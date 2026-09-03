Peste o jumătate de tonă de cocaină dispare și un clan albanez de traficanți de droguri este hotărât să-și recupereze marfa cu orice preț. Mai mulți transportatori români își pasează responsabilitatea, distribuind drogurile în Europa, iar apoi, când transportul este furat, se învinovățesc reciproc pentru pierdere.

Un scurt videoclip începe să circule pe telefoanele mobile, în care un bărbat îndreaptă o armă spre capul altuia în timp ce strigă: „Unde sunt lucrurile noastre? Unde sunt rahaturile [drogurile]?”.

Poliția Națională spaniolă l-a salvat pe bărbatul în vârstă de 47 de ani din videoclip, un șofer român de TIR, care a fost amenințat cu o armă de foc, pe 10 august, a anunțat Ministerul de Interne. Acesta fusese ținut captiv mai bine de o săptămână și, după ce a fost bătut și torturat, era dus într-o locație îndepărtată din provincia Barcelona, ​​probabil pentru a fi executat.

În cadrul operațiunii, unul dintre presupușii răpitori a fost arestat. În momentul arestării, acesta avea asupra sa un pistol Tokarev de fabricație rusească, pe care a încercat să-l folosească împotriva ofițerilor. Cocaina nu a fost găsită. Nici celelalte persoane implicate în această poveste de droguri și răzbunare nu au fost găsite.

Conform reconstituirii realizate de surse polițienești, totul a început pe 1 august. În acea zi, o înregistrare video a ajuns pe telefoanele mobile ale numeroși șoferi de camion români, permițând o singură vizionare înainte de a fi ștersă. În ea, un bărbat flutură un pistol și îl pune lângă capul unui alt bărbat. Ambii sunt presupuși membri ai unei rețele dedicate transportului clandestin de droguri din Peninsula Iberică către restul Europei, în numele unor mari traficanți de droguri. În cele câteva secunde cât durează înregistrarea video, mesajul pe care bărbatul înarmat îl transmite destinatarilor este clar: fie cineva ajută la localizarea transportului de cocaină dispărut, fie victima, a cărei față prezintă deja semne clare că a fost bătută, va muri.

🚩Liberado un hombre que llevaba 10 días secuestrado por una supuesta deuda vinculada al #narcotráfico



🔹El hombre fue rescatado cuando el secuestrador lo trasladaba en un vehículo 🚗



🚔El #secuestro se produjo a raíz de un presunto vuelco que provocó la pérdida de un… pic.twitter.com/nvcZtR2bko — Policía Nacional (@policia) August 27, 2026

Una dintre persoanele care au primit înregistrarea a raportat existența acesteia poliției române, iar ancheta inițială a stabilit că mesajul a fost trimis de pe un număr de telefon mobil spaniol înregistrat pe numele unui cetățean român rezident în Spania.

Potrivit inspectorului șef Alberto Olivares, de la Unitatea de Combatere a Infracțiunilor Specializate și Violente (UDEV) a Poliției Naționale, bărbatul ar fi fost angajat de un clan albanez de traficanți de droguri pentru a se ocupa de logistica transportului cu camionul a unei jumătăți de tonă de cocaină din Portugalia către o locație nespecificată din Europa.

Acest intermediar a contactat apoi victima pentru a îndeplini sarcina, dar victima a subcontractat în cele din urmă o terță parte, care a fost cea care a preluat drogurile. Cu toate acestea, această terță parte nu a livrat niciodată transportul. El a susținut că a fost jefuit de un alt grup de traficanți de droguri, o infracțiune cunoscută în jargonul poliției drept „escrocherie”. Apoi a dispărut.

Proprietarii de droguri au cerut explicații intermediarului, care, la rândul său, l-a interogat pe primul transportator. Acest prim transportator a fost în cele din urmă răpit pentru a fi forțat să dezvăluie locul unde se afla șoferul de camion dispărut și, cel mai important, cocaina.

Pe 7 august, autoritățile române au solicitat asistență de la Madrid, convinse că răpirea avusese loc în Spania și că autorii se aflau încă acolo. Unitatea de Răpiri și Extorcare a Poliției Naționale, în colaborare cu agenți de la Prefectura Poliției Cataloniei, a declanșat Operațiunea Umbra, o cursă contra cronometru cu o singură informație: numele presupusului răpitor și numărul de telefon pe care acesta îl folosea.

Ancheta a relevat că organizația responsabilă de transportul drogurilor avea un depozit industrial în Sabadell (Barcelona, ​​225.000 de locuitori) unde au oprit camioanele. Cu toate acestea, supravegherea depozitului și raziile poliției nu au reușit să localizeze victima.

Pe 10 august, la doar 72 de ore de la începerea anchetei, ofițerii din Barcelona au observat un vehicul care transporta victima și o altă persoană, aparent îndreptându-se spre o zonă muntoasă retrasă. Poliția a organizat o operațiune de supraveghere, așteptând locul potrivit pentru a opri vehiculul și a elibera victima. Acesta s-a dovedit a fi un drum aproape pustiu din municipiul Caldes de Montbui (Barcelona, ​​​​cu o populație de 18.600 de locuitori).

Răpitorul s-a opus arestării. Mai întâi, a încercat să-i lovească pe ofițeri cu vehiculul său, apoi a încercat să scoată pistolul pe care îl avea într-o borsetă. După eliberare, victima le-a spus ofițerilor că răpitorul promisese că îl va elibera. Răpitorul a susținut că a acționat astfel de teama represaliilor din partea clanului albanez care deținea cocaina. După ce a apărut în fața unui judecător sub acuzația de răpire și deținere ilegală de droguri, răpitorul a fost eliberat pe cauțiune. Între timp, drogurile dispărute încă nu au fost găsite.

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