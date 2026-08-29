De ce capătă hainele miros în timpul depozitării

Mirosul neplăcut pe care hainele îl capătă în timpul depozitării are rareori o singură cauză. Umezeala este adesea factorul care transformă depozitarea hainelor într-o problemă serioasă. O piesă împachetată înainte de uscarea completă, o cutie așezată lângă un perete rece sau un dulap aflat într-o cameră cu condens pot crea un climat favorabil mucegaiului și mirosurilor neplăcute.

Mai există și transferul de miros. Textilele pot prelua mirosul cartonului obișnuit, al lemnului netratat, al încăperii, al fumului, al detergenților sau al substanțelor pentru combaterea moliilor.

De asemenea, pe țesături pot rămâne urme de transpirație, sebum, deodorant, cremă cu protecție solară, parfum, urme de mâncare sau detergent insuficient clătit. Unele reziduuri nu miros puternic în momentul împachetării, dar, după câteva luni într-un spațiu închis, devin mai ușor de observat.

Cum să depozităm hainele de vară

Hainele de vară nu au nevoie de parfum și nici de soluții complicate pentru a putea fi depozitate pe timpul iernii. Au nevoie să fie curate, complet uscate, așezate nu foarte înghesuit și păstrate într-un spațiu cu umiditate controlată. Recipientul potrivit se alege după material și după locul disponibil, iar o verificare în timpul sezonului rece poate depista la timp umezeala sau dăunătorii. Această rutină simplă păstrează garderoba într-o stare mai bună și face schimbarea de sezon mai rapidă.

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Scoateți toate hainele de vară și analizați-le la lumină bună. Goliți buzunarele, întoarceți manșetele, verificați zona gulerului, a axilelor, tivurile și cusăturile.

Acesta este și momentul potrivit pentru decizii privind utilitatea hainelor. Cele care nu mai vin bine, nu au fost purtate tot sezonul sau nu mai pot fi reparate nu merită să ocupe spațiul.

Piesele păstrate se pot grupa după material și după felul în care vor fi depozitate: împăturite, pe umeraș ori într-o cutie separată. Costume de baie, haine de plajă, articole cu paiete și piese foarte delicate nu ar trebui înghesuite sub un teanc de tricouri.

Curățarea, cel mai important pas

Toate articolele care intră la păstrare trebuie curățate conform etichetei, inclusiv cele purtate o singură dată și aparent curate.

Spălarea îndepărtează reziduurile care pot deveni sursă de miros, pete persistente sau hrană pentru dăunători. Pentru textilele care cer curățare profesională, urmați indicația producătorului, pentru cele lavabile, alegeți programul și temperatura permise de etichetă.

Nu măriți cantitatea de detergent pentru a obține un miros mai intens. Dozarea se face după instrucțiunile produsului, nivelul de murdărie și duritatea apei. Excesul poate fi clătit incomplet, iar balsamul ori parfumurile textile nu înlocuiesc curățarea.

Înainte de depozitare, este preferabil ca materialul să miroasă neutru și să nu aibă o peliculă parfumată care poate masca o problemă.

Acordați atenție pieselor specifice verii. Costumele de baie trebuie clătite de sare, clor, nisip și produse solare, apoi spălate potrivit etichetei și uscate fără a forța elasticul. Pălăriile, gențile textile și încălțămintea din pânză se curăță separat, pentru că au altă structură și pot păstra umezeală în căptușeli sau întărituri.

Hainele aduse de la curățătorie nu se păstrează luni întregi în folia subțire în care au fost transportate. După aerisire, piesa poate fi pusă într-o husă textilă curată, suficient de largă.

Uscarea completă este esențială

Înainte de împachetare, fiecare piesă trebuie să fie uscată bine, nu doar la suprafață. Verificați beteliile, tivurile groase, buzunarele, căptușelile, cupele costumelor de baie și zonele cu mai multe straturi. Nu puneți hainele în cutie cât sunt încă fierbinți de la uscător, lăsați-le să se răcească într-o încăpere uscată.

În ce să depozităm hainele de vară

În ce să depozităm hainele de vară. Sursă foto: Shutterstock

Pentru cea mai mare parte a garderobei de vară, alegerea cea mai practică este o cutie rigidă din plastic, de preferat din polietilenă sau polipropilenă, prevăzută cu un capac care se închide bine. Aceasta protejează hainele de praf, de mirosurile din încăpere și de insecte, arată site-ul rte.ie.

Un model transparent este mai ușor de folosit, deoarece permite verificarea conținutului fără deschiderea cutiei. Recipientul trebuie curățat înainte de utilizare, uscat complet și verificat pentru a nu avea crăpături, urme de mucegai sau un miros puternic de plastic.

Tricourile, pantalonii scurți, pijamalele, hainele sport și rochiile simple pot fi împăturite lejer în astfel de cutii. Este important să nu îndesăm hainele până când capacul apasă pe ele. O cutie umplută excesiv favorizează formarea cutelor, poate deforma aplicațiile și se închide mai greu. În plus, dacă hainele sunt presate timp de câteva luni, unele materiale își recapătă mai greu forma inițială.

