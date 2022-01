Andreea Tonciu, adevărul despre „Survivor România” 2022. „Este incredibil. Nu am avut mai nimic de mâncare”

Andreea a ținut să menționeze faptul că tot ceea ce apare pe TV este în totalitate adevărat. „A fost cea mai grea experiență pe care am avut-o până la acest moment în viața mea.

Tot ceea ce ați văzut și vedeți pe TV este real, iar asta este incredibil. De la lipsa hranei la dormitul pe insulă, de la jocurile dificile la momentele când aveam discuții interminabile între noi, le-am trăit pe toate. Și am rămas aceeași Andreea care nu a tăcut când a avut ceva de spus sau care a știut să spună atunci când nu a mai putut.

Am slăbit deoarece nu am avut mai nimic de mâncare, știți că nu a fost o perioadă ușoară pentru Faimoși. Dar mai departe de kilogramele în minus, experiența asta m-a învățat foarte multe despre mine”, a mărturisit Andreea Tonciu.

„Eu nu am fost la primul reality-show acum. De-a lungul anilor am avut parte de mai multe provocări, dar nici una atât de dificilă. Așa că nu aș putea compara Survivor cu alte emisiuni de tip reality-show la care am fost. Eu oricum nu spun niciodată… niciodată! Vedem ce-mi rezervă viața mai departe.”, a declarat vedeta de TV, pentru Click.ro.

PARTENERI - GSP.RO Anamaria Prodan și Ciprian Marica, imagine virală într-o locație de lux. Cum au fost pozați cei doi

Playtech.ro Ce a putut să facă Monica Gabor pentru Irinel Columbeanu, imediat cum a aflat că a ajuns sărac lipit pământului. RESPECT!

Observatornews.ro Ce riscă românii care refuză încorporarea în armată, în caz de război sau stare de asediu

HOROSCOP Horoscop 29 ianuarie 2022. Capricornii revin la gânduri mai bune și datorită faptului că se vor simți bine în propria piele

Știrileprotv.ro Primele imagini cu prăbușirea celui mai nou avion US Navy, un aparat de război de 100.000.000 de dolari, în timpul aterizării pe un portavion |VIDEO

Telekomsport ŞOC! A rămas GOALĂ la petrecerea fiului, ţinuta a cedat! Doamna naţiunii, foto interzis minorilor

PUBLICITATE Raluca Feher, despre secretele vieții ei de influencer