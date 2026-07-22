Ce este lavanda

Lavanda sau levănțica, așa cum este cunoscută popular, este o plantă aromatică perenă ierboasă din genul Lamiaceae, care cuprinde 42 de specii originare din zona mediteraneană, extinzându-se până în Africa tropicală și în regiunile din sud-estul Indiei. Numele ei provine din latinescul „lavare”, care înseamnă „a spăla”, o trimitere directă la modul în care era folosită încă din Antichitate.

Lavanda este cunoscută pentru florile sale mov, albastre, violet sau liliachii și parfumul plăcut, cu efect calmant, și crește cel mai bine în soluri uscate, bine drenate, nisipoase sau cu pietriș, în plin soare, până la altitudini de 1.500-1.800 de metri.

Lavanda înflorește de obicei o singură dată pe an, de la sfârșitul lunii iunie și până la mijlocul lunii iulie sau chiar sfârșit de august, în funcție de climă și de soi. Perioada de înflorire maximă, adică atunci când lanurile sunt mov-intens și spectaculoase, are loc în iulie, iar procesul durează aproximativ 3-4 săptămâni.

Lavanda este cultivată la nivel global în climatele temperate, atât în grădini și amenajări peisagistice, cât și ca plantă aromatică culinară ori pentru extragerea uleiului esențial.

Care este originea lavandei

Se știe că lavanda este folosită de mii de ani, fiind folosită pentru efectele sale benefice. Cea mai veche atestare documentară a lavandei datează din Egiptul antic, unde planta era utilizată atât în procesul de mumificare, cât și pentru prepararea parfumurilor. Se spune că atunci când mormântul faraonului Tutankhamon a fost deschis, aroma de lavandă putea fi încă simțită, la peste trei milenii distanță.

Mai târziu, civilizațiile Persiei, Greciei și Romei antice au adoptat această plantă pentru băi și ritualuri de purificare, considerând-o capabilă să limpezească atât trupul, cât și mintea. În Evul Mediu, călugării europeni cultivau lavandă în grădinile mănăstirilor, folosind-o pentru tratarea rănilor și, de asemenea, se credea că protejează împotriva ciumei, aflăm de pe site-ul lavenderbythebay.com.

Beneficiile lavandei

Astăzi, lavanda este apreciată pe scară largă pentru beneficiile sale calmante și relaxante. Ea poate îmbunătăți calității somnului încă înainte de instalarea insomniei sau a altor tulburări de somn, iar un studiu din 2020 a arătat beneficii similare la pacienții aflați în îngrijire paliativă, în timp ce aromaterapia cu lavandă poate ajuta pacienții oncologici aflați sub chimioterapie, contribuind la o stare generală de bine.

Uleiul de lavandă deține și proprietăți antiseptice, antibacteriene și antioxidante, motiv pentru care este studiat inclusiv ca posibil ajutor în prevenirea infecțiilor în domeniul stomatologic. Mirosul său puternic este cunoscut pentru capacitatea de a influența starea de spirit, liniștind nervii și favorizând relaxarea. Fiind unul dintre puținele uleiuri esențiale care pot fi aplicate direct pe piele în siguranță, lavanda poate calma arsurile, tăieturile, acneea și alte iritații cutanate, datorită proprietăților sale antiseptice și antiinflamatoare.

Unele cercetări au relevat că un unguent pe bază de lavandă și extract de lemn-dulce are rezultate promițătoare în diferite etape ale cicatrizării, deși lipsesc încă protocoale standardizate de utilizare. O altă direcție de studiu vizează căderea părului, relatează medicalnewstoday.com. Astfel, amestecuri de uleiuri esențiale care conțin lavandă, alături de cimbru, rozmarin sau cedru, au condus la creșterea vizibilă a părului la o parte dintre pacienții cu calviție.

Nu în ultimul rând, lavanda are efecte calmante asupra anxietății, dovedindu-se eficientă prin simpla inhalare a uleiului esențial, precum și pentru ameliorarea simptomelor sindromului premenstrual, studiile arătând îmbunătățiri ale stărilor de anxietate, iritabilitate și disconfort fizic la femeile care au folosit aromaterapie cu lavandă.

Când și cum se usucă lavanda

Cea mai bună perioadă pentru recoltare este momentul în care mugurii sunt complet formați, mai exact când 25% până la 50% dintre muguri sunt deschiși, potrivit faithinnature.co.uk. Asta, deoarece atunci concentrația de uleiuri aromatice este maximă, ceea ce ajută lavanda uscată să-și păstreze mirosul mai mult timp. La fermele specializate, recoltarea are loc în sezonul de vară al înfloririi, atunci când mugurii ajung exact în stadiul potrivit pentru uscare și procesare ulterioară. Dacă recoltarea se face prea târziu, o parte importantă a florilor riscă să cadă în timpul procesului de uscare.

Pentru rezultate optime, tulpinile lungi, cu muguri sănătoși, se recoltează când florile abia încep să se deschidă, iar frunzele în exces de pe partea inferioară a tulpinilor se îndepărtează. Uscarea lavandei se realizează de obicei prin legarea tulpinilor în mănunchiuri mici, cam de lățimea unei palme, legate strâns cu sfoară, ață sau elastice, care sunt apoi atârnate cu capul în jos, într-un loc călduț, uscat, bine aerisit și umbros. Este important ca lavanda să fie ferită de lumina directă a soarelui pe toată durata uscării, deoarece razele puternice pot decolora nuanța violet a florilor și pot diminua intensitatea parfumului.

De regulă, mănunchiurile de lavandă se usucă complet într-un interval de două până la patru săptămâni, în funcție de nivelul de umiditate și de circulația aerului din spațiul respectiv.

