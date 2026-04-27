Odată ce a ajuns la final contractul ei cu Antena 1, Andreea Bălan a apărut și la PRO TV, acolo unde și-a promovat melodiile, dar a și oferit detalii despre plecarea ei de la postul concurent.

Recent, invitat în podcastul „Dr. Love”, prezentat de Răzvan Voicu, Aurelian Temișan a oferit și el detalii despre decizia pe care Andreea Bălan a luat-o în urmă cu aproximativ un an și jumătate.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

„De ce n-a mai fost Andreea Bălan acolo?”, l-a întrebat Răzvan Voicu pe Aurelian Temișan.

„Nu s-a făcut într-un an, acum câțiva ani nu s-a făcut. Și când s-a reluat, ea a zis că nu mai vrea… A zis că vrea să plece”, a răspuns artistul.

Însă moderatorul podcastului a insistat: „Ce a supărat-o? Ai supărat-o tu? Sau cine?”.

Iar Aurelian Temișan a dezvăluit că el nu a avut nicio implicare, decizia fiind luată doar de Andreea Bălan, care se certase cu producătoarea Emilia Vlad.

„Nu! Eu? Nașul? Este decizia ei! Am înțeles de la Cristi Barbărasă că a fost luată la o discuție și întrebată: «Ești sigură că vrei să pleci? Că, uite, noi o să reluăm…»! Nu știu, între ea și producătoare s-a întâmplat ceva. Între ea și Emilia Vlad.

Aș vrea să se reia «Te cunosc de undeva» cu formula inițială: Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Andreea Bălan, Andrei Aradits. Asta e formula de juriu care a consacrat emisiunea”, a încheiat Aurelian Temișan.

La începutul anului 2026, invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV, Andreea Bălan a vorbit și ea despre un conflict pe care l-a avut cu producătorii de la Antena 1.

„Cristi Iacob a fost victimă colaterală în discuțiile mele cu producătorii. Și el a fost înlocuit din cauza discuțiilor pe care eu le-am avut. La un moment dat, pentru că eu am plecat de acolo, s-a decis și schimbarea altui jurat. Și acel jurat a fost ales el. Și el nu a avut nicio vină. A fost o victimă colaterală!

Producătoarea a fost cu gura mare și mă punea să fac niște lucruri pe care eu nu voiam să le fac. Respectiv să mă cert cu Mihai Petre în emisiune. Și eu nu voiam. Cristi Iacob e extraordinar”, a spus Andreea Bălan în luna februarie, la rubrica sosurilor iuți, „Spui tot sau îți ia gura foc”, din cadrul emisiunii „La Măruță”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE