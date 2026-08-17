Andreea Străvoiu, co-prezentatoare a emisiunii „ROventura”, de la Kanal D, a intrat în acest univers fascinant și a descoperit plăcerea de a face pâine cu maia. Vedeta a vorbit ce presupune acest proces, povestea din spatele îndeletnicirii sale și despre cum pasiunea ei crește odată cu fiecare aluat.

Andreea Străvoiu e pasionată de brutărie

Acasă, în sânul familiei, pâinea este o formă de iubire cu miez și coajă. Aduce fericire omului care o mănâncă și mângâie inima celui care o frământă. Dintr-o îmbucătură ia pe moment toate grijile și poate chiar să te întoarcă în copilărie, lângă cuptorul din bucătăria bunicii. Pâinea este în folclor, dar și în rugăciune. Este hrana trupului, dar și a sufletului. Pâinea cere răbdare și liniște, însă omul nu prea mai are vreme să frământe.

Pasiunea Andreei Străvoiu de a face pâine cu maia nu doar că rupe rutina, ci duce dincolo de filmările pentru „ROventura” dragostea pentru lucruri simple și obiceiuri vechi.

Odinioară, la Zărnești, locul unde a crescut Andreea Străvoiu, pâinea unea întreaga comunitate. Aceaste trăiri împărtășite cu nostalgie de tatăl vedetei au inspirat-o pe vedetă să readucă în actualitate atmosfera acelor vremuri și să ducă tradiția mai departe.

„Tata mi-a spus că maiaua se împărțea între vecini, iar pâinea se cocea la cel care avea cuptor. Toți mergeau împreună cu pâinile pregătite, iar atmosfera era una de comuniune, de bucurie și de așteptare. Îmi descria gustul și mirosul pâinii proaspăt scoasă din cuptor cu atâta nostalgie încât mi-am dorit să recreez acea pâine cu maia, așa cum se făcea odinioară”, a povestit Andreea Străvoiu.

Andreea Străvoiu, co-prezentatoare a emisiunii „ROventura”, de la Kanal DIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 18

Vedeta de la Kanal D a creat singură maiaua, de la zero. A făcut primele pâini bazându-se pe ceea ce a învățat din cărți și de pe internet. Ulterior și-a dorit să-și perfecționeze tehnica.

„Simțeam totuși că anumite etape, precum dospirea și modelarea aluatului, nu le stăpânesc suficient. Din acest motiv am ales să urmez un curs într-o brutărie artizanală, unde am putut înțelege procesul în profunzime și am văzut cum se desfășoară munca de zi cu zi. A fost o experiență extraordinară și mi-a oferit mult mai multă încredere”, a mai spus prezentatoarea TV.

Pâinea cu maia presupune dospire lentă, fără drojdie, ceea ce la final se simte în gust. „Dospirea lentă este unul dintre cele mai importante secrete ale pâinii cu maia. Ea dezvoltă aroma într-un mod natural, oferă un gust mai bogat și o textură mai plăcută. În același timp, fermentația lentă face pâinea mai ușor de digerat și contribuie la o mai bună absorbție a nutrienților din făină. Este un proces care nu poate fi grăbit și tocmai răbdarea îi oferă calitatea aparte”, a explicat Andreea Stăvroiu.

Vedeta Kanal D adoră să mănânce pâine cu unt și sare

Pâinea este alimentul care completează orice masă și merge în orice combinație, însă plăcerea supremă apare când felia este servită ca atare. „O felie de pâine caldă merge perfect cu unt de casă și puțină sare. La fel de bine se potrivește cu gemul făcut de mama sau cu un cas proaspăt de la fermă. Dar, dacă mă întrebați pe mine, primul colț de pâine trebuie mâncat simplu, ca să simți cu adevărat gustul ei”, a mai afirmat vedeta Kanal D.

Aprecierile și încurajările celor din jur au transformat această pasiune în dorința de a împărtăși cândva și altora gustul pâinii de odinioară: „Mi-ar plăcea ca, în viitor, să pot împărți pâine cu maia și altor oameni și să le ofer puțin din gustul de odinioară”.

Andreea Străvoiu cutreieră țara-n lung și-n lat alături de George Mihai și invită telespectatorii, în fiecare sâmbătă, de la ora 14.45, să redescopere tradiții, arome și destinații în emisiunea „ROventura”, difuzată la Kanal D.

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