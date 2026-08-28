Ce înseamnă să pici BAC-ul

Tinerii care susțin examenul de Bacalaureat cred uneori că este suficient să ia notă de trecere la fiecare probă pentru a obține mult-dorita diplomă. În realitate, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească simultan trei condiții: să susțină probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, să susţină toate probele scrise şi să obțină nota 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea și să obţină media generală 6 (cel puţin).

Dacă oricare dintre aceste condiții nu este îndeplinită, chiar dacă restul notelor sunt bune, candidatul este declarat „respins”. Aceeași soartă o au cei care absentează de la o probă sau cei care sunt eliminați din examen pentru fraudă.

Trebuie să știi că media generală nici măcar nu se calculează pentru candidații care nu au trecut o probă scrisă, ceea ce înseamnă că „a pica” BAC-ul poate avea cauze diferite: o singură materie compromisă, o medie generală mai mică de 6 sau neprezentarea la una dintre probele obligatorii. Indiferent de motiv, consecința este aceeași și anume că nu primești diploma de BAC, ci doar o adeverință care arată că ai absolvit cursurile liceale, dar nu și așa-numitul examen al maturității. În plus, fără această diplomă, nu te vei putea înscrie la facultate.

Din fericire, vei putea susține din nou doar probele la care ai luat o notă mai mică de 5, în sesiunea din toamnă sau în anii următori. Până atunci, însă, îți poți construi un parcurs profesional în diverse domenii, unde diploma de bacalaureat nu este o condiție obligatorie. Astfel, vei acumula experiență și îți vei asigura un venit stabil.

Mii de posturi disponibile pentru cei fără BAC

Faptul că nu ai promovat examenul de Bacalaureat și, implicit, nu ai obținut diploma, nu mai reprezintă un obstacol major în găsirea unui loc de muncă pentru tinerii absolvenți de liceu. Potrivit unei analize efectuate de platforma de recrutare eJobs.ro, în momentul de față există mii de anunțuri active care vizează candidații fără nicio calificare formală sau diplomă de studii medii ori superioare. Pentru aceștia, angajatorii pun accent în primul rând pe seriozitate, implicare și disponibilitatea de a deprinde meseria direct la locul de muncă.

Cea mai mare parte din oferte, adică circa o treime, provine din retail, un domeniu în care fluctuația de personal generează în mod constant nevoie de noi angajați. Industria alimentară ocupă locul al doilea, cu aproximativ un sfert dintre anunțuri, urmată de turism, transport și logistică, servicii, call-center, producție și construcții. Practic, indiferent de regiunea în care locuiește, un tânăr fără diplomă de BAC dispus să muncească are acces la variante concrete de angajare.

Un aspect important ține de nivelul de interes al acestei categorii de candidați. Deși dispun de cea mai redusă calificare formală, tinerii fără diplomă de BAC sunt cei mai puțin activi în aplicarea pentru locuri de muncă. Din mai bine de 1,1 milioane de aplicări înregistrate în ultima lună, mai puțin de 150.000 au venit din segmentul absolvenților de liceu care au picat examenul de Bacalaureat. Deși majoritatea posturilor disponibile pentru aceștia presupun activitate la birou sau pe teren, ponderea aplicărilor pentru joburile remote depășește media înregistrată la nivelul întregii piețe.

Școli postliceale și calificări profesionale fără diplomă de BAC

O soluție pentru tinerii care nu au luat Bacalaureatul o reprezintă înscrierea la o școală postliceală care nu condiționează admiterea de existența diplomei de BAC. Aceste programe oferă calificări profesionale complete în domenii cu cerere reală pe piața muncii, cum ar fi asistent medical generalist, asistent de farmacie, balneofiziokinetoterapie, tehnică dentară, cosmetică, turism, etc. Absolvenții acestor școli obțin un certificat de calificare recunoscut, care le permite să se angajeze direct, iar mulți dintre aceștia își continuă drumul spre facultate, însă doar după ce promovează Bacalaureatul, în funcție de condițiile stabilite de fiecare universitate.

În afară de școlile postliceale, există o mulțime de cursuri de calificare profesională autorizate, care sunt organizate de centre de formare private sau prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC). Condițiile de acces variază în funcție de domeniul ales. Astfel, unele cursuri, cum ar fi cele pentru ocupații administrative – inspector resurse umane, asistent manager, infirmier, electrician, etc. – pot fi urmate și de absolvenți de liceu fără diplomă de Bacalaureat, în timp ce, pentru altele, este nevoie doar de opt sau de zece clase absolvite, cum este cazul cursurilor pentru zidar, ospătar, instalator sanitar/gaze, frizer, cofetar, etc.

Aceste programe au o durată de la câteva săptămâni până la șase luni, iar costurile pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge, pentru specializări mai complexe, la câteva mii de lei. Este important de reținut că o calificare obținută printr-un curs de scurtă durată nu echivalează automat cu accesul la orice post din domeniul respectiv. Profesiile reglementate prin lege, cum ar fi medicina veterinară, presupun studii universitare complete și nu pot fi practicate doar pe baza unui certificat de inițiere. De aceea, înainte de a plăti pentru un curs, este important să verifici dacă acesta este autorizat și dacă certificatul obținut corespunde exact ocupației pe care ți-o dorești.