Cutiile textile cu fermoar pot fi folosite într-un dulap curat și uscat, unde principala problemă este praful, nu umezeala sau prezența insectelor. Fiind mai puțin rigide, acestea nu trebuie așezate sub alte cutii sau obiecte grele.

Pentru haine delicate, valoroase sau păstrate o perioadă mai lungă sunt mai potrivite cutiile căptușite cu hârtie de mătase.

Sacii vidați sunt utili atunci când spațiul este foarte restrâns, însă nu toate hainele pot fi depozitate în siguranță în acest fel. Pentru câteva luni, în ei pot fi puse tricouri simple din bumbac sau fibre sintetice, pantaloni scurți fără elemente rigide, pijamale, prosoape de plajă și alte textile rezistente, care nu își pierd forma prin comprimare.

Înainte de vidare, hainele trebuie să fie proaspăt curățate, perfect uscate și răcite. Dacă materialul păstrează chiar și puțină umezeală, scoaterea aerului nu rezolvă problema. Umezeala rămâne în interiorul sacului și poate provoca un miros neplăcut sau poate favoriza apariția mucegaiului.

Nu ar trebui vidate articolele din mătase, piele sau piele întoarsă, hainele din lână fină, piesele din in pe care nu dorim să rămână cute adânci, rochiile și sacourile, precum și articolele cu paiete, mărgele sau broderii.

Nici sutienele, costumele de baie cu cupe și hainele care conțin mult elastic, burete sau diferite întărituri nu suportă bine compresia. Presiunea poate tasa cupele, poate deforma inserțiile și poate slăbi elasticul.

Hainele care trebuie să-și păstreze forma pe umeraș, cum sunt anumite cămăși, rochii sau sacouri ușoare, pot fi protejate cu huse textile curate și suficient de largi.

Nici pungile de gunoi și sacoșele de cumpărături nu înlocuiesc un recipient adecvat. Se rup ușor, se închid parțial și nu protejează forma hainelor. O valiză poate fi folosită dacă este curată, complet uscată și nu mai trebuie deschisă în timpul sezonului. Totuși, o cutie dedicată este mai ușor de etichetat, organizat și verificat.

Locul de depozitare este la fel de important ca ambalajul

Cea mai sigură alegere într-o locuință este, de regulă, un dulap interior, curat, întunecat și uscat, aflat departe de țevi, calorifere, ferestre cu soare direct și pereți pe care apare condens. O poliță superioară poate fi mai potrivită decât podeaua, unde o scurgere minoră sau umezeala rece pot trece neobservate.

Podurile, garajele, boxele și pivnițele au adesea variații mari de temperatură și umiditate, praf și acces mai ușor pentru dăunători.

Când temperatura scade, umiditatea poate crește, iar suprafețele reci pot favoriza condensul. Dacă nu există altă variantă, măsurați umiditatea, ridicați cutiile de la podea, evitați pereții exteriori și verificați-le în timpul sezonului.

Un plic cu silicagel poate ajuta la tamponarea umidității. Cantitatea, modul de folosire și înlocuirea trebuie să urmeze instrucțiunile producătorului.

Descoperă și Cum scăpăm de mirosul de mucegai al dulapului și de umiditate

Protecția hainelor depozitate

Piesele cu fibre de origine animală, cum sunt cele de lână, cașmir, blană, pene sau amestecuri care le conțin, sunt cele mai expuse. Înainte de depozitare, aspirați și ștergeți dulapul, inclusiv colțurile, fisurile și zona plintelor, apoi puneți numai articole curate în recipiente care se închid bine.

Cedrul și lavanda pot oferi un miros plăcut, dar nu trebuie considerate tratament împotriva moliilor, ele doar previn infestarea. Unele produse din cedru pot respinge parțial insectele, fără să elimine consecvent ouăle și larvele deja prezente.

Dacă un produs biocid este autorizat pentru utilizare casnică, respectați întocmai eticheta, doza, tipul de recipient și avertismentele privind copiii și animalele.

Ce să evitați atunci când depozitați hainele de vară

Hainele care au fost purtate chiar și o dată și nu au fost spălate. Chiar dacă nu au pete vizibile, reziduurile corporale și produsele cosmetice rămân în fibre. Spălați sau curățați profesional înainte de depozitare.

Împachetarea imediat după uscare. Zonele groase pot păstra umezeală, iar hainele calde pot produce condens într-un recipient rece. Lăsați piesele să se răcească și verificați-le manual.

Parfum, ulei esențial sau săpun așezat direct pe material. Acestea pot păta, pot irita pielea și pot acoperi temporar un miros care semnalează umezeală.

Cutii așezate direct pe ciment sau lângă un perete rece. Ambalajul poate prelua schimbările de temperatură și poate fi expus la condens ori infiltrații de umezeală. Folosiți o poliță și lăsați o mică distanță față de perete.

Supraîncărcarea recipientului. Hainele se șifonează mult prea tare, elementele decorative se pot agăța, iar închiderea forțată poate deforma capacul și reduce protecția. Mai bine două cutii etichetate decât una umplută excesiv.

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