Invitat în emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Andrei Ungureanu a intrat în platoul „Xtra Night Show” însoțit de Alina Crăciun, iubita lui. În exclusivitate, cei doi au povestit amănunte din relația lor. S-au cunoscut pe TikTok.

„Pe TikTok ne-am cunoscut, pe un live. El a intrat pe live-ul meu. Nu îl cunoșteam, lumea a început să-mi comenteze că e omul cu Tourette. Am văzut că este un om foarte inteligent și cumva m-a atras așa într-un fel. A fost o conexiune foarte puternică pe care eu am simțit-o”, a povestit Alina Crăciun la Antena Stars.

„Mi-a zis să facem un live. Am stat vreo două ore, mi-a pus întrebări, i-am pus și eu. Am întrebat și eu niște lucruri, dar simple. Am vorbit după pe Instagram”, a spus și Andrei Ungureanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Povestea lui Andrei Ungureanu de la „iUmor”

Andrei Ungureanu este cunoscut drept omul cu Tourette. El a câștigat iUmor 2020, iar apoi a dezvăluit amănunte mai puțin știute din viața lui. De nu mai puțin de 22 de ani, el trăiește cu sindromul Tourette. Pentru tânărul din Miercurea Ciuc totul a început cu un simplu tic verbal „Hă-hă!“. „Părinţii au descoperit că am ceva. Am început să mă strâmb foarte des, să mişc din umeri, să fac gălăgie. Mie nu mi se părea ceva ieşit din comun. Nu m-a speriat“, îşi aminteşte tânărul.

„Eram criticat, judecat, lăsat deoparte. Nu mi-am pierdut prieteni, dar oamenii care nu ştiau ce înseamnă sindromul Tourette îmi spuneau: «Băi, dar sughiţi?».Toţi îmi spuneau să nu mai fac aşa.

Ei nu înţelegeau că eu nu pot să controlez aceste ticuri verbale şi musculare. Asta se întâmpla şi la şcoală, chiar de la profesori. Profesorii erau nişte comunişti. Nu mă acceptau. Credeau că o fac intenţionat. Elevii râdeau pe tema asta. Mă imitau“, a mai povestit el, pentru Adevărul.

Primele semne ale sindromului rar au apărut la vârsta de doar 6 ani

„Înainte de a merge la medic, eu deja ştiam că am Tourette. M-am documentat. Prin 2010, am avut o criză de distonie acută (n.r. – dereglare funcţională a sistemului nervos vegetativ).

Atunci am fost la spital în Italia, unde mi-au făcut rezonanţă magnetică – pentru asta m-au anesteziat, pentru că eu nu puteam să stau nemişcat. Şi s-a confirmat oficial că am sindromul Tourette”, a zis Andrei Ungureanu. „Mi s-a declanşat şi pentru că mama a plecat din ţară, dar şi după o sperietură pe care am tras-o din cauza unui prieten. Există un moment declanşator“, a spus Andrei, pentru sursa citată.

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro Singurul cuvânt din limba română care începe cu ‘tm’. Acum nu mai trebuie să te dai bătut la Fazan

Observatornews.ro Un milion de români vor primi 3 facturi la energie luna aceasta. Care este cea corectă

HOROSCOP Horoscop 19 februarie 2022. Gemenii au ocazia să trecă dincolo de aparențe și să judece mai bine anumite situații

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Calvar pentru o tânără. Ce a putut să păţească după 10 partide de amor într-un timp atât de scurt