ANOFM oferă cursuri gratuite și recunoașterea competențelor dobândite prin muncă

Cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot înregistra la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și pot beneficia gratuit de consiliere profesională, mediere pe piața muncii și cursuri de calificare sau recalificare. ANOFM este o instituție publică din România care îi ajută pe oameni să-și găsească un loc de muncă și îi sprijină pe angajatori să găsească personal.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial ANOFM, în luna iulie, au fost derulate 106 astfel de programe de formare la nivel național pentru 1.726 de persoane care beneficiază, conform legii, de servicii de formare profesională gratuite, organizate de agenţiile județene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului București.

Cele mai solicitate au fost cursurile de lucrător comercial și de agent de securitate, deși angajatorii semnalează, potrivit unui audit realizat de Curtea de Conturi, un decalaj între aceste calificări și meseriile pentru care există cu adevărat cerere, cum ar fi sudori sau șoferi profesioniști. De asemenea, în august, au fost organizate 114 programe pentru 1.919 persoane, iar, în septembrie, alte 1.922 de persoane vor beneficia de 109 programe de formare profesională. Dacă îndeplinesc condițiile legale, cei care se înscriu în astfel de programe pot obține și indemnizație de șomaj sau primă de inserție la angajare.

Cum îți poți certifica meseria învățată la locul de muncă

O schimbare de dată recentă, de care puțini absolvenți de liceu știu, se referă la recunoașterea oficială a competențelor dobândite prin experiență practică, fără parcurgerea unei forme clasice de învățământ. Prin colaborarea dintre Ministerul Educației și Cercetării și ANC a fost extinsă procedura prin care o persoană care a învățat o meserie la locul de muncă, în afara școlii formale, își poate certifica oficial competențele, deocamdată până la nivelul 3 de calificare.

Evaluarea se face în centre autorizate de ANC, iar certificatul obținut în urma evaluării este recunoscut de Ministerul Educației și de Ministerul Muncii și are aceeași valoare legală ca o diplomă de studii tradițională pentru nivelul respectiv, potrivit althera.ro. Cineva care lucrează de mai mulți ani ca zidar, mecanic ori ca instalator, dar nu are nici un act care să ateste acest lucru, poate acum să obțină o diplomă recunoscută oficial, intern și internațional, fără să mai fie nevoit să urmeze de la zero un curs sau o școală.

În ce domenii poți găsi un job fără diplomă de BAC

Dacă nu ai promovat examenul de Bacalaureat nici în sesiunea de vară, nici în cea de toamnă, nu ai de ce să îți faci griji. Dacă vrei să te angajezi cât mai repede, trebuie să știi că există destule domenii în care absolvenții de liceu se pot angaja chiar dacă nu au studii superioare sau calificare, atâta timp cât sunt serioși, implicați și dornici să învețe meseria direct la locul de muncă.

Comerțul este, probabil, cel mai accesibil domeniu, deoarece magazinele caută mereu lucrători comerciali, casieri, vânzători sau operatori pentru manipularea și gestionarea mărfii, iar aici poți începe fără să ai vreo experiență anterioară.

Turismul și HoReCa sunt și acestea domenii unde te poți angaja destul de ușor. Hotelurile și restaurantele au nevoie permanent de ospătari, cameriste, ajutoare de bucătărie sau recepționeri și, chiar dacă sunt posturi sezoniere, pot reprezenta un start bun spre o carieră în servicii de ospitalitate.

Pentru tinerii cărora le place să vorbească și să comunice, call-center-urile reprezintă o altă opțiune de luat în calcul. Unele companii te pregătesc prin cursuri plătite, așa că lipsa de experiență nu este o piedică.

De asemenea, în transporturi și logistică există joburi stabile și bine plătite, cum ar fi cele de șoferi, curieri, lucrători în depozite sau gestionari de stocuri. În cazul în care îți place munca fizică, producția și construcțiile oferă șansa de a te califica direct la locul de muncă, cu perspective reale de avansare. În același timp, tot mai mulți tineri din România aleg să plece în afara țării pentru joburi necalificate, cele mai căutate piețe de muncă fiind Olanda, Germania, Belgia, Italia și Franța, unde salariile pot ajunge la 1.800-2.000 de euro pe lună.

Ce avantaje ai când aplici la un job fără BAC

Mulți angajatori din domeniile amintite anterior angajează tineri chiar dacă aceștia nu au diplomă de Bacalaureat. Companiile le oferă cursuri de pregătire, șanse de avansare și o serie de beneficii, tocmai ca să îi convingă să rămână și să nu plece la concurență. Astfel, deși pornești de la o poziție fără calificare, poți ajunge într-un timp relativ scurt pe un post mai bun și mai bine plătit. Iată câteva dintre beneficiile pe care le întâlnești când aplici pentru un loc de muncă pentru care nu se cere diplomă de BAC:

orar flexibil;

opțiunea de a lucra part-time;

masă asigurată sau tichete de masă;

transport decontat sau gratuit;

bonusuri de performanță;

cursuri de pregătire profesională plătite de angajator.

Un exemplu concret vine din retail, unde, după maximum un an de muncă, mulți lucrători comerciali sunt promovați ca șefi de raion sau coordonatori de echipă, cu salarii care depășesc 5.000 de lei net.

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