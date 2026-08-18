Influencerul afirmă că a ajuns să bea apă caldă de la duș, pe care o descrie drept murdară, și spune că problemele din timpul nopții îl împiedică să se odihnească.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și fratele său, Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, au fost arestați luna trecută la Miami, în urma unei solicitări de extrădare formulate de autoritățile britanice. Cei doi sunt acuzați în Marea Britanie de agresiuni sexuale și neagă că ar fi comis faptele de care sunt acuzați.

Frații Tate, care au cetățenie americană și britanică, se află în centrul unei proceduri judiciare care ar putea dura luni. În acest timp, avocații lor contestă condițiile de detenție și încearcă să obțină eliberarea acestora pe durata procedurilor.

Andrew Tate spune că a băut apă murdară de la duș

Potrivit afirmațiilor făcute de Andrew Tate în postări publicate pe X, acesta s-ar confrunta cu probleme la stomac pe care le pune pe seama apei pe care este nevoit să o consume în închisoare. Influencerul susține că a băut apă caldă de la robinetul dușului, descriind-o drept „maronie și murdară”.

Avocații celor doi frați au reclamat, la rândul lor, condițiile în care aceștia sunt ținuți la Federal Detention Centre Miami, după cum notează Daily Mail. Potrivit apărării, Andrew și Tristan Tate sunt supuși unor condiții dure de detenție solitară.

Apărarea susține că paturile din celule sunt mai scurte decât înălțimea celor doi frați și că nu există perne. Avocații au mai afirmat că Andrew și Tristan Tate nu au avut parte de timp liber în afara celulelor în 11 dintre primele 15 zile petrecute în centrul de detenție.

Andrew Tate a reacționat public la situația pe care o descrie. „Unde sunt drepturile cetățenilor americani?”, a întrebat acesta într-o postare publicată pe X pe 28 iulie 2026.

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Există însă și o versiune diferită prezentată de procurori. Aceștia susțin că frații Tate au fost lăsați să iasă din celule timp de mai multe ore aproape zilnic, atât pentru recreere, cât și pentru întâlniri cu avocații lor.

Un regulament al Biroului Federal al Penitenciarelor pentru deținuții de la FDC Miami prevede dreptul acestora la o perioadă regulată de exerciții fizice. Avocații fraților Tate au afirmat însă că solicitările acestora de a fi mutați într-o altă unitate au fost respinse.

Procurorii susțin, în schimb, că cei doi beneficiază de condiții adecvate pentru dormit, hrană și acces la apă și că au posibilitatea de a solicita provizii suplimentare.

De ce spune Andrew Tate că nu poate dormi noaptea

Andrew Tate a povestit și despre ceea ce spune că se întâmplă în timpul nopții în centrul de detenție. Influencerul susține că este trezit de țipetele altor deținuți și că aceștia își adresează amenințări cu moartea.

Într-una dintre relatările sale, Andrew Tate afirmă că a auzit zgomote puternice provenind dintr-o celulă învecinată. Acesta a descris sunetul drept un „urlet demonic”, susținând că situația i-a afectat serios posibilitatea de a dormi.

„Nu am putut să dorm și era prea întuneric ca să citesc, așa că am numărat cărămizile de pe perete”, a scris Andrew Tate într-o postare pe rețelele sociale.

Afirmațiile sale vin în contextul în care avocații celor doi frați susțin că aceștia sunt ținuți în condiții de detenție solitară despre care consideră că sunt excesiv de dure. De cealaltă parte, procurorii afirmă că frații au acces la condițiile necesare pentru a dormi, la hrană și la apă.

Disputa privind condițiile de detenție se desfășoară în paralel cu lupta juridică pentru extrădarea în Marea Britanie. O judecătoare federală din Miami urma să analizeze dacă Andrew și Tristan Tate trebuie să rămână în custodie sau pot fi eliberați în perioada în care procedura de extrădare este analizată.

Când ar putea fi decisă soarta fraților Tate

Judecătoarea federală Lauren Louis urma să audieze argumentele ambelor părți, însă audierea a fost amânată la solicitarea apărării. Noua dată stabilită este 27 august 2026, iar avocații fraților Tate au spus că au nevoie de mai mult timp pentru a răspunde argumentelor procurorilor.

Apărarea susține că notorietatea celor doi face aproape imposibilă o eventuală fugă. Avocații au argumentat și că Andrew și Tristan Tate publică în mod obișnuit informații despre locurile în care se află pe rețelele sociale.

Procurorii consideră însă că frații reprezintă un risc de fugă și au cerut ca aceștia să rămână în detenție pe durata procedurii. În documentele depuse în instanță, autoritățile americane susțin că există o prezumție puternică împotriva acordării eliberării pe cauțiune în cazurile de extrădare internațională.

Dosarul este complicat și de acuzațiile formulate în Marea Britanie și România. În Regatul Unit sunt vizate acuzații grave care includ trafic de persoane, violuri și agresiuni violente asupra mai multor victime, potrivit procurorilor. În România, frații Tate sunt acuzați că ar fi încercat să intimideze martori și că ar fi atras femei în scopul exploatării sexuale.

Avocații resping acuzațiile și susțin că cei doi au demonstrat că nu reprezintă un risc de fugă, invocând respectarea restricțiilor impuse anterior în România.

Marea Britanie are termen până la jumătatea lunii septembrie pentru a furniza Departamentului de Stat american dovezile necesare pentru susținerea solicitării de extrădare. Potrivit apărării, acest lucru înseamnă că Andrew și Tristan Tate ar putea rămâne luni de zile în Federal Detention Centre Miami înainte ca procedurile să fie finalizate.

Deocamdată nu a fost stabilită o dată pentru audierea privind extrădarea propriu-zisă. Până atunci, Andrew Tate continuă să vorbească public despre condițiile în care este ținut, în timp ce procurorii contestă descrierea făcută de acesta și de avocații săi.

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