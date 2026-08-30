Astăzi s-a mai ieftinit benzina standard la nivel național cu aproape 20 de bani, astfel că ea se vinde cu 9,29 lei/l. potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 9,51 de lei/litru, iar motorina are prețuri între 10,14 și 10,40 de lei/litru.

Cât costă benzina în București, duminică, 30 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, preț constant din 12 august, și este afișat în stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, constant, de asemenea, din 12 august.

Rompetrol vinde litrul de benzină cu 9,54 lei, același preț de luni, 24 august.

La OMV, carburantul se comercializează duminică, 30 august 2026, cu 9,57 lei/litru, cost neschimbat din 13 august.

Stațiile Mol afișează la benzină un preț de 9,57 lei/litru, constant din 14 august.

Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț din 12 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante din data de 20 august.

Cât costă motorina în București, duminică, 30 august 2026

Motorina standard se vinde în București cu un preț minim de 10,14 lei/litru, constant din data de 19 august, și se găsește în stațiile Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, preț neschimbat din 16 august.

Rompetrol afișează un cost la motorina standard de 10,20 lei/litru, atât cât era și în 17 august.

Stațiile OMV comercializează carburantul tot cu 10,20 lei/litru, același cost din 16 august.

Mol vinde motorina, duminică, 30 august 2026, cu 10,20 lei/litru, preț constant din 19 august.

Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 lei/litru, neschimbat din 19 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 10,09 lei/litru, la fel ca luni, și este în Cluj-Napoca. În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,10 lei/litru, preț constant de luni. În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 10,14 lei/litru, cost neschimbat tot de luni.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Motorina se ieftinește temporar de la 1 septembrie

Motorina se ieftinește temporar de la 1 septembrie, după ce Ministerul Finanțelor majorează reducerea accizei de la 20% la 25%.

Concret, această ajustare reprezintă o diminuare de 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în perioada 1–15 septembrie 2026, nivelul accizei efective la motorina standard va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, conform datelor furnizate de Ministerul Finanţelor.

Scopul principal al acestei măsuri este protejarea puterii de cumpărare a populaţiei şi a stabilităţii economice.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, duminică, 30 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă azi 9,29 lei/l, față de 9,48 de lei/litru, cât era de luni (o scădere de 0,19 lei), și este la o stație Petrolium din Albești, DN 13, județul Mureș.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 10,09 lei/litru, neschimbat de marți, și este afișat la stația DHR din Cluj-Napoca, strada Plopilor, nr. 64, județul Cluj. Luni, cea mai ieftină motorină costa 10,02 lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.