Pe lângă apariția din acest show TV, Andrei Ștefănescu a participat și la Asia Express, sezonul 1, tot alături de Liviu Vârciu, dar a și prezentat diferite emisiuni de la Antena Stars sau Antena 1.

În vara acestui an, Andrei Ștefănescu a prezentat alături de Nasrin Ameri emisiunea „Summer Star”, de la Antena Stars, iar într-un interviu pe care l-a acordat în Libertatea, vedeta a vorbit despre o emisiune în care nu a participat încă: Power Couple România!

Întrebat dacă s-ar vedea concurent în acest show de la Antena 1, Andrei Ștefănescu ne-a dezvăluit că probele i se par destul de grele și că îl sperie cele de la înălțime. Însă, dacă ar primi propunerea, nu ar spune „Nu”.

„Da, e adevărat, sunt implicat în multe proiecte de televiziune. În ultimii zece ani am fost prezent, într-un fel sau altul, în aproape toate emisiunile importante de la Antena 1 și Antena Stars, fie singur, fie alături de Liviu Vârciu.

Cât despre Power Couple, m-am uitat, recunosc. E o emisiune interesantă, dar mereu m-am speriat de probele alea! Nu sunt chiar genul meu. Adrenalină, înălțimi, stres… nu prea mă atrag. Mă sperie, recunosc, probele astea grele, în special cele la înălțime. Sunt lucruri care îmi dau fiori numai când mă gândesc. Dar, pe de altă parte, mă gândesc serios. Poate se leagă ceva, poate nu. Nu zic nu”, a spus Andrei Ștefănescu în exclusivitate pentru Libertatea.

