De ce poate apărea apă în frigider, chiar și în condiții normale

Puțină apă apărută în frigider nu indică neapărat o avarie serioasă. Aerul care intră în frigider de fiecare dată când deschidem ușa conține vapori de apă. Și alimentele eliberează umezeală, mai ales fructele, legumele, mâncarea caldă sau preparatele păstrate neacoperite. Când aerul umed întâlnește suprafețele reci din interior, vaporii se transformă în picături prin condensare.

La multe frigidere cu dezghețare automată, umezeala se depune pe peretele din spate, una dintre cele mai reci zone. În timpul ciclului de răcire se poate forma chiar și o peliculă fină de gheață. Ulterior, aceasta se topește, iar apa curge într-un canal și trece printr-un orificiu de evacuare spre o tavă aflată în apropierea compresorului. Căldura produsă în timpul funcționării compresorului ajută apa să se evapore.

Prin urmare, micile picături care apar temporar pe peretele din spate nu trebuie confundate cu o scurgere, ele sunt normale. Dacă apa ajunge în canalul de drenaj, nu băltește sub sertare și temperatura rămâne stabilă, de regulă nu există motiv de îngrijorare.

De ce se adună apă în frigider

Alteori însă, nu mai vorbim de doar câteva picături, ci de o cantitate mai mare de apă strânsă în frigider și atunci este nevoie să descoperim cât mai repede cauza.

Orificiul de scurgere este înfundat

Aceasta este una dintre cele mai frecvente cauze ale apei acumulate în partea de jos a frigiderului. Firimiturile, resturile de alimente, depunerile de resturi lipicioase sau chiar o bucată de ambalaj pot bloca orificiul prin care ar trebui evacuat condensul. Apa rămâne atunci în canal, se revarsă și ajunge sub sertarele pentru fructe și legume.

Uneori, conducta nu este blocată de murdărie, ci de gheață. Situația se întâlnește mai ales când temperatura este reglată necorespunzător, când ușa nu se închide bine sau când în jurul scurgerii s-a format treptat un dop de gheață.

Ușa rămâne întredeschisă sau garnitura nu mai etanșează

Dacă ușa este deschisă frecvent, rămâne deschisă prea mult sau nu se închide complet, în interior intră continuu aer cald și umed. Rezultatul este mai mult condens decât poate gestiona în mod obișnuit sistemul de drenaj. Același lucru se întâmplă când un sertar, o sticlă sau un recipient împiedică închiderea ușii.

Garnitura poate fi murdară, deformată, desprinsă într-un colț ori uzată. Chiar și o zonă mică prin care pătrunde aer poate favoriza condensul, mai ales vara sau într-o bucătărie cu umiditate ridicată.

În interior este introdusă prea multă umezeală

O oală fierbinte, supa lăsată fără capac, legumele proaspăt spălate și încă ude sau numeroase recipiente deschise eliberează vapori. Frigiderul trebuie să elimine atât căldura suplimentară, cât și umiditatea, iar pe suprafețele reci se va forma mai mult condens.

Nu este necesar ca mâncarea gătită să rămână ore întregi pe blatul din bucătărie până se răcește, însă preparatele foarte fierbinți pot fi împărțite în recipiente mici, puțin adânci, pentru a se răci mai repede înainte de a fi puse în frigider. Alimentele cu multă umiditate ar trebui acoperite, iar fructele și legumele spălate pot fi scurse sau șterse înainte de depozitare.

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Alimentele ating peretele din spate sau blochează circulația aerului

Recipientele și pungile sprijinite de peretele rece pot devia apa care, în mod normal, ar curge spre canalul de colectare. Ambalajele se udă, iar picăturile pot ajunge pe rafturi și sub sertare.

Totodată, un frigider îndesat până la refuz nu permite distribuirea uniformă a aerului rece.

Păstrează un mic spațiu între alimente și peretele din spate și nu acoperi gurile de ventilație.

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Temperatura este reglată greșit sau variază prea mult

O setare prea ridicată poate face ca alimentele să nu fie păstrate suficient de reci, iar diferențele de temperatură pot accentua condensul. O setare exagerat de joasă poate favoriza înghețarea apei în apropierea drenajului sau a peretelui din spate.

Ca reper pentru siguranța alimentelor, temperatura din frigider trebuie menținută la cel mult 4°C. Pentru congelator, recomandarea uzuală este de -18°C.

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Tava de evaporare este plină, deplasată sau fisurată

Apa rezultată din dezghețare ajunge, de regulă, într-o tavă amplasată în partea inferioară ori în spatele frigiderului. În mod normal, aceasta se evaporă și nu trebuie golită manual. Dacă tava s-a deplasat, este foarte murdară, s-a fisurat sau evaporarea nu se mai produce suficient de repede, apa poate ajunge sub aparat.

O baltă pe podea, în spatele sau sub frigider, indică mai curând o problemă în această zonă ori la alimentarea cu apă decât simpla condensare din compartiment.

