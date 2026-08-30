Pernele vechi, o sursă invizibilă de alergeni

Primul element indicat de dr. Saurabh Sethi îl reprezintă pernele folosite timp îndelungat. Deși pot părea curate la exterior, pernele vechi acumulează de-a lungul lunilor cantități mari de acarieni, transpirație și alți alergeni agresivi.

Specialistul recomandă înlocuirea obligatorie a pernei la fiecare 12-24 de luni. Neglijarea acestui detaliu poate provoca congestie nazală, reacții alergice și treziri frecvente pe parcursul nopții, lăsând o senzație persistentă de oboseală la prima oră a dimineții.

Odorizantele sintetice și pericolul chimic

Un alt pericol des întâlnit în camerele de odihnă este reprezentat de odorizantele comerciale de cameră.

Deși oferă un miros plăcut la prima vedere, multe dintre aceste produse eliberează în aer ftalați și compuși organici volatili. Aceste substanțe chimice sunt asociate de comunitatea medicală cu afecțiuni respiratorii cronice și dezechilibre hormonale.

Ca o alternativă sigură și benefică pentru organism, medicul recomandă utilizarea difuzoarelor de uleiuri esențiale naturale.

Salteaua uzată îți afectează coloana vertebrală

Ultimul obiect vizat de recomandările medicului este salteaua veche. Folosirea unei saltele pentru o perioadă mai mare de șapte ani duce la pierderea suportului adecvat pentru corp, afectând postura și relaxarea musculară în timpul nopții.

Această deteriorare treptată provoacă dureri cronice de spate și afectează sănătatea coloanei vertebrale. Investiția într-o saltea de calitate și înlocuirea ei la timp nu reprezintă un lux, ci o măsură esențială de prevenție medicală.

Amenajarea corespunzătoare a spațiului în care dormim este la fel de importantă ca o alimentație echilibrată sau mișcarea zilnică. Eliminarea acestor trei surse de stres ambiental poate transforma radical calitatea somnului și energia de peste zi.