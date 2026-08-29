Sfântul Alexandru este sărbătorit pe 30 august

Creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe 30 august, în fiecare an, pe Sfântul Alexandru, ierarh care a slujit ca episcop la Constantinopol în vremea împăratului Constantin cel Mare. Cunoscut sub titulatura de „protectorul omenirii”, Sfântul Alexandru a rămas în amintirea credincioșilor pentru rugăciunile sale puternice, care au salvat Constantinopolul de la distrugere în timpul unei furtuni violente. El a fost scaunului episcopal în locul Sfântului Mitrofan, care aflase printr-o vedenie cine îi va purta succesiunea în slujire.

Istoria bisericească îi consemnează rolul crucial de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325, unde s-a împotrivit ferm ereticului Arie. Pe parcursul vieții, episcopul a făcut vindecări miraculoase, a izgonit demoni și a readus pacea în perioadele cu mari frământări religioase. După o viață închegată în jurul luptei pentru păstrarea credinței neîntinate, Sfântul Alexandru a trecut la cele veșnice la vârsta de 98 de ani.

Mesaje de Sfântul Alexandru 2026

Cele mai frumoase mesaje de Sfântul Alexandru

  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Să ai sănătate pentru a te bucura de viață, putere pentru a depăși orice încercare și curaj pentru a-ți urma visurile. Fie ca familia să îți fie mereu aproape, prietenii să îți fie adevărați, iar sufletul să îți fie mereu plin de pace și bucurie.
  • La mulți ani, cu ocazia Sfântului Alexandru! Să ai puterea să lași în urmă toate lucrurile care te-au făcut să suferi și să privești cu încredere spre tot ceea ce urmează. Să fii sănătos, să ai parte de iubire sinceră, de oameni de încredere și de multe realizări care să îți aducă satisfacție și fericire!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Îți doresc să pășești mereu cu încredere înainte și să nu uiți că cele mai frumoase lucruri se construiesc cu răbdare, curaj și perseverență. Fie ca fiecare an să te găsească mai fericit, mai împlinit și mai aproape de toate visurile tale!
  • La mulți ani, Alexandru! În această zi specială, îți doresc să ai parte de tot ceea ce viața are mai frumos de oferit. Să fii sănătos, să ai o familie unită, prieteni adevărați și oameni care să îți fie alături în orice moment.
  • De Sfântul Alexandru, îți doresc o zi de nume plină de căldură, veselie și oameni dragi. Să lași deoparte grijile și să te bucuri de fiecare clipă petrecută alături de cei care te iubesc și te apreciază. Îți doresc multă sănătate, răbdare, putere și încredere în propriile forțe. La mulți ani!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Fie ca această sărbătoare să îți aducă lumină în suflet, pace în casă și bucurie în inimă. Să nu îți lipsească sănătatea, iubirea și oamenii care te susțin necondiționat. Iar atunci când viața îți pune obstacole în cale, să găsești întotdeauna puterea de a le depăși!
  • La mulți ani! Îți doresc sănătate, fericire, succes și liniște sufletească. Să ai mereu încredere în tine, să îți urmezi pasiunile și să nu renunți la visurile tale. Fie ca oamenii dragi să îți fie aproape și să ai parte de cât mai multe amintiri frumoase!
  • La mulți ani, Alexandru! Îți doresc ca viața să îți fie asemenea unui drum frumos, cu multe locuri de descoperit, oameni buni de întâlnit și momente memorabile de trăit. Chiar dacă vor exista și zile mai dificile, să găsești mereu puterea de a merge înainte și să privești cu optimism către viitor.
  • La mulți ani! Să ai parte de sănătate, iubire, prosperitate și împliniri, iar sufletul să îți rămână mereu tânăr și plin de speranță!
  • Cu ocazia Sfântului Alexandru, îți doresc ca toate lucrurile bune pe care le meriți să vină în viața ta la momentul potrivit. Să ai sănătate pentru a te bucura de fiecare zi, oameni sinceri alături de tine și suficient curaj pentru a transforma fiecare vis în realitate. La mulți ani și un sincer gând bun pentru o viață cât mai frumoasă!
  • Cu ocazia zilei de nume, îți doresc La mulți ani, Alexandru! Să fii mereu înconjurat de oameni sinceri și să ai parte de tot ce îți dorești!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Fie ca această zi să îți aducă liniște în suflet, zâmbete și momente frumoase alături de familie și prieteni! Să ai parte de sănătate, bucurii și multe împliniri alături de cei dragi!
  • De ziua numelui tău, îți doresc multă sănătate, fericire și succes în tot ceea ce faci. La mulți ani, Alexandru!
  • La mulți ani! Fie ca Sfântul Alexandru să te ocrotească și să îți călăuzească pașii spre zile senine și pline de împliniri!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Să ai o zi de nume minunată! Îți doresc ca fiecare zi să îți aducă un motiv de bucurie, o veste bună și oameni dragi aproape.
  • Cu ocazia Sfântului Alexandru, îți trimit cele mai calde urări de bine. Să fii fericit, sănătos și să ai parte de multe împliniri!
  • La mulți ani de ziua numelui, Alexandru! Să îți păstrezi mereu optimismul, puterea și zâmbetul, iar toate dorințele tale să devină realitate!
  • La mulți ani, Alexandru! Fie ca această zi specială să îți umple sufletul de bucurie și casa de voie bună. Să ai parte de sănătate din belșug, iubire sinceră și succes în toate planurile tale!
  • Îți doresc o zi de nume plină de zâmbete, surprize frumoase și clipe de neuitat. La mulți ani și multă fericire!
  • La mulți ani! Să ai o zi de nume exact așa cum îți dorești: frumoasă, veselă și plină de momente speciale alături de cei dragi!

