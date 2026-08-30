Trei persoane au fost rănite în explozia din Galați

Deflagrația s-a produs în seara de sâmbătă, 29 august. În numai câteva momente, apartamentul în care a avut loc explozia a fost cuprins de un incendiu violent. Pompierii ajunși la fața locului i-au evacuat pe locatarii din celelalte apartamente, în timp ce flăcările amenințau să se extindă.

„În această seară, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia Grigorescu” al judeţului Galaţi au fost solicitaţi să intervină în municipiul Galaţi, pe strada Nicolae Deleanu, în urma producerii unei explozii, urmată de un incendiu, într-un bloc de locuinţe.

La locul evenimentului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere şi un echipaj SMURD, cu medic.

În urma exploziei, trei persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost găsită inconştientă, fiind intubată de echipajul medical şi transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru asigurarea măsurilor specifice de protecţie şi prevenire a extinderii acestuia”, a transmis ISU Galaţi.

Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat din bloc, potrivit presei locale din Galați. Monitorul de Galați precizează că deflagrația s-a produs în cartierul Micro 13, într-un fost cămin de nefamiliști. În urma exploziei, trei persoane au fost rănite. Una dintre ele se află în stare gravă.

O victimă a fost găsită inconștientă

Cel mai grav rănită victimă a fost găsită inconștientă și prezenta arsuri pe aproape tot corpul. Echipajele medicale au intubat-o, după care aceasta a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri. Pompierii au reușit în cele din urmă să stingă incendiul și să împiedice extinderea flăcărilor către restul blocului.

„Din primele verificări, cauza probabilă a producerii evenimentului este o acumulare de gaze provenite de la o butelie. Un raport al pagubelor va fi comunicat ulterior”, a mai transmis ISU Galaţi.

Din primele verificări, explozia ar fi fost provocată de o acumulare de gaze provenite de la o butelie.