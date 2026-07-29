Atac dur la adresa Executivului

Potrivit acestuia, mobilizarea din Parlament a fost crucială pentru a evita un blocaj financiar masiv în derularea proiectelor naționale finanțate prin mecanismul european.

În declarațiile făcute la finalul ședinței din plen, Sorin Grindeanu a subliniat că forul legislativ și-a îndeplinit misiunea constituțională într-un moment critic, suplinind inacțiunea Executivului. Liderul social-democrat a adus acuzații directe la adresa premierului și a miniștrilor, susținând că tergiversarea adoptării jaloanelor a pus în pericol fondurile europene.

Grindeanu a insistat asupra faptului că suma salvată prin votul deputaților se ridică la aproape 4 miliarde de euro, bani care riscau să fie blocați sau pierduți definitiv din cauza întârzierilor guvernamentale.

„Am votat în Camera Deputaţilor cinci jaloane esenţiale care înseamnă bani europeni pentru continuarea autostrăzilor, spitalelor şi şcolilor din România. Parlamentul şi-a îndeplinit rolul constituţional şi a făcut ceea ce premierul şi Guvernul demis nu au fost în stare. Le mulţumesc tuturor colegilor mei – indiferent de culoarea politică, pentru că au înţeles să pună România deasupra intereselor politice de partid”, a spus Grindeanu, potrivit News.ro.

El a prezentat proiectele jaloane din PNRR adoptate în plenul Camerei Deputaţilor: „Codul Administrativ. Votat. Am fost cameră decizională, merge la promulgare, Legea privind bonusurile acordate angajaţilor din ANAF şi VAMĂ. Votată. Am fost cameră decizională, merge la promulgare, Legea privind decarbonizarea sectorului de încălzire şi răcire. Votată. Merge la Senat, Codul Urbanismului. Votat. Merge la Senat”.

Schimbare importantă pentru autorizațiile de construcție din București

Sorin Grindeanu a anunțat că amendamentul propus de social-democrați privind procesul de autorizare a construcțiilor din Capitală a fost adoptat. Măsura prevede ca toate autorizațiile de construire din București să treacă în atribuția exclusivă a Primăriei Generale.

Data stabilită pentru aplicarea acestei modificări este 1 noiembrie 2028, decizia fiind justificată de reprezentanții PSD prin necesitatea unei tranziții administrative clare și a stabilirii unui cadru de transparență.

Pe lângă modificările privind urbanismul și autorizarea construcțiilor din Capitală, Sorin Grindeanu a precizat că plenul a votat și proiectul privind Legea integrității. Documentul își continuă parcursul legislativ în Parlament și a fost trimis către Senat, care este cameră decizională în acest caz.

Inițiativa legislativă urmează să fie dezbătută în comisiile de specialitate ale Senatului înainte de a fi supusă votului final în plen.

De asemenea, liderul PSD a subliniat că în al 12-lea ceas, premierul demis Bolojan a înţeles că legea şi Constituţia nu sunt facultative şi a retras de la publicare proiectul privind biodiversitatea.

„Având în vedere că este un Guvern cu puteri limitate, această lege trebuia depusă în Parlament – ceea ce s-a întâmplat într-un final abia ieri. Îl asigur pe Ilie Bolojan că aşa cum am salvat aproape 4 miliarde de euro în această săptămână, vom mai salva încă 1 miliard de euro prin adoptarea acestei legi”, a explicat Grindeanu.

Parlamentarii au revenit din vacanță pentru o sesiune extraordinară

Senatorii și deputații au fost convocați în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, deși este vacanță parlamentară, pentru o sesiune dedicată proiectelor necesare îndeplinirii jaloanelor din PNRR.

Principala miză a sesiunii extraordinare este adoptarea proiectelor cerute de Comisia Europeană pentru ca România să poată primi ultimele fonduri din PNRR. PNL estimează că ultima cerere de plată din granturi valorează aproximativ 3 miliarde de euro, iar Guvernul interimar spune că reformele rămase sunt legate de peste 4,5 miliarde de euro pe care România încă trebuie să le primească.

Convocarea parlamentarilor din vacanță are loc în contextul crizei politice și al unui Guvern interimar, în timp ce partidele încearcă să formeze un nou Executiv. Întârzierea unui acord politic poate amâna reformele necesare pentru ca România să poată primi ultimele fonduri din PNRR.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți, 28 iulie, că social-democrații au depus 12 plângeri şi sesizează Curtea de Apel Bucureşti pentru suspendarea executării hotărârilor publicate de guvernul condus interimar de Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai. Executivul a replicat: „În războiul său iresponsabil cu Guvernul, PSD este dispus să sacrifice și interesele unor categorii sociale”.









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