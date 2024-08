Entuziaști, plini de energie și ambițioși, Andrei Ursu și iubitul lui, Vlad Condurache, au plecat în „Asia Express” pregătiți să înfrunte orice obstacol. „Călătorie în țări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice și psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult?! Suntem pregătiți pentru aventura vieții noastre în Asia Express”, a declarat Andrei înainte de plecare.

Andrei Ursu și Vlad Condurache au suportat căldură de 40 de grade

Ce au descoperit pe traseu? „Două ore, așteptând o mașină, în timp ce vezi alte echipe care pleacă, totul într-o căldură de 40 de grade… Asta e greu de suportat”, a povestit Andrei. „Iar la capitolul comunicării, e tragicomic ce se întâmplă. Când ești într-o situație-limită și vezi că omul din fața ta dă din cap fără să înțeleagă ce spui, îți vine să te urci pe pereți. Pentru că ei dau aprobator din cap și atunci când te refuză. Sunt momente când simți că faci implozie, îți vine să trântești, să urli.”

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Recomandări Cum a învățat Elena Udrea că recompensa este opțională în pușcărie: „Se acordă deținuților care au o bună conduită și au dovedit stăruință în muncă”

Andrei Ursu, declarații despre participarea la „Asia Express”, alături de iubitul lui

„Vara trecută, eram amândoi la un festival de muzică unde era amplasat un stand America Express, iar când am atins steagul ne-am dat seama cât de mult ne-ar plăcea să fim parte din proiect. Toţi prietenii ne spun cât de potriviţi am fi în emisiune şi iată că am primit ocazia să le dovedim asta.

Abia aşteptăm să înceapă cursa! Pentru noi este o ocazie minunată să ne cunoaştem între noi mai bine şi să ne depăşim limitele. Sperăm ca această experienţă să ne unească şi să ne întoarcem cât mai târziu în ţară, oameni mai puternici. Călătorie în ţări în care nu am mai fost, climă caldă, jocuri contracronometru, provocări fizice şi psihice, bariere culturale, oameni noi! Ce putem cere mai mult? Suntem pregătiţi pentru aventura vieţii noastre în Asia Express!”, a spus cântărețul înainte de filmări.

Vlad Condurache are 25 de ani, este originar din Urlați și, asemenea partenerului său de viață, este pasionat de artă și are o înclinație spre acest domeniu. Iubitul lui Andrei Ursu este student la UNArte- National University of Arts.

Cine sunt echipele de la „Asia Express”, sezonul 7

Recomandări Natalia Intotero, implicată într-un accident auto pe Valea Oltului. Ministrul Familiei a fost dus la spital. Care e starea de sănătate

Anca Țurcașiu și prietena ei, actrița Andreea Samson, Mihai Găinușă și Oana Paraschiv, colega lui de radio, Nicolai Tand și Sorin Brotnei (nașul și finul), Betty Salam și Cătălin Vișănescu, comedianții Ioana State și Mane Voicu, content creatorul și antreprenoarea Carmen Negoiță și sora ei, Andreea, Victor Slav și iubita lui, Selina, Adi Nartea și prietenul lui, actorul Cosmin Vîjeu, sunt celelalte echipe care pornesc în celebra competiție ce va avea premiera duminica aceasta, la Antena 1, de la ora 20:00.

După maratonul primelor 5 ediții, din săptămâna următoare, programul de difuzare va fi cel cunoscut până acum de telespectatori: duminica de la ora 20.00 și de luni până miercuri, de la 20.30.

Urmărește-ne pe Google News