Accesul la tavă diferă mult în funcție de model, la unele aparate poate fi verificată ușor, la altele este protejată de panouri care nu ar trebui demontate fără instrucțiuni clare.

Există o scurgere la filtrul, dozatorul sau conducta de apă

Frigiderele cu dozator de apă ori cu aparat de făcut gheață au și alte cauze suplimentare posibile. Un racord slăbit, un furtun îndoit sau deteriorat, un filtru montat incorect ori o carcasă de filtru care nu mai etanșează poate produce o scurgere continuă. După montarea aparatului sau schimbarea filtrului, aerul rămas în circuit poate provoca și picurare temporară la dozator.

Într-un astfel de caz, apa este de obicei limpede și apare în apropierea filtrului, a dozatorului, sub frigider ori în zona racordului.

Poate fi pur și simplu un recipient care curge

Înainte de a presupune că frigiderul are o problemă, verifică sticlele, caserolele, pachetele de carne puse la decongelat și sertarele. Un capac închis incomplet sau un ambalaj fisurat poate imita perfect o scurgere a aparatului. Ștergerea completă a zonei și observarea locului în care reapare apa sunt adesea cele mai rapide metode de a face diferența.

Ce poți face rapid când găsești apă în frigider

Primul pas este să stabilești de unde vine apa. Șterge bine interiorul și podeaua, apoi urmărește dacă umezeala reapare pe peretele din spate, sub sertare, lângă filtru, în dreptul dozatorului sau sub aparat.

Dacă există multă apă pe podea ori umezeală lângă priză și cablu, scoate frigiderul din priză numai dacă poți face acest lucru în siguranță.

Curăță canalul și orificiul de drenaj

Scoate alimentele și sertarele care împiedică accesul. Șterge apa, apoi curăță ușor canalul de scurgere. Folosește dispozitivul livrat cu frigiderul sau un instrument flexibil, neascuțit, potrivit indicațiilor din manual. La modelele care permit acest lucru, o cantitate mică de apă călduță poate ajuta la desprinderea reziduurilor și la verificarea curgerii.

Nu folosi sârmă, cuțite sau alte obiecte care pot perfora tubul și nu turna apă clocotită în interior. Dacă orificiul este acoperit de gheață, oprește frigiderul și lasă gheața să se topească în condiții controlate, protejând podeaua cu prosoape.

Verifică ușa și garnitura

Îndepărtează ambalajele sau recipientele care ating ușa. Curăță garnitura cu o lavetă moale și apă cu puțin detergent, apoi șterge-o bine. Uită-te după crăpături, zone deformate sau colțuri desprinse.

Reglează temperatura și reorganizează alimentele

Măsoară temperatura în zona centrală a frigiderului cu un termometru pentru electrocasnice și urmărește valoarea câteva ore, fără să deschizi ușa inutil. Ajustează setarea treptat, nu de la o extremă la alta. Păstrează alimentele la distanță de peretele din spate și nu bloca fantele prin care circulă aerul rece.

Acoperă preparatele, scurge produsele proaspăt spălate și evită să introduci cantități mari de mâncare foarte fierbinte.

Controlează filtrul și racordurile de apă

Dacă frigiderul are dozator sau aparat de gheață, verifică dacă filtrul este introdus complet și blocat în poziția indicată de producător. Inspectează doar porțiunile vizibile ale furtunului și racordurilor, fără să forțezi ori să desfaci elemente aflate sub presiune.

Dacă un furtun este fisurat, un racord continuă să picure sau apa apare în interiorul carcasei, mai bine solicită service. O improvizație la conducta presurizată poate transforma o scurgere mică într-una serioasă.

Verifică tava de colectare numai dacă este accesibilă

Consultă manualul pentru poziția tăvii și modul de acces. Dacă poate fi scoasă fără demontarea panourilor tehnice, curăț-o și verifică dacă este fisurată sau așezată greșit. Nu atinge compresorul, conductele frigorifice ori conexiunile electrice și nu înclina aparatul fără ajutor.

Când este indicat să chemi un tehnician

O intervenție de specialitate este justificată dacă apa reapare după curățarea drenajului, dacă orificiul îngheață din nou în câteva zile, dacă există un strat gros de gheață în congelator sau dacă frigiderul nu mai menține temperatura.

Același lucru este valabil când tava este fisurată, când scurgerea vine din interiorul carcasei, când se aud zgomote neobișnuite ori când compresorul funcționează aproape permanent.

Cum previi acumularea apei în frigider

Curăță periodic canalul de condens și orificiul de drenaj, fără să aștepți apariția unei bălți. Șterge garnitura ușii și verifică dacă pe muchiile ei nu s-au lipit resturi.

Lasă loc pentru circulația aerului, ține produsele departe de peretele posterior și acoperă alimentele umede.

Verifică din când în când temperatura cu un termometru separat, mai ales în perioadele foarte călduroase sau după ce ai schimbat setarea aparatului.

La frigiderele racordate la apă, inspectează furtunul și conexiunile vizibile și montează filtre compatibile, exact după instrucțiunile producătorului.

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