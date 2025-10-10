Într-un nou document juridic depus la Curtea Superioară din Los Angeles, Angelina Jolie afirmă: „Evenimentele care au dus la necesitatea de a mă separa de fostul meu soț au fost dificile emoțional pentru mine și copiii noștri”.

Ea menționează că a lăsat controlul și rezidența completă a caselor familiei din Los Angeles și Miraval lui Pitt, sperând să-l calmeze după o perioadă traumatizantă.

Impactul emoțional al divorțului

Actrița în vârstă de 50 de ani susține că nici ea, nici copiii lor nu au mai pus piciorul la Miraval din cauza conexiunii cu evenimentele dureroase care au dus la divorț. Jolie explică: „Imediat după separare, am început să caut o nouă casă pentru mine și copiii noștri, inițial închiriind o locuință în timp ce căutam o soluție mai stabilă”.

Ea menționează că economiile sale erau legate de Miraval și că nu a cerut pensie alimentară sau alt sprijin financiar de la Pitt. Jolie adaugă: „Am fost, de asemenea, foarte îngrijorată de sănătatea copiilor noștri și, prin urmare, timp de aproximativ doi ani, am refuzat să lucrez pentru a-mi putea concentra atenția asupra îngrijirii copiilor noștri și a recuperării lor”.

Pitt, în vârstă de 61 de ani, o dă în judecată pe Jolie pentru participația sa în proprietatea franceză, susținând că ea și-a vândut partea diviziei de vin a Grupului Stoli fără permisiunea sa. Jolie afirmă că nu avea nevoie de permisiunea lui.

În declarația sa, Jolie susține că era atât de limitată financiar încât nu-și putea permite să cumpere o casă în Los Angeles pentru ea și copiii ei, așa că Pitt ar fi fost de acord să-i împrumute bani „cu dobândă”. Ea descrie Miraval ca fiind „una dintre primele investiții majore pe care le-am făcut împreună și a fost un punct central al vieții noastre de familie”. Jolie adaugă: „Ne-am căsătorit acolo, mi-am petrecut o parte din sarcină acolo și i-am adus pe gemenii noștri acasă acolo de la spital”.

Cereri financiare și legale

Angelina Jolie cere acum 33.000 de dolari de la Pitt pentru a acoperi onorariile avocaților pe care a fost nevoită să le plătească pentru a răspunde la moțiunea lui Pitt de a-i preda mesajele private. Avocații ei argumentează: „Jolie, prin intermediul avocatului, i-a cerut în mod repetat lui Pitt să retragă (moțiunea). Ea l-a avertizat chiar de mai multe ori că, dacă instanța va respinge moțiunea lui Pitt, Jolie va cere instanței să-l oblige pe Pitt să plătească onorariile avocaților lui Jolie pentru opoziția la moțiune”.

În august 2024, Page Six a aflat în exclusivitate că motivul pentru care Pitt lupta pentru participația lui Jolie era pentru bunăstarea financiară viitoare a copiilor săi, de care este în prezent înstrăinat. O sursă a declarat: „Este important ca oamenii să-și dea seama că motivația lui Brad este de a se asigura că copiii săi pot maximiza beneficiul acestui activ. Odată ce a fost vândut, acest lucru nu mai este posibil și le-a scăzut semnificativ moștenirea”.

În răspuns la declarația lui Jolie, o sursă a declarat că aceasta este „o dispută comercială care nu face parte din divorț” și că este „nefericit, dar nu surprinzător” că se fac „scuze” pentru „neîmpărtășirea e-mailurilor ca parte a descoperirii”.

