Soluție proprie: verifică manometrul, iar dacă indică peste 2,5 bari, trebuie să aerisești radiatoarele.

Soluție profesională: un specialist autorizat va verifica vasul de expansiune și robinetul de umplere.

Țevi corodate

În timp, apa din sistemul de încălzire centrală reacționează cu țevile metalice, ceea ce provoacă apariția ruginii și coroziunii. În cele din urmă, apar mici găuri prin care se scurge apa.

Simptome: apă maronie sau tulbure, scurgeri la îmbinările țevilor, rugină vizibilă.

Soluție proprie: caută pete de rugină sau depuneri verzui pe țevile de cupru.

Soluție profesională: secțiunile corodate trebuie înlocuite, iar o spălare sub presiune poate elimina depunerile din sistem.

Garnituri uzate

Centrala are garnituri din cauciuc la fiecare îmbinare și racord, care împiedică scurgerea apei. După ani de utilizare (încălzire și răcire), acestea devin casante și crapă.

Simptome: mici scurgeri pe la punctele de racord, apă în jurul pompei.

Soluție proprie: verifică racordurile ca să vezi dacă sunt umede.

Soluție profesională: înlocuirea garniturilor este o operațiune simplă pentru un tehnician calificat.

Schimbător de căldură defect

Schimbătorul de căldură este „inima” centralei termice, deoarece transferă căldura rezultată din arderea gazului către apă. Dacă se fisurează, apa se scurge în interiorul centralei și picură pe la bază.

Simptome: apă care se scurge de la baza centralei, fără deteriorări vizibile în exterior.

Soluție proprie: nu poți verifica singur această problemă, ci este nevoie de un tehnician.

Soluție profesională: specialistul deschide centrala și înlocuiește schimbătorul de căldură. Uneori este mai rentabilă achiziționarea unei centrale noi.

Țeavă de condens blocată sau înghețată

Centralele moderne în condensare produc apă acidă ca produs secundar, care se scurge printr-o țeavă din plastic, de obicei spre o canalizare exterioară. Pe vreme rece, țeava poate îngheța și se poate bloca.

Simptome: centrala afișează un cod de eroare, se aud sunete de gâlgâit și se acumulează apă.

Soluție proprie: toarnă apă călduță (nu clocotită) peste secțiunea înghețată a țevii.

Soluție profesională: instalatorul va izola țeava de condens.

Vas de expansiune defect

Vasul de expansiune absoarbe presiunea când apa se încălzește și se dilată, iar dacă acesta cedează, presiunea crește și forțează apa să iasă prin supapa de siguranță.

Simptome: presiunea crește constant, supapa de siguranță picură constant, iar presiunea scade când încălzirea este oprită.

Soluție proprie: monitorizează manometrul pentru câteva zile.

Soluție profesională: un tehnician poate represuriza sau înlocui vasul de expansiune.

Instalare defectuoasă

Dacă centrala ta a fost instalată recent și deja curge, problema constă probabil într-o îmbinare sau într-un racord slăbit. Chiar și tehnicienii experimentați pot rata o scurgere mică în timpul instalării.

Simptome: la câteva săptămâni de la instalare apar scurgeri.

Soluție profesională: instalatorul va remedia problema fără costuri suplimentare.

Este periculoasă o centrală care prezintă scurgeri?

Răspunsul este Da! Scurgerile de apă dintr-o centrală termică pot fi periculoase dacă problema este ignorată. Iată principalele riscuri de care trebuie să ții cont.

Pericole electrice. Dacă apa ajunge la cablajul centralei sau la prizele din apropiere, poate provoca scurtcircuite sau chiar incendii.

Daune produse de apă. Scurgerile de apă pot distruge pereții, pardoseala, plintele și mobilierul. Dacă locuiești la bloc, apa poate afecta și apartamentele vecine.

Mucegai și igrasie. Scurgerile de apă persistente creează un mediu umed, ceea ce favorizează apariția mucegaiului în 24 până la 48 de ore. Acesta poate provoca probleme respiratorii.

Daune structurale. Scurgerile pe termen lung pot slăbi grinzile de lemn și tencuiala.

Risc de monoxid de carbon. Deși rar, un schimbător de căldură fisurat poate provoca scurgeri de monoxid de carbon, care poate fi fatal pentru locuitori.

Cum previi scurgerile de apă la centrala termică

Prevenția este mereu mai eficientă decât remedierea. Riscul de scurgeri la centrală poate fi redus semnificativ printr-o serie de măsuri simple, și anume:

revizie anuală realizată de un instalator autorizat

verificarea lunară a manometrului pentru menținerea presiunii în jurul valorii de 1-1,5 bari când instalația este rece.

aerisirea periodică a radiatoarelor pentru eliminarea aerului din sistem

izolarea țevii de condens înainte de venirea iernii

montarea unui filtru magnetic care reține depunerile metalice și previne formarea nămolului

pornirea centralei timp de cel puțin 30 de minute pe lună în sezonul cald, pentru a evita uscarea garniturilor.

La acestea se adaugă păstrarea unui spațiu liber și bine ventilat în jurul centralei, o atenție sporită acordată semnelor de avertizare (zgomote neobișnuite, scăderi de presiune sau coduri de eroare – de exemplu E01/A01 – lipsă aprindere sau flacără sau E02/A02 – supraîncălzirea apei din circuit), o spălare sub presiune a instalației la fiecare 5-10 ani, precum și încheierea unei asigurări de service care să acopere intervenții nelimitate și revizia anuală.

Vezi și: Cum să pregăteşti centrala termică pentru sezonul rece

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