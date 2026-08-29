O mașină aproape cât un Passat la 11.500 de euro

ID. ERA 5S este produs de SAIC Volkswagen, compania mixtă prin care Volkswagen construiește și vinde mașini pe piața chineză.

Dimensiunile sunt surprinzătoare pentru preț: 4.836 mm lungime, 1.880 mm lățime și un ampatament de 2.766 mm. Practic vorbim despre o berlină de clasă medie, apropiată ca lungime de actualul Volkswagen Passat.

Prețul care atrage atenția este de 89.900 yuani, aproximativ 11.500 de euro, dar acesta este unul promoțional de lansare și include mai multe beneficii oferite temporar de Volkswagen. Prețul oficial de listă începe de la 119.900 yuani, aproximativ 15.300 de euro.

Pentru comparație, Dacia Sandero pornește de la circa 14.000 de euro, în timp ce cel mai ieftin Volkswagen nou, Polo, trece de 20.000 de euro.

Este plug-in hybrid și promite peste 2.000 km autonomie totală

Sub capotă nu avem o electrică pură. ID. ERA 5S folosește un motor pe benzină aspirat de 1,5 litri și 109 CP, combinat cu un motor electric de aproximativ 177 CP.

Bateria LFP are 19,1 kWh și oferă oficial 160 km autonomie electrică în ciclul chinezesc CLTC. O măsurătoare în ciclul WLTC, mai apropiat ca metodologie de standardul european, indică aproximativ 120 km. Încărcarea de la 30 la 80% poate dura aproximativ 15 minute la o stație rapidă.

Volkswagen promovează și o autonomie combinată de peste 2.000 km, cu bateria și rezervorul pline. Cifra trebuie însă privită în context: este calculată după standardele chinezești și se bazează pe un consum declarat de numai 2,82 l/100 km atunci când bateria este descărcată.

În interior, diferența față de un Volkswagen european este la fel de mare. ID. ERA 5S primește standard un instrumentar digital de 8,8 inchi și un ecran central de 15,6 inchi, iar versiunile superioare oferă inclusiv sisteme de condus asistat pentru oraș și autostradă.

De ce poate Volkswagen să vândă atât de ieftin în China

ID. ERA 5S nu este un Volkswagen european exportat în China, ci o mașină dezvoltată pentru piața locală împreună cu SAIC. Asta permite folosirea furnizorilor locali, a bateriilor și componentelor produse în China și a unei structuri de cost diferite.

Mai există și presiunea uriașă a concurenței. Volkswagen trebuie să lupte în China cu BYD, Geely, Chery și zeci de alte mărci care au împins puternic în jos prețurile mașinilor electrificate.

Există inclusiv posibilitatea ca unele modele dezvoltate de Volkswagen în China să ajungă în viitor și în Europa. Potrivit informațiilor citate de Auto Bild, compania analizează o asemenea strategie, însă este foarte puțin probabil ca un eventual ID. ERA 5S european să păstreze prețul de 11.500 de euro din China.

Diferența rămâne însă spectaculoasă: în China, Volkswagen poate vinde astăzi o berlină plug-in hybrid de aproape 4,84 metri la un preț promoțional mai mic decât cel al unei Dacia Sandero în Europa.