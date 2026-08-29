Pentru Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, weekendul acesta este plin de emoții, pentru că cea de-a cincea fetiță, Nina, a fost botezată astăzi, în Maramureș, locul în care au fost creștinate și celelalte patru fete ale cuplului.

„În asteptarea celor dragi pentru botezul Ninei! Nu pot să cred că retrăiesc a cincea oară aceste emoții extraordinare…”, a scris Laura Cosoi pe contul de socializare, cu o zi înainte.

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Pentru eveniment, Laura Cosoi a ales să poarte o rochie albă, lungă, cu mâneci largi și foarte elegantă, iar soțul și fetițele au ales să poarte tot alb, la slujba de botez. Cu zâmbetul pe buze și extrem de emoționați, Laura și Cosmin și-au creștinat astăzi micuța, în compania familiei și a prietenilor care au venit să le fie aproape.

Sărbătoarea a reunit rudele și prietenii apropiați ai familiei

„Facem botezul tot în Maramureș, acolo unde am repetat figura de patru ori la celelalte fetițe, acum e a cincea oară. Ne place aici zona asta, noi deja am ajuns aici, pregătim pentru invitați tot felul de surprize. E o zonă foarte frumoasă, autentică, are legătură cu valorile noastre, cu principiile de viață. Ne place că, repet, e în aer liber așa, cu cerul înstelat”, a declarat Laura Cosoi, zilele trecute, pentru Spynews.

Sărbătoarea a reunit rudele și prietenii apropiați ai familiei, inclusiv persoane venite din străinătate pentru a-i fi alături mezinei Nina. Petrecerea dată în cinstea micuței va dura trei zile. Pe lângă obiceiurile specifice zonei, atmosfera va fi întreținută de Andrei Petreuș, fiul unuia dintre celebrii frați Petreuș. Prezența sa are o semnificație aparte pentru cuplu, artistul fiind invitat și la botezul primei lor fiice.

„Vom avea multe tradiții. Va fi prezent chiar și Andrei Petreuș, care este băiatul unuia dintre cei doi frați Petreuș. În trecut, a fost acum opt ani de zile la botezul Ritei, împreună cu tatăl lui. Iată că acum păstrăm cumva tradiția asta”, a mărturisit vedeta Antena Stars pentru aceeași sursă. În ceea ce privește meniul, va exista un mix între preparatele tradiționale și cele din bucătăria internațională. „Botezul va avea loc în weekendul acesta.

Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oameni dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem așa un mix, nu totul tradițional. Ne place să punem accente și internaționale. Vor fi foarte mulți prieteni care sunt plecați din România și iată că de data asta vor fi alături de noi, inclusiv rude și așa, se adună cam toată lumea. Va dura trei zile”, a completat Laura Cosoi, înainte de eveniment.