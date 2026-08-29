Familia s-a trezit cu cei trei urși în piscină

O familie care s-a mutat recent în Los Angeles a avut parte de o surpriză ieșită din comun la scurt timp după ce s-a stabilit în noua locuință. Ceea ce trebuia să fie o zi obișnuită de vară, petrecută în liniștea propriei curți, s-a transformat într-o adevărată aventură, relatează BBC.

Proprietarii s-au trezit cu trei urși care s-au instalat confortabil în piscina casei și care refuză cu desăvârșire să mai iasă din apă.

Valul de caniculă a determinat animalele sălbatice să se răcorească în piscinele oamenilor

Valul de căldură extremă care a lovit statul California în ultimele săptămâni a determinat animalele din zonele montane limitrofe să coboare tot mai des în cartierele rezidențiale. 

Atrași de mirosul apei și de posibilitatea de a-și regla temperatura corporală, cei trei urși au transformat piscina privată în propriul lor refugiu împotriva caniculei.

Proprietarii s-au ascuns în casă și s-au uitat la cei trei urși cum fac baie în piscina lor

Familia s-a refugiat rapid în casă și a asistat neputincioasă la momentul în care o mamă urs și puii ei au pus stăpânire pe curte.

Animalele au petrecut ore întregi în apă, bălăcindu-se și ignorând încercările oamenilor de a le alunga. Imaginile surprinse de familie arată cum urșii se bucură de apa rece, complet neinteresați de prezența lor și fără teamă că ceva rău ar putea să li se întâmple.

Deși astfel de momente pot părea amuzante și devin extrem de rapid virale pe rețelele de socializare, specialiștii avertizează că situația este una extrem de periculoasă. Urșii, deși pot fi obișnuiți cu prezența oamenilor, rămân animale sălbatice imprevizibile și extrem de puternice, mai ales atunci când o femelă își protejează puii.

Ce recomandă autoritățile în astfel de situații

Autoritățile din California au cerut familiei care s-a trezit cu cei trei urși în curte să nu încerce să se apropie de animale. Recomandarea este valabilă pentru toți cetățenii care se regăsesc în astfel de situații.

Cea mai sigură opțiune rămâne izolarea în interiorul locuinței și apelarea serviciilor de urgență sau a echipelor de intervenție specializate. În cazul în care oamenii se întâlnesc cu ursul în păduri sau pe stradă, atunci există o soluție prin care să își protejeze viața.

Proprietarii din zonele de risc sunt sfătuiți să își securizeze atent curțile, să acopere piscinele atunci când nu sunt folosite și să elimine orice altă sursă de apă sau hrană care ar putea atrage animalele din pădure.

În România, autoritățile și experții au 15 recomandări pentru întâlnirea cu un urs. Este indicat ca oamenii să țină cond de recomandări și să fie atenți în cazul întâlnirii cu ursul, să evite fotografiile și contactul cu animalul sălbatic.

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