„Încă nu s-a întâmplat, dar o să se întâmple sezonul următor de nunți. O să facem o cununie civilă, nu zic încă când și apoi o să fie și o nuntă, cu siguranță. Nu va fi ceva fastuos, mare. Va fi intim, ca să pot să mă distrez. Dacă e multă lume trebuie să păstrez niște aparențe.

Știți ce se întâmplă…miresele sunt stresate: să arate într-un fel, să dea bine coafura, să nu comenteze soacrele sau nu știu care. Mireasa contează cel mai mult și ea trebuie să se simtă cel mai bine la nuntă. La cununia civilă avem pusă data așa și așa, dar la cealaltă nu!”, a declarat Anisia Gafton, pentru Cancan.

Anisia a vorbit despre planurile pentru nunta cu Serghei și a dezvăluit cum i-ar plăcea să se întâmple totul.

„Când e petrecerea? Cununia religioasă e cea cu petrecerea? Nu poți să faci religioasa și după un an petrecerea? Cununia religioasă pot să o fac, nu știu când…Stau acum și organizez cu tine. De exemplu, pot să o fac mâine și apoi fac petrecerea. Să fie 3 petreceri: cununia civilă, religioasă și …Măi, eu vreau să fiu spontană! Nu vreau organizare…Bine petrecerea sigur trebuie organizată, dar de cea religioasă nu mi-e frică. Pot să mă duc la un moment dat cu Serghei la Biserică, țac-pac și gata. Iau nașii și gata. Luăm și lumânări, luăm de toate. Nașii sunt niște prieteni apropiați și se ocupă ei.

O să fie ceva mai spontan și o să se facă, vorbim despre asta. Nu dau nume, nu dau timp, dar știu că trebuie să iau buletinul de acasă la cununia civilă. Restul, trebuie să fiu îmbrăcată în alb, o să o pătez din prima. Nici la schimbarea numelui nu m-am gândit. Nu sunt sigură, nu știu ce alegere o să fac. O să mă gândesc, a mai spus Anisia pentru sursa citată.

