Întrebată ce răspuns a primit de la Parchetul General după ce solicitat întâlnirea cu procuroarea generală, ministra Diana Buzoianu a explicat: „Nici nu voiam să menționez acest lucru, dar poate așa primesc și eu un răspuns. Am trimis, cred că de o lună jumate, o întrebare fix pe o audiență, pe infracțiuni de mediu. Am revenit de mai multe ori și, până în momentul de față, nu am primit niciun răspuns. Adică am fost trimisă la alt procuror. (…) Am rămas șocată, vă spun sincer, de acest lucru”, a explicat Buzoianu.

În calitate de deputat al Uniunii Salvați România (USR), Buzoianu a propus înființarea unui așa zis „DNA al pădurilor”, însă Ministerul Public, din lipsă de procurori, s-a limitat la specializarea unor magistrați în domeniul infracțiunilor de mediu.

Ministra Mediului mai spune și de ce insistă să discute cu procuroarea generală a României: „Întrebarea a fost cum putem să ne coordonăm mai bine activitățile și să avem această audiență tehnică, să vedem cum putem să facem să scădem fenomenul infracțional. Nu de alta, dar noi, în momentul de față, pe zona de tăieri legale, punem în aplicare, din august, o platformă care va veni cu imagini satelitare și ne va arăta unde au fost tăieri legale. Ar fi fabulos dacă platforma aceasta ar putea să fie conectată și cu autoritățile de forță, ca să aibă și acces la datele respective. Avem în același timp, 300 de camere video pe drumurile din păduri”, argumentează ministra Mediului.

România, „una dintre țările cu cea mai mare presiune” privind resursele de apă

Ministra Mediului a mai explicat la Interviurile Libertatea că România suferă deja din cauza schimbărilor climatice și nu este pregătită să facă față schimbărilor de mediu: în continuare se betonează prea multe spații verzi, apa nu este gestionată eficient, iar 600.000 de hectare de pădure se vor usca în următoarele două decenii.

România are aproximativ 6,5 milioane de hectare de teren împădurite.

Din cauza secetei prelungite din România și alte țări europene, Dunărea a ajuns la o cotă atât de mică încât reactorul 1 de la centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprit și deconectat de la sistemul energetic național, a explicat Libertatea marți, 28 iulie.

Seceta prelungită a dus la secarea fântânilor în zeci de localități

Diana Buzoianu a mai precizat că, după ce a citit studii recente realizate de Banca Mondială și specialiști ai ministerului, a elaborat un ordin care prevede folosirea apei de ploaie, însă el nu va fi aplicat din acest an.

„Tocmai am dat ordinul cu privire la folosința și la captarea apei pluviale acum câteva luni de zile, care stabilește pentru prima dată o clasificare și o modalitate de a salva apa pluvială, apa de la ploaie”, explică ministra Mediului.

Diana Buzoianu adaugă că seceta prelungită a dus, în această vară, la secarea fântânilor în zeci de comunități.

Un studiu realizat în 2019 de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Dracea” (INCDS) și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului – ICPA București arată că o treime din teritoriul României și 40% din suprafața agricolă se află în zone cu risc de deșertificare. Regiunile cele mai expuse sunt sudul Câmpiei Române, Dobrogea și sudul Moldovei.

Una dintre soluțiile care pot reduce efectele deșertificării o reprezintă plantarea centurilor forestiere. 22.000 de hectare au fost împădurile în ultimii ani cu arbori, din bani europeni obținuți prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Ministra Mediului crede că suprafața nou împădurită este încă insuficientă, inclusiv și din cauza refuzului unor proprietari de a-și ceda o parte din terenurile agricole și a se asocia.

Ilfovul, județul problemă din cauza lipsei canalizării

Ministra Mediului atrage atenția că România riscă penalizări mari din partea Comisiei Europene din cauza lipsei canalizării în localitățile cu peste 10.000 de locuitori. Diana Buzoianu a menționat județul Ilfov ca fiind regiunea problemă a țării: „Este plin de comunități cu mii de locuitori care nu au acces la apă și canalizare. Astăzi, România este în procedură de infringement la nivel european. Comisia Europeană a venit și ne-a spus: pentru aceste comunități, de peste 10.000 de locuitori, care nu au apă și canalizare la nivelul la care ar trebui: «Vă dăm în judecată și veți plăti amenzi»“.

Potrivit Dianei Buzoianu, procesul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene este în curs.

Institutul Național de Statistică a comunicat că în 2025 doar 60 la sută din populația României avea acces la rețele de canalizare. Ministerul Mediului a alocat în 2026, autorităților, 1,5 miliarde de lei pentru construirea de rețele de apă și canalizare.

Cum vede Diana Buzoianu scurtarea crizei politice

Diana Buzoianu crede că actuala criză politică, începută în mai – odată cu demiterea de către Parlament a Guvernului Ilie Bolojan – se poate încheia prin organizarea în premieră, în România, a unor alegeri anticipate.

De aproape trei luni, președintele României, Nicușor Dan, nu reușește să nominalizeze un potențial premier care să fie capabil să formeze o majoritate parlamentară. PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe eurodeputatul Siegfried Mureșan, iar PSD pe liderul său, Sorin Grindeanu, dar șeful statului nu l-a nominalizat pe niciunul dintre ei.

Niciuna dintre părți nu are voturile necesare, 233, pentru a putea avea un nou Guvern învestit de Parlament.

Diana Buzoianu spune USR vrea să guverneze în continuare, iar ei i-ar plăcea să rămână ministră a Mediului.

Întrebată dacă USR ar accepta să mai fie într-un guvern alături de PSD, după eventuale alegeri parlamentare anticipate, Buzoianu a precizat că acestea vor „reseta scena politică”: „Eu cred că alegerile parlamentare vor reseta, chiar dacă să spunem rezultatele ar fi aceleași, deși eu nu cred că vor fi aceleași, eu cred că tot ar reseta scena politică”.

Marți, 28 iulie, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a propus formarea unui guvern de tranziție până la finalul acestui an, a scris Libertatea.

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