Mesaje scurte de Sfântul Alexandru

  • La mulți ani, Alexandru! Să îți fie viața frumoasă, drumul presărat cu reușite, iar sufletul mereu plin de bucurie!
  • De Sfântul Alexandru, îți doresc să ai puterea de a-ți îndeplini toate visurile și înțelepciunea de a te bucura de fiecare moment. Să fii sănătos, iubit și apreciat, iar fiecare nou început să îți aducă noi motive de fericire! La mulți ani!
  • La mulți ani, Alexandru! Îți doresc să ai mereu familia aproape, prieteni adevărați alături și multe momente care să îți aducă zâmbetul pe buze!
  • La mulți ani! Să îți fie fiecare zi mai frumoasă decât cea de ieri și să găsești mereu motive pentru care să fii recunoscător și fericit!
  • Cu ocazia Sfântului Alexandru, îți doresc pace în suflet, sănătate, iubire și cât mai multe clipe frumoase alături de cei pe care îi iubești. La mulți ani!
  • La mulți ani, Alexandru! Să ai parte de noroc la fiecare pas, succes în tot ceea ce îți propui și oameni minunați în jurul tău!
  • De ziua numelui tău, îți doresc să primești înapoi toată bunătatea pe care o oferi celor din jur. La mulți ani și multă fericire!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Să fii mereu sănătos, să iubești și să fii iubit, iar fiecare vis să prindă contur!
  • Astăzi este o zi specială pentru tine, așa că îți doresc să o petreci cu zâmbetul pe buze și cu oamenii dragi aproape. La mulți ani!
  • La mulți ani, Alexandru! Fie ca Sfântul al cărui nume îl porți să îți aducă protecție, binecuvântare și multă lumină în viață!

Urări și felicitări de Sfântul Alexandru

  • De Sfântul Alexandru, îți transmit cele mai sincere urări de sănătate, fericire și prosperitate. Să ți se împlinească toate dorințele! La mulți ani!
  • La mulți ani, Alexandru! Să nu îți lipsească niciodată zâmbetul, iubirea, sănătatea și oamenii care îți fac viața mai frumoasă! Fie ca această zi să îți aducă bucurie în suflet, iar anul care urmează să fie unul plin de reușite și momente fericite.
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Cu ocazia zilei tale de nume, îți doresc din suflet să ai parte de multă sănătate, liniște sufletească și bucurii care să îți umple fiecare zi.
  • La mulți ani, Alexandru! De ziua numelui tău, îți transmit cele mai frumoase gânduri și cele mai sincere urări de bine. Îți doresc să ai puterea de a trece peste orice obstacol, curajul de a-ți urma visurile și înțelepciunea de a te bucura de lucrurile simple și frumoase ale vieții. Să ai parte de sănătate, iubire, succes și multe momente fericite alături de familie și de toți cei dragi!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Fie ca această zi specială să îți aducă multă bucurie în suflet și să fie începutul unei perioade pline de realizări și împliniri. Să fii sănătos, fericit și iubit!
  • Astăzi, de Sfântul Alexandru, îți doresc să privești cu încredere spre viitor și să nu renunți niciodată la ceea ce îți dorești. Să ai parte de oameni buni în jurul tău, de prietenii adevărate și de o familie care să îți fie mereu aproape. Fie ca viața să îți ofere cât mai multe motive de fericire, iar toate lucrurile pentru care muncești și speri să se împlinească. La mulți ani, cu sănătate și bucurii!
  • La mulți ani, Alexandru! Îți doresc să ai o viață plină de momente frumoase, să găsești mereu puterea de a merge înainte și să te bucuri de fiecare reușită, indiferent cât de mică ar fi. Să ai sănătate, liniște, noroc și oameni alături de care să construiești amintiri de neuitat!
  • La mulți ani de Sfântul Alexandru! Să ai parte de o viață frumoasă, în care să nu îți lipsească niciodată iubirea celor dragi, sprijinul familiei și prietenia oamenilor adevărați.
  • La mulți ani de ziua numelui, Alexandru! Îți doresc ca această zi să fie plină de zâmbete, surprize frumoase și momente petrecute alături de oamenii care contează cu adevărat pentru tine. Să ai parte de tot ceea ce este mai bun și să îți vezi toate dorințele împlinite!
  • La mulți ani de ziua numelui! Fie ca Sfântul Alexandru să îți fie călăuză și să îți aducă în viață liniște, sănătate și binecuvântare. Să fii înconjurat de oameni care te iubesc sincer și să ai mereu motive să privești cu încredere și speranță către viitor!

Vezi ce nume se serbează de Sfântul Alexandru

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
GSP.RO
„Cazuri de violență sexuală, fizică și psihologică” Interziși pe viață din galerie
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Adevarul.ro
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
Fanatik.ro
După U Cluj – Petrolul 2-3, Emil Boc a dat nas în nas cu adversarii în centrul orașului: „Să lase ceva bănuți în economia locală”
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Financiarul.ro
Dobânda la cardul de credit, la 19,97%-28%, poate fi evitată complet
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut
ObservatorNews.ro
A furat un avion şi a zburat cu el spre centrala nucleară de la Paks. Tânărul de 24 de ani ar fi fost băut
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Wowbiz.ro
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB
Fanatik.ro
Tănase și Crețu au primit „interzis” la antrenament! Culisele atmosferei tot mai tensionate de la FCSB
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)