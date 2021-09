De câteva luni, mai exact din iunie, s-a speculat că actrița în vârstă de 46 de ani și artistul canadian ar forma un cuplu. Zvonurile au apărut imediat după ce paparazzii i-au surprins împreună, într-un restaurant din L.A. Experiența se repetă acum.

Angelina Jolie și The Weeknd au luat împreună o cină romantică, în seara de 26 septembrie. Cei doi s-au întâlnit la restaurantul Giorgio Baldi din Santa Monica. Aproximativ două ore și jumătate au stat unul în compania altuia, probabil au servit și preparate alese, căci localul are un specific italian.

La plecare, aceștia au ieșit împreună pe ușa restaurantului, iar paparazzii i-au surprins imediat în mai multe fotografii. Cei doi nu au oferit declarații.

La întâlnirea cu The Weeknd, Angelina Jolie a îmbrăcat o rochie neagră, un trench închis la culoare, iar în picioare a ales o pereche de pantofi cu toc. Pe umăr a avut o geantă neagră de la brandul Yves Saint Laurent. De partea cealaltă, și cântărețul The Weeknd a optat pentru o ținută all black.

În luna iulie a acestui an, Angelina Jolie și Weeknd s-au distrat împreună la un concert din Los Angeles.

A fost căsătorită cu Brad Pitt

Recent, Angelina Jolie a dezvăluit motivul pentru care e singură la 46 de ani. „Probabil că am o listă foarte lungă de aşa nu. Sunt singură de mult timp”, a spus actrița râzând. Angelina Jolie este una dintre cele mai apreciate vedete de la Hollywood.

În plan personal, actrița a fost căsătorită de trei ori. Între anii 1996-2000, ea a fost măritată cu Johnny Lee Miller. Din anul 2000 până în anul 2003, a format o familie cu Billy Bob Thornton. Brad Pitt, în vârstă de 57 de ani, şi Angelina Jolie, 45 de ani, s-au căsătorit în 2014 şi au intentat divorţ în 2016, după o relaţie care a început în 2004.

