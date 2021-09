În timp ce se afla la coadă la drive-thru, la un fast-food din București, Andreea Tonciu s-a trezit cu doi băieți la geamul mașinii care i-au cerut să facă împreună un TikTok. Bruneta i-a refuzat, iar aceștia au făcut un gest total neașteptat.

„M-am oprit să-mi iau o cafea și doi indivizi m-au urmărit. Cred că mi-au recunoscut mașina sau pe mine și au venit la mine la geam să-mi ceară să fac un TikTok cu ei. Eu i-am refuzat categoric pentru că nu-i cunosc și mai ales acum în pandemie”, le-a povestit Andreea Tonciu urmăritorilor ei de pe Instagram.

Vedeta a rămas fără cuvinte în momentul în care aceștia au început să vorbească foarte urât, iar la un moment dat au început să arunce cu suc pe ea, dar și pe mașina pe care o conducea. Andreea Tonciu a povestit toată întâmplarea și nu are de gând să lase lucrurile așa.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Acești doi băieți tot veneau după mine, mă urmăreau continuu. M-am oprit, mi-am dat comandă de cafea, am plătit la celălalt ghișeu cafeaua, ei tot veneau după mine și îmi cereau TikTok. Vorbeau și foarte urât. Am fost să-mi ridic cafeaua, am deschis geamul la mașină și unul dintre băieți a venit iar la geamul meu și tot îmi repeta că el vrea TikTok cu mine. L-am refuzat foarte frumos și la un moment dat, avea o sticlă de suc în mână, a deschis sticla și a aruncat pe mine, pe mașină”, a mai spus Andreea Tonciu pe instastory.

După episodul îngrozitor prin care a trecut, Andreea Tonciu va merge la Poliție, unde speră că acela care a atacat-o va primi o pedeapsă și va plăti pentru ce a făcut.

„În ce lume trăim?! În ce țară trăim, dacă am ajuns să fim atacați pe stradă că nu se poate face un TikTok. (…) Băiatul va răspunde penal pentru tot ce a făcut, credeți-mă!”, a conchis bruneta.

Citeşte şi:

Motivul pentru care Anca Serea și-a mutat fiica de la o școală privată la una de stat: „Dacă ne gândim la costuri”

De ce a fost operată soția lui Adrian Minune. Cati Simionescu, primele declarații: „Am suferit un atac vascular în somn”

Cine a înlocuit-o pe Adela Popescu la „Vorbește lumea”, după ce a fost depistată pozitiv cu COVID-19

PARTENERI - GSP.RO BREAKING | Clubul lui Gică Hagi face un anunț OFICIAL, nemaivăzut în fotbalul mondial: „Până în 2030, asta facem”

Playtech.ro Familia lui Ivan Patzaichin, încă o LOVITURĂ după moartea legendei. Ce veste au primit văduva și fiica lui acum

Observatornews.ro "Am iubit-o din toată inima" Bărbat care și-a ucis soția la o ceartă, condamnat la doar 8 ani de închisoare după o mărturie "sinceră", în Rusia

HOROSCOP Horoscop 10 septembrie 2021. Berbecii au parte de o zi care poate contribui mult la apariția unor probleme în cuplu

Știrileprotv.ro Creatura găsită de câțiva marinari plutind deasupra apei. Imaginile fac înconjurul lumii

Telekomsport VIDEO-ŞOC! O prezentatoare TV a rămas GOALĂ în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE INTERVIU cu Alin Puiu, Antreprenor/CEO AltKFC: “AltKFC este un concept revoluționar de restaurant”