UPDATE ora 16.25: „Dosar 1844/2/2026 – SCAF: Amână pronunţarea la data de 17.09.2026”, a anunțat Curtea Supremă.

Știrea inițială: Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) este așteptată să pronunțe joi, 3 septembrie, o decizie cu un impact financiar uriaș asupra bugetului de stat. În joc se află suma de aproximativ 4,8 miliarde de lei, reprezentând drepturi salariale restante ale judecătorilor, într-un proces în care instituția condusă de judecătoarea Lia Savonea se află în litigiu direct cu Guvernul Bolojan și Ministerul Finanțelor, relatează Agerpres.

Verdictul vine după o serie de amânări succesive, ultimul termen de pronunțare fiind fixat pe 20 august. Miza dosarului a generat un conflict deschis între puterea judecătorească și cea executivă, escaladat până la Curtea Constituțională.

Reamintim că pe 30 martie Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a depus o acțiune la Curtea de Apel București prin care a dat în judecată Guvernul condus de Ilie Bolojan și Ministerul Finanțelor, așa cum Libertatea a anunțat în premieră, citând surse judiciare. ÎCCJ a cerut instanței obligarea Guvernului să achite 4,8 miliarde de lei, reprezentând restanţe salariale câştigate prin procese și penalităţi la aceste restanţe.

Cum a început procesul dintre Înalta Curte și Executiv

Pe 5 mai, în aceeași zi în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis de Parlament, Curtea de Apel București (CAB) a dat o primă lovitură Executivului.

Instanța a admis cererea formulată de ÎCCJ și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să asigure integral fondurile necesare pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, scadente în cursul anului 2026.

Ierarhia hotărârii instanței de fond a impus un termen extrem de strâns: alocarea banilor în 10 zile de la rămânerea definitivă a deciziei.

În plus, judecătorii au stabilit că nepunerea în aplicare atrage penalități de 1% pe fiecare zi de întârziere și o amendă administrativă de 20% din salariul minim brut pe economie.

Guvernul și Ministerul Finanțelor au atacat imediat soluția prin recurs la ÎCCJ, în timp ce cererile lor de recuzare a judecătoarei și de sesizare a CCR au fost respinse pe loc de instanța de fond.

Acuzațiile premierului interimar Ilie Bolojan

Reacția Guvernului nu s-a lăsat așteptată. Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat pe 2 iulie că a sesizat Curtea Constituțională a României pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională între Executiv și Înalta Curte.

Premierul a argumentat că instanța de judecată a depășit atribuțiile prevăzute de lege, substituindu-se puterilor executivă și legislative în gestionarea finanțelor publice și stabilirea politicilor bugetare.

Din perspectiva juriștilor Guvernului, rolul instanțelor este exclusiv de a aplica legea, nu de a dispune alocări bugetare de la bugetul de stat.

De cealaltă parte, acțiunea deschisă de ÎCCJ și semnată de președinta instanței supreme, Lia Savonea, susține că neplata la timp a sumelor cuvenite aduce atingere directă drepturilor patrimoniale ale magistraților și reprezintă, la rândul ei, o încălcare a principiului separației puterilor în stat.

De unde provin restanțele de 4,8 miliarde de lei

În anul 2023, Înalta Curte și Parchetul General au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, invocând necesitatea alinierii la o serie de decizii judecătorești obținute în instanță.

Această majorare a fost aplicată retroactiv, începând cu anul 2018, generând restanțe uriașe. Deși proiectul de buget din martie aloca aproape 5 miliarde de lei (aproximativ un miliard de euro) pentru ÎCCJ în 2026 – o creștere de 50% față de anul anterior, destinată eșalonării acestor restanțe -, Guvernul a decis ulterior amânarea unei părți din plăți.

Fondurile au fost redirijate de Executiv către pachetul de ajutoare sociale în valoare de 1,1 miliarde de lei promovat de partenerii de guvernare.

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