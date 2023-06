După divorțul de Andreea, Andrei Aradits își crește singur băiatul. Eric este elev la un liceu din București și acum se pregătește să susțină examenul de Bacalaureat. Actorul a fost prezent la festivitatea de absolvire, unde s-a fotografiat mândru alături de fiul lui, care tocmai ce a terminat clasa a XII-a.

„Fii-miu trebuie să dea Bac-ul. Dacă-l dă, sper să-l dea. Habar nu am. Aștept rezultatul grevei că fii-miu dă Bac-ul și na. Din păcate, eu am foarte mari emoții. Nu știu cât are el”, a mărturisit actorul din serialul „Lia, soția soțului meu” pentru ego.ro.

Andrei Aradits nu a pus niciodată presiune pe fiul său și speră că se va descurca la Bac. „Independent este, sigur pe el da, caracter puternic da, însă nu îmi aduc aminte să fi spus vreodată că este un copil silitor. Nu că nu ar fi. Acum pe bune, am încredere în el. Este ok. Emoții am, că na”, a declarat actorul.

Eric are 18 ani și nu mai este atât de încântat ca tatăl său să-l ducă până la intrarea în liceu. „Probabil că nu o să stau chiar la poartă, dar probabil într-o parcare ascuns, după un stâlp, o să stau. Mă supraestimezi. Crede-mă”, a mai declarat amuzat Andrei Aradits pentru sursa mai sus-menționată.

Ce carieră vrea să urmeze băiatul lui Andrei Aradits

Eric Aradits termină anul acesta liceul și își dorește să devină actor, la fel ca tatăl lui. Andrei Aradits se gândește să își ducă băiatul la o facultate în străinătate, dar nu în Anglia, căci nu are suficienți bani. „Acum, a depus actele, vrea să facă tot treaba asta, din păcate… Am încercat să îl îndrum cumva către o facultate de afară.

Problema este că toate facultățile de profil de afară sunt în limbile specifice și cum Marea Britanie a ieșit din Uniunea Europeană, are niște prețuri de care nu te atingi, a rămas o posibilitate în Irlanda. Dacă l-ar primi acolo, ar fi ideal. A depus, habar n-am, să vedem ce lucruri mai trebuie făcute”, a zis actorul.

Andrei Aradits și soția lui au divorțat după 17 ani de căsnicie

Andrei Aradits și fosta sa soție nu au petrecut sărbătorile de iarnă împreună, actorul avându-l alături doar pe fiul lor, Eric. Prezentatorul TV a mai declarat că soția sa a plecat în India de circa 6 luni pentru a face yoga.

„Am divorțat. Pe 13 sau pe 15 martie e înfățișarea. E în India de vreo 6 luni, face yoga. Doar eu cu el (n.r. – Eric) suntem.

Eric a fost nasol o perioadă. Ultimul lucru de care îmi era teamă e că are Bac-ul acum și mă gândeam că eu, în locul lui, aș fi folosit scuza asta. E mai deștept de atât… și am stat de vorbă cu el și a zis: «ok, nu-ți permiți treaba asta». E mult mai deștept decât mă așteptam. Am fost și la psiholog cu el, da. (…) Și mie îmi pare rău. Voiam să-ți zic o chestie amuzantă pe treaba asta. Am depus actele de divorț în septembrie și termenul s-a dat abia acum. Voiam să termin chestia asta, dacă tot am început și asta era direcția… Cred că dacă lucrurile se termină, e bine să le lași să se termine frumos, cauterizat și civilizat. Dacă vom reuși asta, rămâne de văzut”, a spus actorul, în cadrul podcastului „Vorba lui Jorge”.

