Iulian Senoș (58 de ani) este acuzat că, în perioada ianuarie 2024 – decembrie 2025, a săvârșit patru infracțiuni:

* utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
* promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și promovarea, în public, a ideilor, concepțiilor sau doctrinei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
* negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, săvârșită printr-un sistem informatic;
* promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepții sau doctrine antisemite.

Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Iulian Senoș. Sursa foto: captură de ecran cna.ro

Plângere penală după audierea la CNA

În februarie 2024, Radio Camarad a ajuns în atenția Consiliului Național al Audiovizualului. În urma unei analize și a unei discuții la care a participat și Iulian Senoș, reprezentanții CNA au decis să sesizeze autoritățile de cercetare penală. În decembrie 2025, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au organizat o percheziție la domiciliul acestuia, iar în iunie 2026 dosarul a fost trimis în judecată. Postul de radio putea fi ascultat prin intermediul a două website-uri găzduite pe servere din afara teritoriului României. 

Procurorul de caz a emis o ordonanță prin care a dispus oprirea accesului la conținutul ilegal, care a fost comunicată unui furnizor de servicii de găzduire domeniu cu sediul în afara teritoriului țării și mai multor furnizori ai serviciului de streaming audio live, cu sediul în România, reușindu-se sistarea serviciului. Cele două pagini care găzduiau serviciul de streaming sunt încă accesibile și prezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri legionare, respectiv emblema Gărzii de Fier – crucea triplă, formată din trei bare verticale și trei orizontale intersectate ca o rețea de zăbrele de închisoare. De asemenea, un link activ trimite la un așa-zis ordin al „căpitanului” Corneliu Zelea Codreanu, care ar fi fost scris în 1938, din închisoare, prin care acesta le cerea adepților săi „acceptarea totală a jertfei care ni se cere”. În plus, un alt link permite accesul către un site cu conținut exclusiv dedicat Mișcării Legionare și liderilor acesteia.

Bărbatul aborda subiecte din domeniul istoriei referitoare la „Mișcarea Legionară” și la liderii acesteia în care se discuta despre „falsificarea istoriei României” sau în care punea la îndoială sistemul politic și democratic românesc. Periodic erau redate discursuri ale liderilor Mișcării Legionare.

Propagandă legionară continuă

Iulian Senoș este acuzat că în perioada 20.01.2024-22.12.2025 a difuzat programe audio și muzică prin intermediul postului de radio „Radio Camarad”, accesibil de la adresele radiocamarad.ro și radiocamarad.com, prin care „a desfășurat o activitate sistematică de propagare publică a simbolurilor, ideilor, doctrinei și cultului persoanelor asociate Mișcării Legionare”. De asemenea, acesta a promovat o „acțiune constantă de legitimare, reabilitare și promovare a acestei organizații și a utilizat în public un simbol al Mișcării Legionare”. Accesarea celor două site-uri administrate de acesta conduc utilizatorul, fără intermediere, către o pagină unică în care era afișat simbolul Mișcării Legionare – Legiunea Arhanghelul Mihail (Garda de Fier), însoțit de sloganul „Radio Camarad – de la inimă, la cer”.

„Prin intermediul programelor audio și al mai multor cântece, prin intermediul postului de radio online a promovat, în public, idei, concepții și doctrine legionare, în sensul că a pus la dispoziția publicului un document olograf scris de Corneliu Zelea Codreanu, prezentat cu titulatura «Un ordin scris de mâna Căpitanului», postat în mod deliberat pentru a fi accesat, vizualizat și perceput ca document cu valoare sacră, doctrinară și normativă pentru ascultători. În același sens, a difuzat înregistrări care conțineau materiale audio cu discursuri istorice ale generalului Ion Antonescu și Horia Sima, difuzate integral și în mod repetat, fără contextualizare critică, ci dimpotrivă, plasate în succesiunea unor mesaje care prezintă Mișcarea Legionară ca sursă de adevăr, moralitate și soluție pentru problemele prezentului”, se susține în rechizitoriul procurorilor.

Bărbatul mai este acuzat că a difuzat un program care conținea cântece legionare, poezii și imnuri asociate mișcării, între care „Sfânta tinerețe legionară”, precum și numeroase colinde și piese cu text explicit legionar, „producții sonore care au fost consacrate în perioada interbelică drept instrumente de propagandă politică”.

Cum a funcționat timp de doi ani un post de radio online care emitea propagandă legionară. Radio Camarad, emisiuni despre „mafia evreiască”, „goimi” și „târtani”
Radio Camarad LIVE online. Sursa foto: captură de ecran radiocamarad.com

Apeluri la reactivarea Mișcării Legionare

Anchetatorii au mai constatat că acesta a difuzat materiale editoriale care conțineau dezvoltări doctrinare, legionare, cu caracter antisemit, redactate și prezentate ca lecții de hermeneutică, istorie și analiză politică. „Așa-numita «Hermeneutică a antisemitismului» vehiculează teze clasice ale propagandei antisemite: prezentarea evreilor ca agresori ai populației europene, imputarea unor presupuse infracțiuni colective, introducerea conceptelor de «mafie evreiască», «goimi» și «târtani» (n.r. – termenul «goim» era utilizat pentru a denumit persoanele «necredincioase», iar «târtan» era un apelativ folosit pentru a defini «obrăznicia evreilor»), precum și capitalizarea unor falsuri istorice pentru a justifica ostilitatea. Segmentul neagă existența antisemitismului și susține existența unei conspirații evreiești, atribuie responsabilitatea crimelor din 1941 minorității evreiești, relativizează pogromul de la Iași, și contestă existența juridică sau factuală a genocidului. Pe acest fundament, platforma a construit o narativă a «inocenței legionare», afirmând că mișcarea nu a comis crime și că ar fi fost persecutată pe nedrept, argument repetat în diverse episoade înregistrate”, se mai precizează în rechizitoriu.

