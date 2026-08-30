Astăzi s-a mai ieftinit benzina standard la nivel național cu aproape 20 de bani, astfel că ea se vinde cu 9,29 lei/l. potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 9,51 de lei/litru, iar motorina are prețuri între 10,14 și 10,40 de lei/litru.

Cât costă benzina în București, duminică, 30 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, preț constant din 12 august, și este afișat în stațiile Petrom.

Cât costă un litru de benzină și motorină, duminică, 30 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, constant, de asemenea, din 12 august.

Rompetrol vinde litrul de benzină cu 9,54 lei, același preț de luni, 24 august.

La OMV, carburantul se comercializează duminică, 30 august 2026, cu 9,57 lei/litru, cost neschimbat din 13 august.

Stațiile Mol afișează la benzină un preț de 9,57 lei/litru, constant din 14 august.

Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț din 12 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, duminică, 30 august 2026

Motorina standard se vinde în București cu un preț minim de 10,14 lei/litru, constant din data de 19 august, și se găsește în stațiile Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Rompetrol afișează un cost la motorina standard de 10,20 lei/litru, atât cât era și în 17 august.

Stațiile OMV comercializează carburantul tot cu 10,20 lei/litru, același cost din 16 august.

Mol vinde motorina, duminică, 30 august 2026, cu 10,20 lei/litru, preț constant din 19 august.

Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 lei/litru, neschimbat din 19 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 10,09 lei/litru, la fel ca luni, și este în Cluj-Napoca. În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,10 lei/litru, preț constant de luni. În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 10,14 lei/litru, cost neschimbat tot de luni.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Motorina se ieftinește temporar de la 1 septembrie

Motorina se ieftinește temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor majorează reducerea accizei de la 20% la 25%.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 30 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,29 lei/l, față de 9,48 de lei/litru, cât era de luni (o scădere de 0,19 lei), și este la o stație Petrolium din Albești, DN 13, județul Mureș.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 10,09 lei/litru, neschimbat de marți, și este afișat la stația DHR din Cluj-Napoca, strada Plopilor, nr. 64, județul Cluj. Luni, cea mai ieftină motorină costa 10,02 lei/litru. 

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Viva.ro
WOW! E frumoasă, naturală, extrem de discretă și este cu 19 ani mai tânără decât Kelemen Hunor! Cum arată Eva, soția de 39 de ani a liderului UDMR și, surpriză uriașă, cu ce se ocupă
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Unica.ro
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
GSP.RO
Milioane de oameni au văzut imaginile live și nu au crezut că sunt reale » Cât de aproape au trecut două avioane de un stadion plin
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
GSP.RO
Cum merge afacerea lui Rică Răducanu din Neptun: „Tăticule, a îmbătrânit România! După accident, eu am slăbit 20 de kilograme”
Parteneri
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Libertateapentrufemei.ro
Mesajul sfâșietor al mamei care și-a îngropat copilul de 22 de ani! Ce au găsit bieții părinți în biletul de adio lăsat de fata lor. Soția fostului deputat Cazimir Ionescu a găsit puterea să publice o poză și un text tulburător
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Avantaje.ro
Vica Blochina, un nou atac dur la Victor Pițurcă: „Nu ne înțelegem la bani niciodată". Ce a dezvăluit Vica despre Edan și frații lui vitregi: "Copilul simte"
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Tvmania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani

Știri România

Parteneri
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Adevarul.ro
Povestea cuplului care a renunțat la oraș pentru o casă cu grădină și fântână: „Ne lipsea atmosfera cu care am crescut“
Marius Baciu, MM Stoica și jucătorii, întâlnire cu fanii FCSB. Ce promisiune le-au făcut suporterilor
Fanatik.ro
Marius Baciu, MM Stoica și jucătorii, întâlnire cu fanii FCSB. Ce promisiune le-au făcut suporterilor
Motorina s-ar putea ieftini cu 84,8 bani pe litru după ce Ministerul Finanțelor ridică reducerea accizei la 25%
Financiarul.ro
Motorina s-ar putea ieftini cu 84,8 bani pe litru după ce Ministerul Finanțelor ridică reducerea accizei la 25%
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
TVMania.ro
Andreea Esca, la ceas aniversar. Cum arăta vedeta la primul „Bună seara, România!” în urmă cu fix trei decenii. Astăzi împlinește 54 de ani
Vasile și Cosmin nu au mai scăpat din incendiul teribil din Elveția. Unul dintre ei era tatăl unei fetiţe
ObservatorNews.ro
Vasile și Cosmin nu au mai scăpat din incendiul teribil din Elveția. Unul dintre ei era tatăl unei fetiţe
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
GSP.ro
Cer intervenția UEFA: „Dați-i afară din toate competițiile!” » Scandal uriaș după meciul dramatic
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Parteneri
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
Mediafax.ro
Ce spune, de fapt, viața sexuală despre relația de cuplu: mai mult sex nu înseamnă mai multă iubire
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Wowbiz.ro
Motorina se ieftinește din nou în România! Acciza scade la 25% în perioada 1-15 septembrie
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Wowbiz.ro
Iubita lui Andrei Bordeianu, mesaj sfâșietor în mediul online! Influencerul a fost implicat într-un grav accident: „O să aprind o lumânare pentru tine…”
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Redactia.ro
Decizie importantă la Cotroceni. Nicușor Dan a promulgat legea
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct
KanalD.ro
Mihai Alexandru Mitoșeriu s-a stins din viață la doar 37 de ani. Bărbatul ar fi suferit un infarct

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Portarul lui Dinamo împrumutat la Corvinul, Codruț Sandu, motiv de scandal între fani și conducere: „De ce a jucat împotriva noastră?”
Fanatik.ro
Portarul lui Dinamo împrumutat la Corvinul, Codruț Sandu, motiv de scandal între fani și conducere: „De ce a jucat împotriva noastră?”
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)
Spotmedia.ro
A fost prins „magicianul evadărilor”, care a reușit să scape din 4 închisori, inclusiv cu ajutorul unor cearșafuri înnodate (Video)