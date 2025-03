Angelina Jolie, în vârstă de 49 de ani, și-a îngrijorat profund copiii din cauza stării sale de sănătate. Potrivit RadarOnline.com, cei șase copii ai actriței sunt hotărâți să o ajute să pună câteva kilograme în plus, fiind îngroziți de faptul că ar putea „să se stingă” sub ochii lor.

Recent, Jolie a fost surprinsă la cumpărături în Los Feliz, alături de fiul său, Knox, în vârstă de 16 ani. Căruciorul lor era plin de sacoșe maro, burdușite cu alimente. Cu doar câteva zile înainte, actrița a fost văzută în același supermarket, însoțită de Knox și de sora sa geamănă, Vivienne, cumpărând fructe, legume și alte provizii.

Copiii îi supraveghează alimentația

Surse apropiate vedetei au dezvăluit că toți cei șase copii ai săi – Maddox (23 de ani), Pax (21 de ani), Zahara (20 de ani), Shiloh (18 ani) și gemenii Knox și Vivienne (16 ani) – sunt implicați activ în efortul de a-i îmbunătăți alimentația.

„Cumpără alimente în cantități mari și o ispitesc cu diverse bunătăți din delicatese și patiserie. În fiecare seară, organizează grătare în familie, doar ca să o încurajeze să mănânce mai mult”, a declarat un apropiat al actriței.

Chiar dacă situația pare să se îmbunătățească, sursa susține că vedeta din „Maleficent” este în continuare „extrem de slabă”, având glezne „subțiri ca niște crenguțe”. Totuși, sub supravegherea copiilor ei, Jolie a început să consume „câteva înghițituri în plus”.

Experții sunt îngrijorați de starea de sănătate a actriței Angelina Jolie

În iunie, mai mulți specialiști au fost de acord că Angelina Jolie ar cântări sub 45 de kilograme (100 lbs), ceea ce este mult sub limita normală pentru o persoană de 1,70 m (5 ft 7 in). Medicul Gabe Mirkin, din Florida, care nu a tratat-o pe actriță, a avertizat că aceasta ar putea suferi deja de osteoporoză.

„Are o pierdere severă de grăsime corporală, care este aproape întotdeauna asociată cu o pierdere severă de masă musculară și osoasă. La înălțimea ei, ar trebui să aibă cel puțin 51 kg (112 lbs) pentru a arăta sănătos”, a declarat specialistul.

Stresul divorțului a afectat-o puternic pe Angelina Jolie

Potrivit apropiaților, stresul divorțului de Brad Pitt a avut un impact puternic asupra sănătății actriței, afectându-i și mai mult apetitul.

„Toți copiii ei mănâncă normal, dar Angelina a fost mereu foarte restrictivă cu mesele. Un lucru bun pe care Brad îl făcea era să o bată la cap să mănânce mai mult. De când el nu mai este prin preajmă, copiii simt că nu are grijă de ea, iar acest lucru îi face să fie și mai protectori”, a dezvăluit sursa.

În ciuda grijii celor dragi, Angelina Jolie rămâne extrem de discretă în privința stilului său de viață și nu a comentat până acum pe marginea acestor speculații. Rămâne de văzut dacă eforturile copiilor ei vor da roade și dacă vedeta va reuși să-și echilibreze sănătatea.