Procurorii mai susțin că, prin intermediul emisiunilor promovate, Iulian Senoș a atacat constant statul de drept, democrația, justiția și instituțiile cu rang constituțional. Astfel, democrația este numită „minciună”, „religie falsă”, iar sistemul politic este prezentat ca fiind controlat de un „partid unic” și de „derbedei infiltrați în Parlament”. „Aceste afirmații sunt utilizate în cadrul unui discurs mai amplu de delegitimare a ordinii constituționale și de justificare a necesității unei alternative politice cu caracter legionar. Conținutul descris se încheie, de regulă, cu apeluri directe la reactivarea și relegalizarea Mișcării Legionare: «România are nevoie de legionari imediat», «singurii apărători ai României sunt legionarii», «menținerea în afara legii a legionarilor este o gravă eroare politică», astfel că aceste apeluri nu reprezintă altceva decât forme explicite de mobilizare politică în favoarea Mișcării Legionare”, se mai afirmă în dosar.

Negarea Holocaustului

Una dintre ideile principale promovate prin emisiuni era negarea Holocaustului și caracterul nelegal al represiunilor la care au fost supuși membri organizației paramilitare, considerată în prezent ca fiind de factură teroristă. Senoș este acuzat că a contestat și bagatelizat efectele Holocaustului și a justificat represiunile antievreiești printr-o serie de afirmații care s-au regăsit în conținutul programelor audio difuzate de radioul online

Contestarea Holocaustului și a efectelor sale: 

– „Nu există nicio pronunțare a justiției privitor la vreo formă de genocid românesc împotriva evreilor”;

– „Cum adică să ne fie interzis să negăm?”;

– „Poporul român este învinovățit de genocid de către un institut jalnic care se substituie justiției”;
– „Nu au existat niciodată evrei executați în România pe criterii etnice, nici înainte de 1940 și nici după aceea”;
– „A existat vreun holocaust românesc? […] În ciuda realității, fără nici o hotărâre judecătorească ce să fi constatat vreo faptă de genocid […] a fost impusă chiar și o lege antiromânească ce interzice negarea așa numitului Holocaust românesc”;
– „Institutul Ellie Wiesel a înmulțit cu cinci cifra inițială […] ulterior cifra a fost din nou ajustată în presă, aceasta crescând la 15.000. Exagerarea are ca scop ridicarea pretențiilor de despăgubiri ale mafiei evreiești”;
– „Suntem injectați de zeci de ani cu porunca nebună «să ne acceptăm trecutul», adică să acceptăm pretențiile absurde ale mafiei evreiești”;
– „Nimeni niciodată nu a avut ideea executării unei cercetări științifice riguroase echidistante”.

Minimalizarea evidentă a efectelor Holocaustului:
– „Așa-numitul Pogrom de la Iași nu ar fi avut loc niciodată”;
– Prezentarea cifrelor oficiale drept „exagerare” și „comerț cu emoții și frici”;
– „Holocaustul a fost confiscat cu scopul moralmente mizerabil de a se considera exterminarea evreilor mai importantă decât exterminarea altor oameni”.

Justificarea represiunilor antievreiești:
– „Atacatorii nu erau alții decât camarazi evrei fugiți”;
– „Bandele participante la atacuri […] sunt singurii vinovați de moartea conaționalilor lor”;
– „Mafia evreiască este responsabilă 100% pentru execuția celor nevinovați”;
– „Cei care au semănat vânt urmau să culeagă furtună”.

Audiere-șoc la CNA

Printr-o încheiere din 11 august 2026, Judecătoria Sectorului 6 a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, a administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală și a dispus începerea judecăţii. Iulian Senoș nu a contestat decizia, astfel încât dosarul va intra în procedura de judecată la aceeași instanță. Bărbatul a spus că dosarul este unul cu caracter politic și că a fost făcut doar în baza probelor oferite de CNA, instituție care, în opinia sa, s-a substituit Parchetului.

La audierea de la CNA, din 15 februarie 2024, unii membri ai Consiliului s-au arătat șocați de atitudinea lui Iulian Senoș. „Sunt foarte revoltat de faptul că există anumite coliziuni între Constituția României și legi și că aceste coliziuni sunt remarcate de un om mărunt ca mine și nu de oameni mult mai importanți din statul român. Dacă puneți față în față libertatea conștiinței cu dreptul de a nega, ajungeți în fața unui moment foarte stânjenitor pentru cei care au realizat o lege, un act mai mic decât Constituția, care suprascrie o prevedere constituțională”, astfel a explicat bărbatul activitatea sa la postul de radio ilegal.

Acesta a completat că este un proiect personal pe care îl face cu „convingere”. „Este o convingere care este bazată pe faptul că încercăm să spunem adevărul despre legionari. Dacă faptul că ei sunt cu caracteristici negative n-ar fi adevărat, încetăm să mai avem motive să îi scoatem în afara legii. Este o situație în care eu mă poziționez într-un context foarte dificil, dar am această conștiință că fac binele și nu răul”, a completat Senoș. A mai spus că sunt „convingeri personale” și că mai sunt și alte persoane care „împărtășesc aceste idei”. În final, Senoș a fost anunțat în direct că va fi depusă o plângere penală împotriva sa.

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