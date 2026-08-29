Autoritățile au fost alertate imediat și s-au deplasat la fața locului, primele evaluări indicând faptul că resturile nu conțin material exploziv, urmând ca obiectul să fie ridicat și securizat de către Garda de Coastă, potrivit News.ro.

Acest incident nu a fost unul singular pe litoralul românesc în cursul acelei zile, alte două fragmente similare fiind aduse de mare.

Unul a eșuat pe plaja Gloria din Eforie Sud, în timp ce un altul a fost scos din apă de o turistă în zona Belona din Eforie Nord, acesta din urmă fiind preluat în siguranță de polițiștii de frontieră.

În context, salvamarii au transmis un mesaj turiștilor aflați pe Litoral: „Avem un apel important pentru toți turiștii: dacă observați în apă sau pe nisip obiecte, fragmente metalice ori componente pe care nu le recunoașteți, nu le atingeți, nu încercați să le mutați. Îndepărtați-vă și anunțați imediat cel mai apropiat salvamar sau sunați la 112. Curiozitatea nu merită niciun risc”.

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