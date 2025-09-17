Andrei a trecut de-a lungul vieții prin mai multe momente care l-au marcat profund și i-au modelat stilul artistic. De la accidente la pierderi neașteptate, toate aceste experiențe l-au făcut să caute în muzică o formă de terapie.

Un moment de tristețe care l-a adus spre muzică

Andrei Suru mărturisește că în urmă cu 10 luni nu știa că are înclinații muzicale. „Eu scriam poezii și gânduri fără să știe nimeni.” Dar un moment de tristețe l-a schimbat „De Crăciun am rămas singur într-un apartament din Germania. Privind oamenii fericiți pe stradă, am simțit un dor uriaș și o singurătate profundă. Atunci am scris prima mea melodie, «Ce Crăciun mai e ăsta?»”, poveștește el.

Publicul a reacționat surprinzător de bine, acesta primind reacții tot mai pozitive, ceea ce i-a dat curaj. „Am început să fac coveruri și să le postez, iar reacția oamenilor a fost mult mai pozitivă decât la orice alt conținut al meu”, adaugă Andrei.

Andrei Suru, artist

Critica – motorul evoluției

Deși a început târziu, Andrei nu se mai vede trăind fără muzică. „Vârsta nu contează când faci ceva din pasiune. Trebuie să alegi ce îți dorești cu adevărat.”

Andrei spune că, paradoxal, criticile sunt motorul său. „Le transform în energie și în rezultate. Majoritatea mesajelor pe care le primesc sunt pozitive, dar tocmai prin criticile constructive simt că pot crește și evolua mai repede”, mărturisește artistul.

Cum a luat naștere o nouă piesă, inspirată din tragedia vieții lui

Noua sa piesă, „Te caut”, se află încă în pregătire și ia naștere dintr-o tragedie care i-a marcat viața timp de 15 ani. „În urmă cu mulți ani, am pierdut-o pe Morena, fosta mea iubită de origine italiană, care s-a înecat la Rimini”, povestește Andrei.

Artistul are încă întipărită în minte acea zi și se gândește mereu la cele întâmplate. Chiar și după 15 ani, amintirea Morenei rămâne vie. „Ea a rămas mereu specială pentru mine. De când a murit, nu am mai reușit să iubesc pe altcineva în același fel”, declară acesta. Cu doar o oră înainte de tragedie, tânărul vorbise cu iubita sa la telefon, iar apoi a aflat vestea cumplită care i-a schimbat viața pentru totdeauna. „Mama ei m-a anunțat că nu mai vrea să audă de mine, având prejudecăți față de români“”, adaugă Andrei.

Recent, mama lui Andrei a descoperit o scrisoare veche pe care Andrei o scrisese imediat după moartea Morenei. Citind-o din nou, toate amintirile și emoțiile au revenit. „Am simțit nevoia să transform acea durere într-o piesă, ca omagiu pentru ea”, mărturisește tânărul.

Tânărul retrăiește cu o durere și mai adâncă amintirea unui accident petrecut cu doar un an înainte de marea tragedie, în care doi prieteni și-au pierdut viața, iar el a fost singurul care a supraviețuit. „Și, la doar un an distanță, destinul a lovit din nou”, mărturisește Andrei.

Muzica lui Andrei este inspirată din tragediile care i-au marcat viața

Videoclipul piesei inspirat din amintiri

Videoclipul piesei va fi filmat pe 3 octombrie, chiar pe plaja din Italia unde s-a întâmplat tragedia. Personajul Morenei va fi interpretat de o tânără îmbrăcată într-o rochie albă, care va intra în mare, redând încărcătura emoțională a poveștii pe care tânărul o poartă cu el de atâția ani.

Piesa va fi lansată oficial în cel mult 30 de zile de la data filmării videoclipului, iar Andrei își dorește să transmită prin ele durerea simțită și să onoreze memoria Morenei.

Sfaturi și planuri

Pentru tineri, Andrei are un sfat: să aibă curaj. Andrei crede că primul pas contează mai mult decât momentul perfect. „Există doar momentul în care faci primul pas și acel pas poate schimba totul.”

El spune că ingredientele succesului sunt munca și conexiunea cu publicul: „Am mereu priză la oameni și sunt un om muncitor. Cred că acestea sunt principalele ingrediente pentru a reuși.”

Muzica lui provine din trăirile personale: iubire, trădare, speranță. „Când cânt, ofer o parte din mine, din suflet, și vreau ca acea parte să ajungă la inimile oamenilor.”

Chiar dacă locuiește acum în München (Germania), Andrei plănuiește să se mute în București. Între timp, combină muzica cu antreprenoriatul și pregătește deschiderea unei mici afaceri, în luna decembrie. „Este un proiect prin care îmi doresc să-mi susțin visul muzical”, explică el.