Ce poți face cu lavanda uscată acasă

Dincolo de proprietățile sale terapeutice, lavanda uscată este unul dintre cele mai apreciate remedii naturale pentru gospodărie. Versatilă, plăcut mirositoare și ușor de păstrat, lavanda uscată își menține aroma luni întregi și poate fi folosită într-o multitudine de moduri practice în casă.

Parfumarea locuinței. Aroma florală și intensă a uleiului esențial de lavandă înmiresmează încăperile și are și un avantaj important: nu maschează pur și simplu mirosurile neplăcute, așa cum fac multe odorizante convenționale, ci le neutralizează efectiv. Există numeroase moduri prin care uleiul esențial poate fi folosit în acest scop. Câteva picături presărate într-un bol cu potpourri, adăugate într-o lampă de aromaterapie, într-un spray de cameră pe bază de lavandă sau chiar într-o lumânare parfumată cu lavandă pot transforma complet atmosfera unei locuințe.

Curățenie. Datorită efectului său natural antibacterian, antiviral și antiseptic, uleiul esențial de lavandă poate lăsa locuința impecabil de curată, fără mirosul înțepător specific substanțelor chimice tradiționale. Câteva picături adăugate într-o găleată cu apă caldă și oțet alb pot fi folosite pentru spălarea pardoselii. Același amestec, transferat într-un flacon cu pulverizator, este eficient pentru dezinfectarea suprafețelor sau pentru curățarea băii. Prin adăugarea câtorva picături în detergenții obișnuiți le poate spori eficiența și mirosul.

Alungarea insectelor. Deși este irezistibil pentru majoritatea oamenilor, mirosul de lavandă este respingător pentru multe insecte, iar acest paradox al naturii permite protejarea hainelor și a altor obiecte din casă împotriva musafirilor nepoftiți. Pentru a ține la distanță moliile este suficient să pui câțiva săculeți cu lavandă uscată în șifonier sau în sertare, care nu doar că resping moliile, ci lasă și hainele să miroasă proaspăt și plăcut. Lavanda poate fi folosită și pentru a ține la distanță țânțarii și alte insecte, iar câteva picături de ulei esențial adăugate într-un flacon cu spray cu apă minerală, pulverizate pe zonele expuse ale pielii, ajută la îndepărtarea acestora. Dacă ai fost înțepat, o picătură de ulei de lavandă aplicată pe zona afectată poate calma mâncărimea și grăbi vindecarea.

Spălarea rufelor. Câteva picături de ulei esențial de lavandă adăugate la spălarea rufelor nu doar impregnează hainele cu aroma sa florală și delicată, ci au și o acțiune antibacteriană și antifungică, ajutând la eliminarea eventualelor bacterii sau ciuperci rămase în țesături.

Feng shui. Feng shui este un sistem tradițional chinezesc de valori, bazat pe ideea că totul din jurul nostru, animat sau neanimat, generează o energie care ne influențează, în cele din urmă, emoțiile. Pentru ca principiile feng shui să funcționeze este necesară crearea unei energii pozitive la nivel subconștient în interiorul locuinței, ceea ce, la rândul său, hrănește gândurile și starea emoțională generală. Culoarea și mirosul se numără printre cele mai importante elemente care influențează energia unei case în această tradiție, iar atât nuanța violet, cât și parfumul lavandei sunt considerate elemente cu efect pozitiv asupra acesteia.

Produse artizanale de baie. Lavanda se pretează de minune și la prepararea unor produse pentru baie, ideale atât pentru uz personal, cât și pe post de cadou făcut de tine. Sărurile de baie cu lavandă sunt, poate, cel mai ușor de realizat: se alege o combinație de săruri, de exemplu sare Epsom și sare de mare, în proporție de 3 la 1, peste care se adaugă câteva picături de ulei esențial de lavandă. Se presară apoi lavandă uscată, în cantitatea dorită, pentru a evita rămășițele vizibile pe piele după baie. Amestecul se depozitează în borcane curate și bine uscate, care pot fi înfrumusețate cu o fundă și o etichetă, pentru un cadou personalizat. O variantă la fel de plăcută sunt bombele de baie pe bază de unt de cacao și unt de shea, în cantități egale, topite împreună la bain-marie. Peste amestecul topit se adaugă 2-3 picături de ulei esențial de lavandă și o linguriță de lavandă uscată pentru fiecare bucată, iar compoziția se toarnă în forme mici de silicon, se lasă la răcit și se scoate din formă înainte de a fi depozitată în borcănele decorative, conform jerseylavender.co.uk.

Eliminarea mirosului de mucegai și a insectelor. Odată cu schimbarea sezonului, când hainele de vară sunt puse deoparte pentru a face loc celor de iarnă, apare adesea mirosul de mucegai specific rufelor păstrate mult timp în dulap. Lavanda reprezintă soluția ideală pentru a preveni acest neajuns. Așezată în dulap sau în lenjeria de pat, aroma sa se impregnează treptat în haine, parfumându-le discret, lavanda putând chiar înlocui parfumurile costisitoare. Lavanda acționează și ca balsam natural, capabil să reîmprospăteze hainele purtate mai rar sau pe cele scoase din dulap după o perioadă îndelungată. Nu în ultimul rând, lavanda uscată reprezintă și un repelent natural extrem de eficient împotriva moliilor de haine. Spre deosebire de lemnul de cedru, mai cunoscut în acest scop, lavanda oferă un miros mult mai plăcut comparativ cu naftalina și cu alte substanțe chimice tradiționale antimolii, care degajă un miros puternic și toxic și care pot reprezenta chiar un risc de incendiu.

Vezi şi unde găsești câmpuri de lavandă în România!

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