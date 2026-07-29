Prezența modelului la evenimentul sportiv nu a trecut neobservată. Gabriela a optat pentru un outfit lejer și stilat, perfect adaptat pentru o zi însorită petrecută pe marginea traseului: un top alb simplu, pantaloni albi, o cămașă roz în carouri legată lejer în talie, o pălărie de soare personalizată cu logo-ul competiției și ochelari de soare.

Primele imagini din vacanța familiei Oțil

Comunitatea online a reacționat imediat la fotografiile publicate de vedetă, în care apare zâmbitoare, ținându-l în brațe pe fiul lor, Tiago, amândoi purtând pălării. Gabriela Prisăcariu a comentat cu mult umor alegerea de a-și petrece primele zile de concediu într-o atmosferă dominată de praf și adrenalina motoarelor.

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„Am început seria vacanțelor cu un concurs de enduro – Romaniacs. Mie mi se pare că sunt o nevastă chiar mișto,” a punctat ea.

Mărturisirea ei a adunat repede mii de aprecieri, fanii felicitând-o pentru atitudinea relaxată și pentru modul în care alege să fie alături de partenerul ei de viață și pasiunile care îl solicită intens.

Dani Oțil, pregătit pentru competiție

La rândul său, prezentatorul TV a vorbit despre pasiunea sa, care îl readuce în fiecare an la startul acestui eveniment.

„Am primit pozele de la Ditrocks Hard Enduro ca să îmi amintesc că nu mi-au trecut bătăturile și ne vedem la Red Bull Romaniacs, unde am șansa să și prezint să și particip. 15-16 ani de când am ocazia și onoarea să stau pe lângă cei mai buni din lume, iar ei sa spună pentru o zi că mă cunosc,”a adăugat vedeta Antenei 1.

Sursa foto: Instagram – Gabriela Prisăcariu/ Dani Oțil

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