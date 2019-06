Andreea Raicu, despre prima oară când a făcut yoga. „Mi s-a părut cea mai plictisitoare treabă”

Andreea Raicu a făcut yoga pentru prima oară în urmă cu 15 ani și nu a fost deloc încântată. A renunțat și s-a reapucat în urmă cu cinci ani, de data aceasta experința plăcându-i foarte mult.

„Din curiozitate, am încercat să fac yoga în urmă cu 15 ani. Mi s-a părut cea mai plictisitoare treabă ever pe care, bineînțeles că am abandonat-o după 5 minute care au părut enorm de lungi și nici că nu m-a mai bătut gândul să mă reîntorc la ea.

Dar cum viață e foarte surprinzătoare m-a pus din nou față în față cu yoga în urmă cu 5 ani, moment în care am văzut-o și simțit-o diferit. M-a făcut să mă conectez la corpul meu, să devin conștientă de ceea ce simt în fiecare moment, mi-a dat spațiu și timp să simt emoțiile netrăite.

Zilnic mă ajută să fiu prezentă și să fiu atentă la tot ce se întâmplă în jurul meu. Sunt fericită că am fost deschisă deși prima experiență nu a fost deloc plăcută”, a povestit Andreea Raicu în mediul online.

Citește și:

Cine crede Mircea Cosma că sunt „baronii locali”: ”N-am fost baron, am fost conte. Baronii sunt primarii, nu mi-a plăcut niciodată să fiu primar”

Citește mai multe despre Andreea Raicu pe Libertatea.